Тръмп се среща с разузнаването, след като прекрати операция „Проект Свобода“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе закрита среща с представители на разузнаването в сряда, 6 май, сочи график, публикуван от Белия дом.
Според програмата, президентът ще има среща за разузнавателна информация в 15:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време).
По-рано същия ден, в 11:00 ч. местно време (16:00 ч. българско време), Тръмп ще участва в брифинг по политиката в Овалния кабинет. Събитието също ще бъде закрито за пресата.
Няколко часа по-рано Тръмп обяви спирането на операция „Проект Свобода“ – операция за отстраняване на кораби от Персийския залив. Републиканецът уточни, че решението не означава премахване на блокадата на Ормузкия проток и е взето, за да се оцени възможността за постигане на споразумение.
Според Axios, САЩ са предупредили Иран за подготовката на „Проект Свобода“ и са заплашили с ответни мерки, ако той се намеси. Въпреки надеждите на Вашингтон да намали риска от ескалация, Иран предприе серия от атаки срещу кораби, търговски кораби и съоръжения на ВМС на САЩ в ОАЕ. Порталът съобщи, че Тръмп е уморен от патовата ситуация с Техеран и иска да сключи сделка.
На 5 май държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че операция „Епична ярост“, стартирала на 28 февруари, е приключила и целите ѝ са постигнати.
08:10 06.05.2026
Коментиран от #7, #10
08:10 06.05.2026
ПО СПОМЕНАВАНИЯ :)
СТИГА С ТОЯ КОШМАР - БИБИ ДОНИ ЗЕЛЯ КАЯ УРСУЛА
... БИБИ ДОНИ, ЗЕЛЯ, КАЯ УРСУЛА...
08:11 06.05.2026
Коментиран от #15
08:12 06.05.2026
6 Тръмп се мята като риба на сухо!
Злите езици говорят, че изобщо не слуша разузнаването и съветите, които те му дават!
Не е ясно какво става на островите Кешим и Ларак , но те са на стратегическо място в Ормузкия проток и самият факт, че там НЕЩО СТАВА и се чуват взривове кара борсите да скачат и Ормуз е блокиран.
Така Иран държат Тръмп за стафидите!
Според мен САЩ опитват да разузнаят иранската ПВО, ракетни установки и местата с бързи катери с ракети, с които Иран може да обстрелва всеки кораб в Протока. Говори се и за малки подводници.
Трудна, почти невъзможна работа, понеже Иран има дълга брегова ивица и много острови в Залива, където може да скрие всичко
Тръмп е принуден да поддържа цяла армада, за да блокира Залива отвън, откъм Оманския залив и Арабско море. Струва милиони на ден!
Тръмп спечели всички битки, но Иран държи Ормуз, което е достатъчно.
08:15 06.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Смотаняху":Не е среден пръст, а направо си е
ЮМРУК в МАНДИБУЛАТА❗
"Ирански удари са извадили от строя най-малко 16 американски бази в Близкия изток, пише CNN. "
Не ТАСС , а CNN❗
08:16 06.05.2026
Всичко ще направят само и само да държат петрола с високи цени , защото повечето компании за петрол са на САЩ
Пък и по този начин ще държат Европа в подчинено положение
Коментиран от #19
08:19 06.05.2026
08:20 06.05.2026
10 Шопо
До коментар #2 от "Смотаняху":Целите на САЩ са постигнати, смениха Хаменей с Хаменей и блокираха блокирания проток.
Коментиран от #23
08:21 06.05.2026
08:21 06.05.2026
08:22 06.05.2026
13 Да припомним,
Просто европейците имат дълъг опит с политически усет, за разлика от рижавия селски герой и не искат да се набутват в предварително провалени инициативи!
Помним как Тръмп бесня и заплашва Европа!
Типично за неуравновесения самовлюбен херой.
Коментиран от #16, #35
08:23 06.05.2026
08:24 06.05.2026
До коментар #4 от "Дудов":По скоро Епичен провал
08:25 06.05.2026
До коментар #13 от "Да припомним,":сащ винаги гледат да въвлекат някой друг да воюва за тях и заради тях.
08:25 06.05.2026
18 Пак извъртате услужливо
Това че преписвате, не е извинение!
А скоро писахте радостно колко корабчета избомбил Тръмп?
08:25 06.05.2026
До коментар #8 от "Ужас":Не разбрахте ли, че петролът е БОРСОВА СТОКА.
САЩ СЪЩО СТРАДАТ ОТ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ! ЦЯЛ СВЯТ СТРАДА!
Коментиран от #21, #26, #33
08:25 06.05.2026
08:28 06.05.2026
До коментар #19 от "Стига с тия глупости бе!":И как САЩ страдат от високата цена на петрола???
