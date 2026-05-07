Иран отрече да е атакувал корейски товарен кораб в Ормузкия проток

Иран отхвърли обвиненията, че стои зад експлозията на корейския товарен кораб HMM Namu в Ормузкия проток, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран е атакувал плавателния съд, предаде The Korea Times, цитирана от News.bg.
От иранското посолство в Сеул заявиха, че категорично отхвърлят „всякакви твърдения“ за участие на иранските въоръжени сили в инцидента.
Южнокорейските власти също остават предпазливи относно причината за взрива. Съветникът по националната сигурност Уи Сунг-лак заяви, че към момента няма категорични доказателства, че корабът е бил атакуван.
По думите му първоначално е била обсъждана възможността за извънредно заседание на Съвета за национална сигурност, но след анализ на допълнителна информация не е било потвърдено, че пожарът е причинен от нападение.
Корабната компания HMM също опроверга твърдението на Тръмп, че плавателният съд е опитвал да премине самостоятелно през протока без американска защита. Според компанията корабът е бил закотвен край Дубай и не е напускал района през последните два месеца.
В момента HMM Namu се тегли към Дубай за техническа инспекция, като се очаква съвместен екип да разследва причините за инцидента.
