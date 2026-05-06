Тръмп се среща с разузнаването, след като прекрати операция „Проект Свобода“

6 Май, 2026 07:56, обновена 6 Май, 2026 08:04 1 362 37

Президентът уточни, че решението не означава премахване на блокадата на Ормузкия проток

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе закрита среща с представители на разузнаването в сряда, 6 май, сочи график, публикуван от Белия дом.

Според програмата, президентът ще има среща за разузнавателна информация в 15:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време).

По-рано същия ден, в 11:00 ч. местно време (16:00 ч. българско време), Тръмп ще участва в брифинг по политиката в Овалния кабинет. Събитието също ще бъде закрито за пресата.

Няколко часа по-рано Тръмп обяви спирането на операция „Проект Свобода“ – операция за отстраняване на кораби от Персийския залив. Републиканецът уточни, че решението не означава премахване на блокадата на Ормузкия проток и е взето, за да се оцени възможността за постигане на споразумение.

Според Axios, САЩ са предупредили Иран за подготовката на „Проект Свобода“ и са заплашили с ответни мерки, ако той се намеси. Въпреки надеждите на Вашингтон да намали риска от ескалация, Иран предприе серия от атаки срещу кораби, търговски кораби и съоръжения на ВМС на САЩ в ОАЕ. Порталът съобщи, че Тръмп е уморен от патовата ситуация с Техеран и иска да сключи сделка.

На 5 май държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че операция „Епична ярост“, стартирала на 28 февруари, е приключила и целите ѝ са постигнати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 1 Отговор
    На 5 май държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че операция „Епична ярост“, стартирала на 28 февруари, е приключила и целите ѝ са постигнати-
    Всички САШтински бази в Близкия изток са изведени от строя🤔🤠❗

    08:10 06.05.2026

  • 2 Смотаняху

    33 0 Отговор
    Излагацията е голямо.Най-сетне се намери някой да покаже среден пръст на кухите янки

    Коментиран от #7, #10

    08:10 06.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ИСУСЕ, ДОНЬО НАТАНЯХУ. ТЕ НАДМИНА
    ПО СПОМЕНАВАНИЯ :)
    .....
    СТИГА С ТОЯ КОШМАР - БИБИ ДОНИ ЗЕЛЯ КАЯ УРСУЛА
    ... БИБИ ДОНИ, ЗЕЛЯ, КАЯ УРСУЛА...

    08:11 06.05.2026

  • 4 Дудов

    28 0 Отговор
    Епича Ярост ще бъсе преименувана на Епична Глупост

    Коментиран от #15

    08:12 06.05.2026

  • 5 име

    18 0 Отговор
    Целите са постигнати, ядрения и ракетен потенциал на Иран е унищожен. До след няколко месеца, най-късно догодина. А схемата с пролива е ясно, сутрин Тръмп ще го блокира, следобяд иранците поемат щафетата, но ще се плаща за преминаване и на двете страни. Да живей демокрацията!

    08:13 06.05.2026

  • 6 Тръмп се мята като риба на сухо!

    12 0 Отговор
    Пълен провал е като стратег, а не може да бъде добър президент, ако не е стратег!
    Злите езици говорят, че изобщо не слуша разузнаването и съветите, които те му дават!

    Не е ясно какво става на островите Кешим и Ларак , но те са на стратегическо място в Ормузкия проток и самият факт, че там НЕЩО СТАВА и се чуват взривове кара борсите да скачат и Ормуз е блокиран.

    Така Иран държат Тръмп за стафидите!

    Според мен САЩ опитват да разузнаят иранската ПВО, ракетни установки и местата с бързи катери с ракети, с които Иран може да обстрелва всеки кораб в Протока. Говори се и за малки подводници.

    Трудна, почти невъзможна работа, понеже Иран има дълга брегова ивица и много острови в Залива, където може да скрие всичко

    Тръмп е принуден да поддържа цяла армада, за да блокира Залива отвън, откъм Оманския залив и Арабско море. Струва милиони на ден!

    Тръмп спечели всички битки, но Иран държи Ормуз, което е достатъчно.