Коментиран от #22, #34
08:29 06.05.2026
22 Валутата
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ако се търгува в юани например, а не в долари.
Коментиран от #25
08:30 06.05.2026
23 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА
До коментар #10 от "Шопо":Е там. Нема мърдане за аятоласите.
Коментиран от #27, #28
08:31 06.05.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Валутата":И АКО се търгува в юани, как САЩ ша страдат от високата цена на петрола ???
Коментиран от #30
08:32 06.05.2026
26 т-п тpoл сopocоиден
До коментар #19 от "Стига с тия глупости бе!":Не разбра ли, че ако петрола и газта са евтини, краварите не са конкурентоспособни на пазарите с тяхния втечнен газ спрямо тръбния газ, или тяхния петрол, добит основно от екскракция на залежи с пясък. Такива са всички находища на север в Канада и Аляска. На кой ще продават краварите, ако цената е ниска?
Коментиран от #31
08:32 06.05.2026
27 няма мърдане
До коментар #23 от "ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА":Иран им тури тапата отзад и става напечено.
Коментиран от #29
08:33 06.05.2026
До коментар #23 от "ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА":Кви аятоласи, бе козяк! Нали краварите и ционистите ги убиха и свалиха от власт, изпълниха си целите. Или пък не?!
Коментиран от #32
08:34 06.05.2026
29 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА
До коментар #27 от "няма мърдане":Затапи аятоласите. Не могат да ИЗЛЕЗАТ от залива. Ша пукнат от глад.
08:35 06.05.2026
30 Валутата
До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"И АКО се търгува в юани, как САЩ ша страдат от високата цена на петрола ???" --- Искаш да кажеш, че САЩ са доволни от удара по петродолара ли? Според теб сигурно стимулират повече държави да се присъединяват към БРИКС, за да преминат към плащане в други валути, а не в долари?
Коментиран от #36
08:37 06.05.2026
31 хубаво стана за режимите
До коментар #26 от "т-п тpoл сopocоиден":Нека отива техниния тръбен газ за Китай,Индия и близкия изток пък разбирачите да си ползват скъпия демократичен.Сблъсъка в световен мащаб не е военен а икономически.Военния е само част от целия пъзел.Засега изхода е ясен кой губи и кой побеждава.
08:37 06.05.2026
32 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА
До коментар #28 от "име":Избиват едни аятоласи, идват други. И Тех ша ги попукат.
Така казаха от.... ПОСОЛЯ
08:37 06.05.2026
33 Феликс Дж
До коментар #19 от "Стига с тия глупости бе!":Не ни прави на глупаци - при криза на свръхпроизводство точно вдигането и поддържането на високи цени е способът за преодоляване на кризата: производството и потреблението падат, но ............................ печалбите остават. Маркс не е бил глупак. Да Ви е....ва и борсите, и пазарите и "свободната" конкуренция.
08:38 06.05.2026
34 Ми питай американците
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":с колко скочи галонът след самодейноста на Тръмп в Залива.
И с колко ик поскъпна живота по тази причина.
08:38 06.05.2026
35 Европсихопатите отказаха на Дончо
До коментар #13 от "Да припомним,":Защото Зеленски вече обрули Европа, а и още трябва да го обгрижват и охранват, защото още не победил Русия! Още малко остава, само европейските данъкоплатци да не се стискат.
Добрата новина е, че икономическия колапс до който докараха Европа, ще могат да го припишат на Тръмп. И разбира се медиите ще помагат усърдно в това!
08:39 06.05.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Валутата":Петродолара е жив...на всякъде по борсите петрола се оценява с ДОЛАРИ.
Колкото до Брикс....Тръмп бомби Путин и Моджтабата...членове на Брикс...
Кой ли друг ша иска да го бомбят в БРИКС.
08:40 06.05.2026
37 На вниманието на всички
Преди конфликта (януари 2026 г.): Средната цена на бензина беше около 2,81 долара за галон.
След началото на войната (март – май 2026 г.): Цените започнаха рязко да се покачват поради блокирането на Ормузкия проток и прекъсвания в доставките на петрол.Текущо състояние (май 2026 г.): Средната цена за страната достигна около 4,18 – 4,30 долара за галон.Обобщение на поскъпването:От началото на годината до май 2026 г. галонът бензин в САЩ е поскъпнал средно с около 1,40 – 1,50 долара, което представлява скок от близо 50% спрямо нивата преди войната. В някои щати цените са се повишили с над един долар само за последния месец.
Докато администрацията на Тръмп твърди, че енергийните им политики са довели до рекордни нива на добив на петрол в САЩ (над 13,6 милиона барела на ден през 2025 г.), пазарните анализатори посочват, че военните действия и международните санкции са основният двигател за текущия ценови шок.
08:41 06.05.2026