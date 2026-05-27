Пеп Гуардиола вече е споделил с близки приятели кой отбор иска да поеме

27 Май, 2026 21:28 897 3

Новината съобщи журналистът Джак Горън от Sky Sports

Пеп Гуардиола вече е споделил с близки приятели, че следващата работа, която иска, е да поеме националния отбор на Англия.

Новината съобщи журналистът Джак Горън от Sky Sports. Това идва, след като испанският тактик сложи край на десетгодишния си престой в Манчестър Сити.

Наставникът напусна стадион „Етихад“ въпреки оставащата година от договора му.

За своите десет години в клуба, Гуардиола спечели общо 20 трофея, включително Купата на ФА и Купата на Лигата, затвърждавайки статута си на един от най-успешните мениджъри в историята на играта.

След като покори Европа с Барселона и Ман Сити, ново предизвикателство е най-привлекателно за 55-годишния специалист, който може да избира между всякакви предложения.

Въпреки желанието му, Гуардиола вероятно ще трябва да изчака поне няколко години, тъй като Томас Тухел подписа нов договор по-рано тази година, който го задържа начело на Англия до 2028 г.

Предстоящото Световно първенство това лято обаче може да промени ситуацията, едно слабо представяне би могло да постави под въпрос ролята на Тухел и потенциално да отвори вратата за Гуардиола.


  • 1 Читател

    3 0 Отговор
    Това не е вярно по ред причини не става въпрос за пари разбира се.Но ако приеме да работи като национален треньор ще бъде Испания.В Англия е спечелил всичко, може да поеме отбор в друга държава например Италия или Франция.

    21:43 27.05.2026

  • 2 Възраждане

    1 0 Отговор
    Пълни глупости. Гуардиола поема Лудогорец след баража с Локо Пловдив. Гелосания вече е олигарх на Радев и ще се бръкне да го доведе в Разград за да спечели Купата на Лигата на Конференцията

    22:22 27.05.2026

  • 3 Не вярвам

    0 0 Отговор
    ПЕП Е ОБЕЩАЛ НА МОКРИЯ ВЪЛК 🐺🐺 И БОРЕТО ТЪПОТО ДА ПОЕМЕ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТУМОР СЛЕД СЪБЛИЧАНЕТО НА ДРУГИЯ ИСПАНЕЦ. ВЕЧЕ СА ГО ИЗМИСЛЕЛИ .
    СЛЕД ПОРЕДНИЯ ЕВРОИДИОТИЗЪМ

    22:33 27.05.2026

