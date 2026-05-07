Новини
Спорт »
Световен футбол »
Грандиозен скандал на финала за Купата на Босна и Херцеговина: Националният химн освиркан от хърватски ултраси

Грандиозен скандал на финала за Купата на Босна и Херцеговина: Националният химн освиркан от хърватски ултраси

7 Май, 2026 09:08 853 7

  • финал за купата на босна-
  • зрински мостар-
  • вележ мостар-
  • национален химн-
  • хърватски националисти-
  • футболен скандал-
  • освиркване-
  • спортни новини-
  • национални символи-
  • босна и херцеговина

Някои от играчите на Зрински демонстративно отказаха да се обърнат към националното знаме

Грандиозен скандал на финала за Купата на Босна и Херцеговина: Националният химн освиркан от хърватски ултраси - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финалният сблъсък за Купата на Босна и Херцеговина между двата големи съперника от Мостар – Зрински и Вележ – се превърна в арена на безпрецедентен скандал, който разтърси спортната общественост в страната.

Преди началния съдийски сигнал, когато по традиция футболистите и реферите се подреждат за изпълнението на националния химн, страстите на трибуните кипнаха до краен предел. Вместо да отдадат почит на държавните символи, част от феновете на Зрински, известни с хърватските си националистически възгледи, започнаха бурно да освиркват химна на Босна и Херцеговина. Виковете и обидните скандирания, насочени срещу страната, бяха придружени от песен, възхваляваща Хърватия като "истинска родина" на агитката.

Този акт на неуважение не само заглуши официалната мелодия, но и предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

Видеокадри от стадиона показват, че дори някои от играчите на Зрински демонстративно отказаха да се обърнат към националното знаме по време на химна. Единствено Керим Мемия, футболист на Зрински, прояви уважение, като застана с лице към флага на Босна и Херцеговина, отличавайки се от своите съотборници.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    У Венету сме чели каде Мила Родино е измислена 1885та,та за двайсе и кусур години роднините ти се че са я чули некаде! Внетен ли сме?

    09:20 07.05.2026

  • 3 Боли ме третия крак

    5 0 Отговор
    Така става като се създават изкуствени държави. Босна е една малка Югославия и ще свърши по същия начин

    09:30 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове