Рома губеше в резултата до 94-та минута, но все пак победи в изключително важен мач за ШЛ

11 Май, 2026 06:05 912 0

Тимът на Джанпиеро Гасперини беше на секунди от провал, но стигна до инфарктен успех

Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рома победи драматично Парма с 3:2 на "Енио Тардини" и запази надежди за класиране в Шампионската лига.

Римляните поведоха в резултата, след което допуснаха обрат, но с две попадения в добавеното време се поздравиха с успеха.

"Вълците" откриха резултата в средата на първата част с гол на Дониел Мален след асистенция на завърналия се след лечение на контузия Пауло Дибала.

След почивката Габриел Стрефеца изравни, а в 87-а минута Мандела Кейта изведе Парма напред в резултата.

В петата минута на добавеното време Дивайн Ренш вкара за 2:2 с удар по тревата от границата на наказателното поле.

Драмата настъпи в сетния миг на мача, когато първоначално реферът отсъди фаул в атака на Ренш, но след преглеждане на ситуацията съдията отсъди дузпа за гостите и даде втори жълт картон на защитника на Парма Саша Бригчи. Дониел Мален се нагърби с отговорността да стреля от бялата точка и с мощен шут прати топката в горния десен ъгъл - 3:2 за Рома.

Така Рома вече има 67 точки и дели 4-5-о място с Милан, който в момента играе срещу Аталанта. Парма e 13-и с 42 точки.


