Грандиозен скандал на финала за Купата на Босна и Херцеговина: Националният химн освиркан от хърватски ултраси

Финалният сблъсък за Купата на Босна и Херцеговина между двата големи съперника от Мостар – Зрински и Вележ – се превърна в арена на безпрецедентен скандал, който разтърси спортната общественост в страната.

Преди началния съдийски сигнал, когато по традиция футболистите и реферите се подреждат за изпълнението на националния химн, страстите на трибуните кипнаха до краен предел. Вместо да отдадат почит на държавните символи, част от феновете на Зрински, известни с хърватските си националистически възгледи, започнаха бурно да освиркват химна на Босна и Херцеговина. Виковете и обидните скандирания, насочени срещу страната, бяха придружени от песен, възхваляваща Хърватия като "истинска родина" на агитката.

Този акт на неуважение не само заглуши официалната мелодия, но и предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

Видеокадри от стадиона показват, че дори някои от играчите на Зрински демонстративно отказаха да се обърнат към националното знаме по време на химна. Единствено Керим Мемия, футболист на Зрински, прояви уважение, като застана с лице към флага на Босна и Херцеговина, отличавайки се от своите съотборници.