Луис Енрике: "Вярвах в този състав от самото начало"

Пари Сен Жермен си осигури място във финала на Шампионската лига за втора поредна година, след като отстрани Байерн Мюнхен. Вълнуващото равенство 1:1 в реванша, комбинирано с победата 5:4 в първия мач, донесе на френския гранд общ резултат 6:5 и билет за големия финал на 30 май на стадион "Арена Пушкаш". Луис Енрике, наставникът на ПСЖ, не скри емоциите си след историческия успех.

"Изключително сме доволни! Да се изправиш срещу отбор от калибъра на Байерн и да покажеш такъв характер – това е нещо специално. Мачът беше напрегнат, изпълнен с битка и страст. Байерн е сред най-силните в Европа, но ние демонстрирахме воля и класа," сподели Енрике пред медиите.

Треньорът подчерта, че постижението е плод на дълги месеци усилена работа и отдаденост.

"Вярвах в този състав от самото начало. Играчите ми показаха, че са готови за големи неща. Не е лесно да се стигне до два поредни финала в Шампионската лига – това е подвиг, с който малко клубове могат да се похвалят," допълни той.

Енрике не пропусна да похвали и съперниците: "Байерн е на нашето ниво, а Арсенал също прави впечатляващ сезон и се бори за титлата в Англия. Конкуренцията е жестока, но аз вярвам в отбора си и съм горд с тяхното представяне."

Ако ПСЖ успее да триумфира във финала, Луис Енрике ще влезе в историята, превръщайки парижани във втория отбор, който печели най-престижния европейски клубен трофей в два последователни сезона след края на ерата на Купата на европейските шампиони.