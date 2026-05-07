Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Формула 1 може да се завърне в Турция още тази година: ФИА обмисля промени заради кризата в Близкия изток

Формула 1 може да се завърне в Турция още тази година: ФИА обмисля промени заради кризата в Близкия изток

7 Май, 2026 13:17 527 0

  • формула 1-
  • турция-
  • истанбул-
  • гран при-
  • фиа-
  • мохамед бен сулайем-
  • календар на формула 1-
  • близък изток-
  • безопасност-
  • моторни спортове

Стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия вече са отменени

Формула 1 може да се завърне в Турция още тази година: ФИА обмисля промени заради кризата в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на моторните спортове е изправен пред неочаквани предизвикателства, след като напрежението в Близкия изток доведе до отмяна на ключови състезания от календара на Формула 1. Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА), Мохамед бен Сулайем, разкри, че Турция може да се завърне на картата на най-престижния автомобилен шампионат още през този сезон.

Заради усложнената обстановка в региона, стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия вече са отменени, а провеждането на финалните кръгове в Катар и Абу Даби остава под въпрос. Това поставя организаторите пред трудната задача да намерят алтернативни локации, които да гарантират безопасността на всички участници и екипи.

Макар официалното завръщане на Гран при на Турция да бе планирано за 2027 година, Бен Сулайем не изключва възможността Истанбул да приеме състезание още тази година. „Ако се наложи, Турция е напълно реалистичен вариант, стига трасето да бъде подготвено навреме“, сподели той пред racingnews365.com. Президентът на ФИА подчерта, че всичко зависи от логистиката и готовността на организаторите, като добави: „Водим постоянен диалог с промоутърите и се стремим да ускорим процеса, без да натоварваме допълнително нашите екипи.“

Бен Сулайем не пропусна да акцентира върху най-важния фактор – сигурността на хората. „Има неща, които са по-значими от спорта. Животът и благополучието на хората винаги са на първо място“, категоричен бе той.

Ако кризата продължи и през есента, ФИА е готова да отмени и други състезания, за да гарантира безопасността на всички замесени.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове