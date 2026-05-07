Формула 1 може да се завърне в Турция още тази година: ФИА обмисля промени заради кризата в Близкия изток

Светът на моторните спортове е изправен пред неочаквани предизвикателства, след като напрежението в Близкия изток доведе до отмяна на ключови състезания от календара на Формула 1. Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА), Мохамед бен Сулайем, разкри, че Турция може да се завърне на картата на най-престижния автомобилен шампионат още през този сезон.

Заради усложнената обстановка в региона, стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия вече са отменени, а провеждането на финалните кръгове в Катар и Абу Даби остава под въпрос. Това поставя организаторите пред трудната задача да намерят алтернативни локации, които да гарантират безопасността на всички участници и екипи.

Макар официалното завръщане на Гран при на Турция да бе планирано за 2027 година, Бен Сулайем не изключва възможността Истанбул да приеме състезание още тази година. „Ако се наложи, Турция е напълно реалистичен вариант, стига трасето да бъде подготвено навреме“, сподели той пред racingnews365.com. Президентът на ФИА подчерта, че всичко зависи от логистиката и готовността на организаторите, като добави: „Водим постоянен диалог с промоутърите и се стремим да ускорим процеса, без да натоварваме допълнително нашите екипи.“

Бен Сулайем не пропусна да акцентира върху най-важния фактор – сигурността на хората. „Има неща, които са по-значими от спорта. Животът и благополучието на хората винаги са на първо място“, категоричен бе той.

Ако кризата продължи и през есента, ФИА е готова да отмени и други състезания, за да гарантира безопасността на всички замесени.