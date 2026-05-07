Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев и Илияна Йотова ще бъдат огромни, а първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения, нужда от сериозни обяснения към обществото и сложен баланс между обещанията и реалността. Около това мнение се обединиха в студиото на „Здравей, България“ медийният експерт Диана Дамянова, журналистът Валерий Тодоров и колегата му от вестник „Сега“ Петьо Цеков коментираха какви сигнали дава мълчанието около министрите, какви рискове крие бъдещото управление и каква ще бъде ролята на опозицията.
Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично „изгаряне“ на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите ѝ това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране.
Тя отбеляза, че около екипа на Радев се забелязва стремеж кабинетът да бъде представен в завършен вид, без дълги вътрешни пазарлъци и публични спорове. Според нея това наподобява по-скоро европейски модел на политическо поведение.
Петьо Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешнопартийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се вземат от тесен кръг около президента. По думите му именно затова обществото следи с повишено внимание дали ще се появят имената, които неофициално се обсъждат през последните седмици.
Журналистът подчерта, че за него най-важният въпрос не са конкретните министри, а каква стратегия ще очертае новото управление още в първите месеци от мандата си. Според него обществото очаква ясни приоритети и посока, а не само персонални назначения.
Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му в миналото публичното „пускане“ на имена често е служело както за тестване на обществените реакции, така и за концентриране на политически атаки срещу определени кандидати.
Той определи мълчанието около министрите като добра тактика в краткосрочен план, но предупреди, че истинският тест ще дойде при конкретните политики и решения на бъдещото управление. Според него особено важни ще бъдат ресорите външна политика и култура, където общественият и международният натиск традиционно е по-силен.
В студиото беше коментирана и реакцията на близкия до Радев Димитър Стоянов, който остро разкритикува заявката на ПП-ДБ да гласуват против кабинета. Диана Дамянова определи подобни послания към опозицията като тревожни и недемократични.
Петьо Цеков също беше категоричен, че не е нормално управляващите да диктуват на опозицията как трябва да гласува. По думите му именно противопоставянето между власт и опозиция е в основата на демократичния модел, а всяко очакване за безусловна подкрепа подкопава този баланс.
Валерий Тодоров обърна внимание, че големият въпрос тепърва ще бъде как различните политически сили ще се позиционират спрямо новото управление. Според него поведението на опозицията ще влияе не само върху парламентарната динамика, но и върху обществените нагласи към кабинета.
Относно икономическите предизвикателства пред бъдещото правителство, гостите коментираха, че ако бюджетното състояние на страната се окаже тежко, новата власт може да бъде принудена да предприеме непопулярни мерки, включително ограничаване на разходи и замразяване на доходи.
Според анализаторите именно тогава ще стане ясно дали високото обществено доверие към Радев ще се запази и дали гражданите ще приемат трудните решения като необходима цена за стабилност.
Според Валерий Тодоров държавата вече години наред върви по инерция на увеличаване на разходите и дълга. Той припомни, че в последните управления са били правени редица социални отстъпки, а в същото време държавният дълг продължава да расте. По думите му, ако тази тенденция продължи, управлението на страната ще стане все по-трудно.
Тодоров обърна внимание и на разминаването между обществените очаквания и реалната финансова ситуация. Според него част от избирателите са подкрепили Радев с надеждата, че ще овладее цените и ще подобри стандарта на живот, но е възможно новото управление да се изправи пред необходимостта от ограничаване и замразяване на разходи.
Диана Дамянова направи паралел с управлението на Иван Костов, което според нея е извършило тежки икономически промени, но е загубило общественото доверие заради усещането за корупция. Тя предупреди, че пред бъдещия кабинет стои не само въпросът дали ще има смелостта да прави реформи, но и дали ще успее да ги обясни на хората.
По думите ѝ именно комуникацията ще бъде решаваща. Ако управлението предприеме сериозни реформи, ще трябва постоянно да обяснява действията си и да убеждава обществото в необходимостта от тях. Ако обаче продължи досегашния модел на разпределяне на средства без реални промени, тогава според нея реформаторският образ бързо ще се изчерпи.
Петьо Цеков коментира, че все още не е ясно какъв точно кабинет предстои. Според него, ако управлението бъде лявоцентристко, то вероятно ще продължи политиката на преразпределение през държавата с цел намаляване на неравенствата. Журналистът обаче постави въпроса откъде ще дойдат необходимите средства, при положение че финансовият ресурс не е безкраен.
Той определи държавната администрация като прекалено раздута система и посочи, че именно там има резерв за съкращения и оптимизация. Валерий Тодоров обаче предупреди, че подобни действия крият риск да бъдат засегнати и малкото останали експерти в институциите, тъй като много администрации са изградени на политически принцип.
Диана Дамянова смята, че Радев вероятно ще заложи на по-дистанциран и „царски“ стил на комуникация, при който основните послания ще бъдат предавани чрез говорители и представители на управлението. По думите ѝ обаче всичко ще зависи от това дали кабинетът действително ще провежда реформи или просто ще продължи досегашния модел.
Петьо Цеков отбеляза, че още отсега се забелязват противоречия в публичните позиции на хора около бъдещото управление, включително по теми като МВР и ролята на служебния кабинет. Според него това показва, че политическото напасване вътре в новата власт тепърва предстои.
