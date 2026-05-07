Венсан Компани: Байерн ще се върне по-силен – мотивацията ми е новият шанс

След драматичния полуфинал в Шампионската лига между Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен, наставникът на баварците Венсан Компани изрази увереност и оптимизъм за бъдещето на отбора, въпреки отпадането от надпреварата. В реванша на „Алианц Арена“ двата тима завършиха 1:1, но минималното равенство не бе достатъчно за германския колос, който загуби първата среща в Париж с 4:5. Така, с общ резултат 5:6, Байерн напуска турнира, а ПСЖ продължава напред.

„Не мога да си позволя да бъда разочарован дълго време. Да, отпаднахме след изключително оспорван двубой срещу един от най-силните съперници в Европа. Поздравявам Пари Сен Жермен за представянето им. За нас този сезон в Шампионската лига приключи, но това не е краят – напротив, именно новият шанс е моята най-голяма мотивация“, сподели Компани след последния съдийски сигнал.

Треньорът на Байерн подчерта, че двубоите с ПСЖ винаги са били непредсказуеми и напрегнати: „Срещали сме се пет пъти – имаме две победи, две загуби и едно равенство. Дадохме всичко от себе си, борихме се до последната минута и това трябва да се признае.“

Компани обърна внимание и на силната игра на съперника: „Особено през първото полувреме показахме отличен футбол. Единственото, което не спирах да повтарям, е колко стабилно се защитаваше ПСЖ. Те бяха изключително организирани и дори когато ги поставяхме под напрежение, не ни позволиха да реализираме решаващ гол.“