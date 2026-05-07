Берое е изправен пред служебно изпадане от efbet Лига

Сензационна новина разтърси футболната общественост в Стара Загора – един от най-емблематичните български клубове, Берое, е на прага да напусне елита не по спортен път, а заради административни причини. Според Sportal.bg, Лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече е изпратила официално уведомление до ръководството на "зелено-белите", с което ги информира, че клубът не получава лиценз за участие в efbet Лига през следващия сезон.

Това решение поставя Берое в изключително трудна ситуация – ако не успее да обърне развоя чрез обжалване, старозагорци ще трябва да се разделят с мястото си в най-високото ниво на българския футбол и да се състезават във Втора лига.

Клубът разполага със срок от една седмица, за да подаде жалба и да се опита да промени съдбата си.

Очаква се Лицензионната комисия да проведе ключово заседание на 8 май, петък, след което решението може да бъде официално потвърдено. Ако това се случи, шампионът на България от 1986 година ще се сбогува с елитния футбол по служебен път – нещо, което със сигурност ще разочарова хилядите верни фенове на отбора.