    08:15 06.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смотаняху":

    Не е среден пръст, а направо си е
    ЮМРУК в МАНДИБУЛАТА❗
    "Ирански удари са извадили от строя най-малко 16 американски бази в Близкия изток, пише CNN. "
    Не ТАСС , а CNN❗

    08:16 06.05.2026

  • 8 Ужас

    3 1 Отговор
    Тия постоянно сменят целите си за що са били там . Сега заради Ормузкия проток , ако иран изведнъж отворят този Ормузкия проток отново ще се върнат на целта си .
    Всичко ще направят само и само да държат петрола с високи цени , защото повечето компании за петрол са на САЩ
    Пък и по този начин ще държат Европа в подчинено положение

    Коментиран от #19

    08:19 06.05.2026

  • 9 операция,провал и още нещо

    8 0 Отговор
    Безсилието на сащ става все по-видимо и безнадежно за тероризма им.Петродолара умря!дядо Дони ще стартира операция ,,Пак ни потроши Иран"

    08:20 06.05.2026

  • 10 Шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смотаняху":

    Целите на САЩ са постигнати, смениха Хаменей с Хаменей и блокираха блокирания проток.

    Коментиран от #23

    08:21 06.05.2026

  • 11 ИЗНЕНАДАН СЪМ

    4 0 Отговор
    Марко Рубио: Операция „Епична ярост“ в Иран приключи, целите ѝ бяха постигнати.
    УСА кога победиха??

    08:21 06.05.2026

  • 12 Как му е простата

    2 0 Отговор
    На дедо Дончо? Колко пъти ходи през ноща до тоалетната?

    08:22 06.05.2026

  • 13 Да припомним,

    4 0 Отговор
    че Тръмп се разсърди на Европа, понеже те отказаха да поемат точно тази дейност, която е предмет на операция Свобода!

    Просто европейците имат дълъг опит с политически усет, за разлика от рижавия селски герой и не искат да се набутват в предварително провалени инициативи!

    Помним как Тръмп бесня и заплашва Европа!
    Типично за неуравновесения самовлюбен херой.

    Коментиран от #16, #35

    08:23 06.05.2026

  • 14 Доналд Тръмп

    0 1 Отговор
    "„Моята цел е постигната вече! В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравей. А Русия – нека заповяда!"

    08:24 06.05.2026

  • 15 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дудов":

    По скоро Епичен провал

    08:25 06.05.2026

  • 16 винаги едно и също

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да припомним,":

    сащ винаги гледат да въвлекат някой друг да воюва за тях и заради тях.

    08:25 06.05.2026

  • 17 Пич

    2 0 Отговор
    Абе........лош късмет !!! Не можа ли този дъртия и той да си хване една стажантка да му посвири на цуктромбона, и сега на него това да са му проблемите, а цял свят да няма проблеми?!

    08:25 06.05.2026

  • 18 Пак извъртате услужливо

    3 0 Отговор
    кой започна пак ескалацията!
    Това че преписвате, не е извинение!

    А скоро писахте радостно колко корабчета избомбил Тръмп?

    08:25 06.05.2026

  • 19 Стига с тия глупости бе!

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ужас":

    Не разбрахте ли, че петролът е БОРСОВА СТОКА.

    САЩ СЪЩО СТРАДАТ ОТ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ! ЦЯЛ СВЯТ СТРАДА!

    Коментиран от #21, #26, #33

    08:25 06.05.2026

  • 20 ако мине намеро, но вече знаем

    3 0 Отговор
    Почвам гръмогласно със заплахи и след малко бягам

    08:28 06.05.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Стига с тия глупости бе!":

    И как САЩ страдат от високата цена на петрола???

    Коментиран от #22, #34

    08:29 06.05.2026

  • 22 Валутата

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ако се търгува в юани например, а не в долари.

    Коментиран от #25

    08:30 06.05.2026

  • 23 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Е там. Нема мърдане за аятоласите.

    Коментиран от #27, #28

    08:31 06.05.2026

  • 24 психодиспансер САЩ

    3 0 Отговор
    Много сме,луди сме!!!А най-лудите ще ни водят завинаги.....

    08:31 06.05.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Валутата":

    И АКО се търгува в юани, как САЩ ша страдат от високата цена на петрола ???

