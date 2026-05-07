Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

7 Май, 2026 09:05

Анализатори с прогнози за новата власт и необходимостта от непопулярни мерки

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев и Илияна Йотова ще бъдат огромни, а първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения, нужда от сериозни обяснения към обществото и сложен баланс между обещанията и реалността. Около това мнение се обединиха в студиото на „Здравей, България“ медийният експерт Диана Дамянова, журналистът Валерий Тодоров и колегата му от вестник „Сега“ Петьо Цеков коментираха какви сигнали дава мълчанието около министрите, какви рискове крие бъдещото управление и каква ще бъде ролята на опозицията.

Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично „изгаряне“ на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите ѝ това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране.

Тя отбеляза, че около екипа на Радев се забелязва стремеж кабинетът да бъде представен в завършен вид, без дълги вътрешни пазарлъци и публични спорове. Според нея това наподобява по-скоро европейски модел на политическо поведение.

Петьо Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешнопартийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се вземат от тесен кръг около президента. По думите му именно затова обществото следи с повишено внимание дали ще се появят имената, които неофициално се обсъждат през последните седмици.

Журналистът подчерта, че за него най-важният въпрос не са конкретните министри, а каква стратегия ще очертае новото управление още в първите месеци от мандата си. Според него обществото очаква ясни приоритети и посока, а не само персонални назначения.

Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му в миналото публичното „пускане“ на имена често е служело както за тестване на обществените реакции, така и за концентриране на политически атаки срещу определени кандидати.

Той определи мълчанието около министрите като добра тактика в краткосрочен план, но предупреди, че истинският тест ще дойде при конкретните политики и решения на бъдещото управление. Според него особено важни ще бъдат ресорите външна политика и култура, където общественият и международният натиск традиционно е по-силен.

В студиото беше коментирана и реакцията на близкия до Радев Димитър Стоянов, който остро разкритикува заявката на ПП-ДБ да гласуват против кабинета. Диана Дамянова определи подобни послания към опозицията като тревожни и недемократични.

Петьо Цеков също беше категоричен, че не е нормално управляващите да диктуват на опозицията как трябва да гласува. По думите му именно противопоставянето между власт и опозиция е в основата на демократичния модел, а всяко очакване за безусловна подкрепа подкопава този баланс.

Валерий Тодоров обърна внимание, че големият въпрос тепърва ще бъде как различните политически сили ще се позиционират спрямо новото управление. Според него поведението на опозицията ще влияе не само върху парламентарната динамика, но и върху обществените нагласи към кабинета.

Относно икономическите предизвикателства пред бъдещото правителство, гостите коментираха, че ако бюджетното състояние на страната се окаже тежко, новата власт може да бъде принудена да предприеме непопулярни мерки, включително ограничаване на разходи и замразяване на доходи.

Според анализаторите именно тогава ще стане ясно дали високото обществено доверие към Радев ще се запази и дали гражданите ще приемат трудните решения като необходима цена за стабилност.

Според Валерий Тодоров държавата вече години наред върви по инерция на увеличаване на разходите и дълга. Той припомни, че в последните управления са били правени редица социални отстъпки, а в същото време държавният дълг продължава да расте. По думите му, ако тази тенденция продължи, управлението на страната ще стане все по-трудно.

Тодоров обърна внимание и на разминаването между обществените очаквания и реалната финансова ситуация. Според него част от избирателите са подкрепили Радев с надеждата, че ще овладее цените и ще подобри стандарта на живот, но е възможно новото управление да се изправи пред необходимостта от ограничаване и замразяване на разходи.

Диана Дамянова направи паралел с управлението на Иван Костов, което според нея е извършило тежки икономически промени, но е загубило общественото доверие заради усещането за корупция. Тя предупреди, че пред бъдещия кабинет стои не само въпросът дали ще има смелостта да прави реформи, но и дали ще успее да ги обясни на хората.

По думите ѝ именно комуникацията ще бъде решаваща. Ако управлението предприеме сериозни реформи, ще трябва постоянно да обяснява действията си и да убеждава обществото в необходимостта от тях. Ако обаче продължи досегашния модел на разпределяне на средства без реални промени, тогава според нея реформаторският образ бързо ще се изчерпи.

Петьо Цеков коментира, че все още не е ясно какъв точно кабинет предстои. Според него, ако управлението бъде лявоцентристко, то вероятно ще продължи политиката на преразпределение през държавата с цел намаляване на неравенствата. Журналистът обаче постави въпроса откъде ще дойдат необходимите средства, при положение че финансовият ресурс не е безкраен.

Той определи държавната администрация като прекалено раздута система и посочи, че именно там има резерв за съкращения и оптимизация. Валерий Тодоров обаче предупреди, че подобни действия крият риск да бъдат засегнати и малкото останали експерти в институциите, тъй като много администрации са изградени на политически принцип.

Диана Дамянова смята, че Радев вероятно ще заложи на по-дистанциран и „царски“ стил на комуникация, при който основните послания ще бъдат предавани чрез говорители и представители на управлението. По думите ѝ обаче всичко ще зависи от това дали кабинетът действително ще провежда реформи или просто ще продължи досегашния модел.

Петьо Цеков отбеляза, че още отсега се забелязват противоречия в публичните позиции на хора около бъдещото управление, включително по теми като МВР и ролята на служебния кабинет. Според него това показва, че политическото напасване вътре в новата власт тепърва предстои.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 модела от 1989г

    11 2 Отговор
    не мойте ме съборите!

    09:13 07.05.2026

  • 3 Сталин

    21 9 Отговор
    Абе някой знае ли дали Пилота е Масон

    Коментиран от #17, #24

    09:14 07.05.2026

  • 4 Очаквам

    18 4 Отговор
    Администрацията да расте и да благодентства с помощта на медиите.

    09:14 07.05.2026

  • 5 авантгард

    18 1 Отговор
    Я, още продават лакардии.
    Всуе, ще цитирам по памет: не щем ний богатства, не щем ний пари, а искаме свобода, човешки правдини.

    09:14 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе крякай крякай

    20 8 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Малко ти остава. Събота девети май Ден победи. После победителите обикновено минават дунава.

    09:16 07.05.2026

  • 9 Просто му сложи минус

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ако можеш. Това е въпроса.

    09:18 07.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Какъв

    22 2 Отговор
    медиен експерт може да бъде една изкуфелница!

    Коментиран от #19, #20

    09:25 07.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радев ще трябва да води дясна политика

    13 7 Отговор
    на свиване, съкращения, замразяване, орязване и т.н.

    Това е неизбежно, понеже Кокора и следващите след него, вкл. кабинетът Желязков, издъниха бюджета.
    Финансовите лудорийки на Кокора сега ще ни излязат тъпкано!

    Та въпросът е как дясната политика ще се върже с предизборните популистки обещания на Радев?
    Как ще обясни на левия електорат, че се налага да затягат коланите?

    Коментиран от #28

    09:27 07.05.2026

  • 14 1488

    13 3 Отговор
    скритите имена са Бойко, Делян, Горанов и Орешарски (всичките нагманитени)

    09:28 07.05.2026

  • 15 Спас

    11 1 Отговор
    Всякакви вариации се изказват напоследък с езоповска стилистика, така че всеки да ги тълкува според собствените си очаквания. Вкл и замразяване на някои разходи - МРЗ например

    09:29 07.05.2026

  • 16 Бия му шута

    14 0 Отговор
    Без да го чета. Изперкал е.

    09:32 07.05.2026

  • 17 ЛеЛин

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Що, само ти ли още не знаеш, че е масон от ложата на чичо му Свинар Гергов?

    Коментиран от #21

    09:33 07.05.2026

  • 18 Кой каза че

    15 1 Отговор
    БСП не са в парламента министрите от БСП и от служебните кабинети на радко..очаквате някаква промяна с тези хахахахах, как клъвнаха отново 1.5 млна наивника, сега вие си ги сваляйте..

    Коментиран от #29

    09:34 07.05.2026

  • 19 Мозе мозе

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Какъв":

    Много е хитра лисица проскубана.

    Коментиран от #22

    09:34 07.05.2026

  • 20 ДО НОМЕР 11

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Какъв":

    ВИКАТ И ВРАЧКАТА НА ТЕЗ ГОДИНИ КАКТО КАЗВА ИВАН ДИНЕВ УСТАТА . ХЛОПА И ДЪСКАТА.

    09:36 07.05.2026

  • 21 Сталин

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЛеЛин":

    Ами ако Пилота е Масон,то тогава не може да упражнява държавна дейност ,защото клетвата на Масона противоречи на службата към държавата ,за Масона на първо място е интереса на масонската мафия пред всичко останало,което противоречи на интересите на държавата

    Коментиран от #30, #38

    09:37 07.05.2026

  • 22 НИЩО ХИТРО НЯМА

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мозе мозе":

    ЗЛОБНА КАТО ДИВА КОТКА. ЦЯЛ ЖИВОТ СЪМ БИЛ РАЙОНЕН МИЛИЦИОНЕР КАТО ВИДЯ ЕДИН ЧОВЕК ЗНАМ КАКВО СТОЙ ПРЕД МЕН ВРАЧКАТА Е МНОГО ЗЛОБНА.

    09:39 07.05.2026

  • 23 Многото

    4 1 Отговор
    Номади в пб бързо ще бламират мнозинството им. Те затова отидоха там, хора бдете...

    09:44 07.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дияна дукесова

    8 1 Отговор
    тая пеевска дукеса откога взеха да я канят толкова често- да няма колаборация между прогресистите (Радев) и държавното предприятие?

    09:47 07.05.2026

  • 26 Доктор

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Имаш богат опит с трева, гъби, бял прах и Кракодили нали?

    Коментиран от #33

    09:48 07.05.2026

  • 27 И кабинетът Радев

    5 2 Отговор
    ще бъде реден от Борисов, Радев и Доган.

    Както беше и кабинетът Желязков.

    Няма нужда от повече приказки!
    Предстоят трудни години, не месеци, за да се преодолее безумната политика на Асен Василев и ППДБ, която беше подрепяна и продължена от Борисов и Желязков.
    Както и от повечето даанъкоплатци в България.

    Неведнъж предупрежденията, че това не води до нищо добро, баха пренебрегвани.

    Е, кръчмарят дойде със сметката!

    09:51 07.05.2026

  • 28 111

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Радев ще трябва да води дясна политика":

    Не знам Кокора, той поне на пенсионерите вдигна пенсиите, ама Желязков на всички дансаджии и силоваци с по 70% им вдигна заплатите. Единствената държава сме където държавните служители са по-заплатени от тези в частните фирми?

    09:54 07.05.2026

  • 29 Повечето са служебните министри

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кой каза че":

    Не очаквам сътресения поне до Президентските избори ще пазят поведение без резки движения.

    09:58 07.05.2026

  • 30 ЛеЛин

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    "Държавата" ти от 35 години е корпорация, осъзнай го най-после!

    Коментиран от #34

    09:59 07.05.2026

  • 31 Факт

    5 2 Отговор
    Пълен провал на ПБ се очертава, в момента текат страхотни скандали на най високо ниво при тях за министерствата. Като добавим и състава на депутатите, пълно с Калинки и хора на Борисов и Пеевски крахът е неизбежен.

    10:00 07.05.2026

  • 32 Гумен кРадев Решетников 💩

    4 5 Отговор
    Румен Радев и сополите му от ПБ заедно с ГЕРБ не допуснаха създаване на комисия, която да разследва доходите на мекерето на Путин - Делян Пеевски.
    Както знаете, има огромно разминаване между декларираните доходи на Пеевски и реалността. Само за охрана са милиони годишно. Сараи, частен самолет...
    Явно Румен Радев заедно с Борисов ще продължават да пазят Пеевски от закона.
    Поредните излъгани балъци, гласували за бokлyци.
    Явно се потвържадав тезата ми, че за Румен Радев може да гласуват само пълни малoyмници и нещacтници.
    И двамата с Борисов са функция на Пеевски - Путин.
    Гнyсни лицемери.

    10:04 07.05.2026

  • 33 Сталин

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Доктор":

    Имам,продавам на наркомани като тебе

    10:07 07.05.2026

  • 34 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ЛеЛин":

    Това го обясни на цървулите дебили

    10:08 07.05.2026

  • 35 Не може стартова бюджетна заплата

    2 0 Отговор
    от 3000 или 4000 лв., с изключения на такава от експерти, без които не може, но те са единици. Не може заплати на държавни служители от 5000 до 200 000 лв. Не може за 300 милиарда лева раздадени материални активи. Зомби икономика от 500 фирми, от които първите сто да са с печалби от 700 милиона лева, чисти и да не плащат прогресивен данък 50%. Като тези фирми са понополи в добив метали, злато, ресурси, изнасят евтините суровини в собствените си държави, и там правят продукт с висока добавена стойност. Не може верига храни с 450 милиона годишна печалба, унищожаваща родното производство. Не може мобилен оператор с 500 милиона печалба, грабещ българите. Не може годишна печалба на банки 5 милиарда. Не може Боташ да включва и водата на Територията. Не може немците да карат мръсните производства на готова инфраструктура и да имат 51% собственост, лишавайки от печалби български заводи. Не може НАРОДЪТ да няма права за бъдещето си, чрез отказ от Референдуми меж. договори, Радев и Доцова.

    10:11 07.05.2026

  • 36 Няма скрити, знаем ги

    3 1 Отговор
    Всеки олигарх от Радевото обкръжение ще си има по един спуснат министър в кабинета му.
    Всичко е мижи да те лажем.
    Не им вярвам.

    10:21 07.05.2026

  • 37 Какви

    3 1 Отговор
    Скрити имена всички ще са комунисти и дс доностници .В това русофилско сборище нищо хубаво не се очаквае откраднат каквото има .

    10:22 07.05.2026

  • 38 Я па тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Фатмака наруши конституцията 4-5 пъти, че някаква клетва ще го спре...

    10:24 07.05.2026

  • 39 Уникално

    1 0 Отговор
    Българите си купиха фабрика БОТАШ на 9-ти септември. Наградата е да ги качат на потъващия круизен кораб ,,Путин". Тотална историческа катастрофа!
    Кътайте пари, не харчете излишно, идват злобни самодейци.

    10:39 07.05.2026

  • 40 хАХА

    0 0 Отговор
    100 % КОМУНЯГИ !!!

    10:56 07.05.2026

  • 41 А дебати имаше ли

    0 0 Отговор
    А всъщност евентуалният бъдещ състав на МС, трябва да бъде обявен още преди началото на предизборната кампания от всеки един от участниците в изборите, след което да има публични дискусии между кандидатите от различни партии с реални и конкретни предложения. Тогава можеше да се твърди, че има нещо демократично в сегашния режим. Такива мантри за "спиране на корупцията" и баба ги знае. Смяната на ВСС и контролът върху главния прокурор - от 15 години ни залъгват, че това се нарича правосъдна реформа. Смях и прах в очите

    11:09 07.05.2026

