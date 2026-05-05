Москва: Русия е работила за свят без ядрени оръжия, но Западът е отхвърлил инициативите ѝ

Русия е допринесла съществено за усилията по изграждане на свят без ядрени оръжия, включително чрез инициативи в сферата на стратегическата стабилност, но предложенията на Москва са били отхвърлени от Съединените щати и техните съюзници. Това заяви представителят на руското външно министерство Андрей Белоусов, цитиран от TASS, предава Фокус.

По думите му една от основните задачи пред международната общност остава създаването на по-сигурен свят и ограничаването на ядрената заплаха.

Белоусов подчерта, че Русия многократно е намалявала своя ядрен арсенал и е достигнала параметрите, заложени в Договора за нов СТАРТ.

Той посочи още, че Москва е излязла с инициативи както след разпадането на Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег, така и във връзка с бъдещето след Новия СТАРТ, с цел да се запазят предсказуемостта и взаимното сдържане в стратегическата сфера.

Според руския дипломат обаче тези предложения не са получили подкрепа от Вашингтон и западните му партньори, които по думите му предпочитат да следват курс към военно превъзходство.

Изявлението е направено по време на 11-ата Конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.