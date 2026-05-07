Иран отрече да е атакувал корейски товарен кораб в Ормузкия проток

7 Май, 2026 08:55 531 9

Сеул и корабната компания все още не са установили причината за експлозията на HMM Namu

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Иран отхвърли обвиненията, че стои зад експлозията на корейския товарен кораб HMM Namu в Ормузкия проток, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран е атакувал плавателния съд, предаде The Korea Times, цитирана от News.bg.

От иранското посолство в Сеул заявиха, че категорично отхвърлят „всякакви твърдения“ за участие на иранските въоръжени сили в инцидента.

Южнокорейските власти също остават предпазливи относно причината за взрива. Съветникът по националната сигурност Уи Сунг-лак заяви, че към момента няма категорични доказателства, че корабът е бил атакуван.

По думите му първоначално е била обсъждана възможността за извънредно заседание на Съвета за национална сигурност, но след анализ на допълнителна информация не е било потвърдено, че пожарът е причинен от нападение.

Корабната компания HMM също опроверга твърдението на Тръмп, че плавателният съд е опитвал да премине самостоятелно през протока без американска защита. Според компанията корабът е бил закотвен край Дубай и не е напускал района през последните два месеца.

В момента HMM Namu се тегли към Дубай за техническа инспекция, като се очаква съвместен екип да разследва причините за инцидента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Правилно !!! Първо потапят говедарското коритото, и после казват - Я , вие пък кораб къде сте виждАли тука...?!

    08:57 07.05.2026

  • 2 Родината майка зове

    5 0 Отговор
    Поредните лъжи на трампета

    08:57 07.05.2026

  • 3 Коста

    4 0 Отговор
    Не вярвайте на дума на Дедо Тчръмпи лудото куче. Той е болен лъжец. Никога не признава даже и на калъп да го хванат. Трябваше да е в затвора но корупцията в американския съд е по-голяма отколкото в българския.

    09:00 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Куркума

    0 1 Отговор
    Никога до сега Русия не се е страхувала да си направи карнавала на 9 май
    Руският народ е опозорен и чувства че Диктаторът им е просто предател

    09:04 07.05.2026

  • 6 авантгард

    2 0 Отговор
    Поредната гръмнала толетна, като онзи хамерикански хвърчилоносач.
    Голямото налягане избива.

    09:17 07.05.2026

  • 7 Смотаняху

    2 0 Отговор
    Животното Тръмп се опитва да забърка още по-голяма каша за да се измъкне безнаказано

    09:18 07.05.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Поредни измислици!

    09:18 07.05.2026

  • 9 Укрофоб

    1 0 Отговор
    Новини за фенове на Израел и Украйна.Те са с доста по-нисък коефициент на интелигентност и може да се вържат

    09:23 07.05.2026

