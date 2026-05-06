Тръмп се среща с разузнаването, след като прекрати операция „Проект Свобода“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе закрита среща с представители на разузнаването в сряда, 6 май, сочи график, публикуван от Белия дом.

Според програмата, президентът ще има среща за разузнавателна информация в 15:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време).

По-рано същия ден, в 11:00 ч. местно време (16:00 ч. българско време), Тръмп ще участва в брифинг по политиката в Овалния кабинет. Събитието също ще бъде закрито за пресата.

Няколко часа по-рано Тръмп обяви спирането на операция „Проект Свобода“ – операция за отстраняване на кораби от Персийския залив. Републиканецът уточни, че решението не означава премахване на блокадата на Ормузкия проток и е взето, за да се оцени възможността за постигане на споразумение.

Според Axios, САЩ са предупредили Иран за подготовката на „Проект Свобода“ и са заплашили с ответни мерки, ако той се намеси. Въпреки надеждите на Вашингтон да намали риска от ескалация, Иран предприе серия от атаки срещу кораби, търговски кораби и съоръжения на ВМС на САЩ в ОАЕ. Порталът съобщи, че Тръмп е уморен от патовата ситуация с Техеран и иска да сключи сделка.

На 5 май държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че операция „Епична ярост“, стартирала на 28 февруари, е приключила и целите ѝ са постигнати.