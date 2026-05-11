Мениджърът на Арсенал: Това е красотата на Премиър лийг

11 Май, 2026 08:29 480 1

Реферът и ВАР днес имаха голяма смелост да спрат, да анализират ситуацията и да дадат възможност на съдията да вземе решението

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе щастлив след успеха с 1:0 над Уест Хам. Това бе изключително ценна победа за "артилеристите", които направиха нова крачка към титлата. Артета пък похвали и съдиите за отменения гол на домакините.

„Мисля, че започнахме мача много добре. Създадохме три големи шанса, но не успяхме да отбележим гол, след това дойде контузията на Бен Уайт и трябваше да се адаптираме към това. Нещата не се получиха съвсем и на полувремето трябваше да заменим и Калафиори – още една промяна, така че ситуацията не беше идеална. Но мисля, че показахме много смелост смените и хората, които влязоха. Смятам, че бяхме възнаградени, защото Мартин направи невероятно отиграване, за да ни спечели мача, освен спасяването на Давид в 70-ата минута. В крайна сметка това е красотата на Премиър лийг. В целия този хаос и с вратаря в наказателното ви поле, те успяха да вкарат. Реферът и ВАР днес имаха голяма смелост да спрат, да анализират ситуацията и да дадат възможност на съдията да вземе решението. Мисля, че никой не би оспорил, че това е чисто нарушение, защото Давид държи топката почти в ръцете си, а те не му позволяват да го направи и се възползват, за да вкарат гол", смята Артета.

„Инстинктът ми, понеже го гледах на живо, беше, че ще бъде отсъдено нарушение. Но разбирам и днес осъзнах каква отговорност е за реферите да бъдат в тази позиция, да вземат такова решение и да променят хода на мача за един от двата отбора. Какво голямо решение само", допълни специалистът.

„Ако искаш да имаш шанс за големи трофеи, имаш нужда от моменти, действия и личности, които създават тези магически мигове. Давид със сигурност – точно както Мартин Йодегор – създаде момент, с който ни спечели мача“, завърши испанецът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    хлопа му дъската на тоя, шизо .........

    09:04 11.05.2026

