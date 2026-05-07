Венсан Компани: Байерн ще се върне по-силен – мотивацията ми е новият шанс

7 Май, 2026 07:22 1 071 3

Баварците загубиха полуфиналната битка с Арсенал

Снимка: БГНЕС/EПA
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След драматичния полуфинал в Шампионската лига между Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен, наставникът на баварците Венсан Компани изрази увереност и оптимизъм за бъдещето на отбора, въпреки отпадането от надпреварата. В реванша на „Алианц Арена“ двата тима завършиха 1:1, но минималното равенство не бе достатъчно за германския колос, който загуби първата среща в Париж с 4:5. Така, с общ резултат 5:6, Байерн напуска турнира, а ПСЖ продължава напред.

„Не мога да си позволя да бъда разочарован дълго време. Да, отпаднахме след изключително оспорван двубой срещу един от най-силните съперници в Европа. Поздравявам Пари Сен Жермен за представянето им. За нас този сезон в Шампионската лига приключи, но това не е краят – напротив, именно новият шанс е моята най-голяма мотивация“, сподели Компани след последния съдийски сигнал.

Треньорът на Байерн подчерта, че двубоите с ПСЖ винаги са били непредсказуеми и напрегнати: „Срещали сме се пет пъти – имаме две победи, две загуби и едно равенство. Дадохме всичко от себе си, борихме се до последната минута и това трябва да се признае.“

Компани обърна внимание и на силната игра на съперника: „Особено през първото полувреме показахме отличен футбол. Единственото, което не спирах да повтарям, е колко стабилно се защитаваше ПСЖ. Те бяха изключително организирани и дори когато ги поставяхме под напрежение, не ни позволиха да реализираме решаващ гол.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Баварците загубиха полуфиналната битка с Арсенал???
    Ко речи???

    07:52 07.05.2026

  • 2 АДОЛФ

    1 0 Отговор
    Френският негодник да разкара маймуннта с която са го снимали тука ..снощи двамата некадърници провалиха Мюнхен

    08:04 07.05.2026

  • 3 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Само Клоп ,никой друг не е да Байерн! Тоя французин,имаше късмета да има тия отлични футболисти,но тактически е неграмотен. Момчетата бележят много ,но допускат също доста голове..

    09:23 07.05.2026

