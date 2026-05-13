Президентът на Реал Мадрид: Ограбиха ме със седем титли! Негрейра е най-големият скандал в историята

13 Май, 2026 11:28 1 414 6

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес даде обширна преконференция, в която говори за състоянието на клуба, вътрешните проблеми на "белия балет", като коментира и исканията за неговата оставка от поста му.

"На добър път сме и ще имаме много успехи. Искат да печелим всеки мач с 10:0? И това ще се случи, не се безпокойте. Защо винаги говорят за нас? Защо никога не говорят за Атлетико Мадрид, например? Има някои лоши хора в клуба, които изкарват информация от клуба и я споделят, ще ги открием и ще се погрижа за тях, оставете ги на мен", заяви той.

"Искам някой да ми опонира, но никога не намирам някой, може би съм страшен. Когато чуя за моята оставка, не ми пука. Няма смисъл да освиркват играчите, това е сякаш да освиркваш нашите деца, истинските фенове няма да го направят. Съдиите ни ограбиха 18 точки в Ла Лига този сезон. Спечелих седем титли от Ла Лига и трябваше да са 14, но другите седем ми ги откраднаха. Всички вие сте грозни, така че оставете момичето (б.ред. посочва жена журналист) да говори. Пресата не бива да си мисли, че притежава Реал Мадрид. Течът на информация беше лош и от боят между Чуамени и Валверде. След бой хората могат да се оправят, да пият кафе, да си стиснат ръцете, но теч като този - ужасяващо е", продължи президентът на Реал Мадрид.

"Журналистите са ужасни, вършат ужасна работа. Аз съм президентът с най-много титли в историята, всички са с мен. Не за първи път двама играчи се бият, постоянно се случва. Феновете са с мен в битката ми срещу Ла Лига, Барселона, Негрейра и срещу всички. Казусът Негрейра е най-големият скандал в историята на футбола. Не мога да повярвам, че още не е решено. Същите съдии от тази ера са още активни и продължават да реферират. В това няма смисъл. Ла Лига е срещу Реал Мадрид", сподели Флорентино Перес.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    Отговор
    И поне още толкова шампионски лиги им взеха.

    11:31 13.05.2026

  • 2 еех

    Отговор
    Този ВАР от къде го измислиха. Трябва да си направите първенство където няма да има видео повторения за съдийските “правилни “решения .

    Коментиран от #6

    11:36 13.05.2026

  • 3 Грозев е еничарин

    Отговор
    Никой в Испания не нарича Реал - белия балет.Това е измислица на наши коментатори още от времето на соца.В Испания ги наричат Лос бланкос - белите !

    11:43 13.05.2026

  • 4 Редовно

    Отговор
    на всички отбори съдиите да им виновни. Факт е, че съдиите не са безгрешни, всичко се случва за часити от секундата и трябва решение. И когато загубят мач - вианги били ощетени, прсото его.. не могат да признаят че са били надиграни. Не мога да коментирам много футболния отбор, но баскетболния им е толкова толериран при домакинствата, че е направо срамно, било то в Евролига или Лига Ендеса.. Та това, че са изръсили няколко чувала с пари и са събрали най-скъпите играчи, далеч не ги прави №1 автоматично. или безгрешни. Да се научат да губят..

    12:27 13.05.2026

  • 5 Анджо

    Отговор
    Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед съм ги намразил,че ги подпират съдиите. Тоя говори глупости ,все едно всички титли трябва да са за него. Гледам футбол от 5,6 годишен, това значи ,че съм почнал от 70 те години ,но тия два отбора съм ги намразил тотално. Сега има още един който съм забелязал,че е подпиран много пъти. А иначе футболистите стана най големите артисти и най добрите актьори няма да могат да ги емитират.

    12:37 13.05.2026

  • 6 Анджо

    Отговор

    До коментар #2 от "еех":

    Защо да няма ВАР, ама лошото е ,че и там започнаха да правят измами. Ако 94 год.имаше видео наблюдение , Българите можеше да играят на финал. Тениса вече няма мърдане и спорове дали е честна играта. По твойте приказки по хубаво е да има измами.

    12:42 13.05.2026

