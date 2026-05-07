Берое е изправен пред служебно изпадане от efbet Лига

7 Май, 2026 07:44 1 143 6

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече е изпратила официално уведомление до ръководството на "зелено-белите"

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сензационна новина разтърси футболната общественост в Стара Загора – един от най-емблематичните български клубове, Берое, е на прага да напусне елита не по спортен път, а заради административни причини. Според Sportal.bg, Лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече е изпратила официално уведомление до ръководството на "зелено-белите", с което ги информира, че клубът не получава лиценз за участие в efbet Лига през следващия сезон.

Това решение поставя Берое в изключително трудна ситуация – ако не успее да обърне развоя чрез обжалване, старозагорци ще трябва да се разделят с мястото си в най-високото ниво на българския футбол и да се състезават във Втора лига.

Клубът разполага със срок от една седмица, за да подаде жалба и да се опита да промени съдбата си.

Очаква се Лицензионната комисия да проведе ключово заседание на 8 май, петък, след което решението може да бъде официално потвърдено. Ако това се случи, шампионът на България от 1986 година ще се сбогува с елитния футбол по служебен път – нещо, което със сигурност ще разочарова хилядите верни фенове на отбора.


  • 1 Жалко

    11 0 Отговор
    Това е срамна маневра на местните " футболни" хора.

    07:49 07.05.2026

  • 2 Тамбо

    3 3 Отговор
    Очакваше се... Аржентинския измамник Бенато натрупа огромни дългове, не е плащал заплати от 5 месеца. Въртя си схемите колкото можа и сега айде. Догодина в Б група, следващата при аматьорите.

    08:05 07.05.2026

  • 3 Даже и в Г регипнална

    3 4 Отговор
    Този отбор дълги години се ползваше с финансиране от държавата през ТЕЦ Марица. Да върнат парите ни.

    08:08 07.05.2026

  • 4 Малий

    6 3 Отговор
    Да ги взема Гриша Ганчев с тире. Както са настани на Армията.

    08:09 07.05.2026

  • 5 Камион

    5 2 Отговор
    Берое реално не съществува вече няколко години, от идването на латиносите.
    Закривай и рестарт с българи от школата.
    Дори и в Б и В да играят, по-симпатични ще са.
    Само Берое!

    08:39 07.05.2026

  • 6 Хорхе

    3 0 Отговор
    Аржентинския втородивизионен отбор заема мястото си в Б група.

    08:43 07.05.2026