    Коментиран от #30

    08:32 06.05.2026

  • 26 т-п тpoл сopocоиден

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стига с тия глупости бе!":

    Не разбра ли, че ако петрола и газта са евтини, краварите не са конкурентоспособни на пазарите с тяхния втечнен газ спрямо тръбния газ, или тяхния петрол, добит основно от екскракция на залежи с пясък. Такива са всички находища на север в Канада и Аляска. На кой ще продават краварите, ако цената е ниска?

    Коментиран от #31

    08:32 06.05.2026

  • 27 няма мърдане

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА":

    Иран им тури тапата отзад и става напечено.

    Коментиран от #29

    08:33 06.05.2026

  • 28 име

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА":

    Кви аятоласи, бе козяк! Нали краварите и ционистите ги убиха и свалиха от власт, изпълниха си целите. Или пък не?!

    Коментиран от #32

    08:34 06.05.2026

  • 29 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "няма мърдане":

    Затапи аятоласите. Не могат да ИЗЛЕЗАТ от залива. Ша пукнат от глад.

    08:35 06.05.2026

  • 30 Валутата

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "И АКО се търгува в юани, как САЩ ша страдат от високата цена на петрола ???" --- Искаш да кажеш, че САЩ са доволни от удара по петродолара ли? Според теб сигурно стимулират повече държави да се присъединяват към БРИКС, за да преминат към плащане в други валути, а не в долари?

    Коментиран от #36

    08:37 06.05.2026

  • 31 хубаво стана за режимите

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "т-п тpoл сopocоиден":

    Нека отива техниния тръбен газ за Китай,Индия и близкия изток пък разбирачите да си ползват скъпия демократичен.Сблъсъка в световен мащаб не е военен а икономически.Военния е само част от целия пъзел.Засега изхода е ясен кой губи и кой побеждава.

    08:37 06.05.2026

  • 32 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Избиват едни аятоласи, идват други. И Тех ша ги попукат.
    Така казаха от.... ПОСОЛЯ

    08:37 06.05.2026

  • 33 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стига с тия глупости бе!":

    Не ни прави на глупаци - при криза на свръхпроизводство точно вдигането и поддържането на високи цени е способът за преодоляване на кризата: производството и потреблението падат, но ............................ печалбите остават. Маркс не е бил глупак. Да Ви е....ва и борсите, и пазарите и "свободната" конкуренция.

    08:38 06.05.2026

  • 34 Ми питай американците

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    с колко скочи галонът след самодейноста на Тръмп в Залива.

    И с колко ик поскъпна живота по тази причина.

    08:38 06.05.2026

  • 35 Европсихопатите отказаха на Дончо

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да припомним,":

    Защото Зеленски вече обрули Европа, а и още трябва да го обгрижват и охранват, защото още не победил Русия! Още малко остава, само европейските данъкоплатци да не се стискат.
    Добрата новина е, че икономическия колапс до който докараха Европа, ще могат да го припишат на Тръмп. И разбира се медиите ще помагат усърдно в това!

    08:39 06.05.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Валутата":

    Петродолара е жив...на всякъде по борсите петрола се оценява с ДОЛАРИ.
    Колкото до Брикс....Тръмп бомби Путин и Моджтабата...членове на Брикс...
    Кой ли друг ша иска да го бомбят в БРИКС.

    08:40 06.05.2026

  • 37 На вниманието на всички

    0 0 Отговор
    путинисти и тръмписти:

    Преди конфликта (януари 2026 г.): Средната цена на бензина беше около 2,81 долара за галон.

    След началото на войната (март – май 2026 г.): Цените започнаха рязко да се покачват поради блокирането на Ормузкия проток и прекъсвания в доставките на петрол.Текущо състояние (май 2026 г.): Средната цена за страната достигна около 4,18 – 4,30 долара за галон.Обобщение на поскъпването:От началото на годината до май 2026 г. галонът бензин в САЩ е поскъпнал средно с около 1,40 – 1,50 долара, което представлява скок от близо 50% спрямо нивата преди войната. В някои щати цените са се повишили с над един долар само за последния месец.

    Докато администрацията на Тръмп твърди, че енергийните им политики са довели до рекордни нива на добив на петрол в САЩ (над 13,6 милиона барела на ден през 2025 г.), пазарните анализатори посочват, че военните действия и международните санкции са основният двигател за текущия ценови шок.

    08:41 06.05.2026