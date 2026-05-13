Президентът на Реал Мадрид: Ограбиха ме със седем титли! Негрейра е най-големият скандал в историята

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес даде обширна преконференция, в която говори за състоянието на клуба, вътрешните проблеми на "белия балет", като коментира и исканията за неговата оставка от поста му.

"На добър път сме и ще имаме много успехи. Искат да печелим всеки мач с 10:0? И това ще се случи, не се безпокойте. Защо винаги говорят за нас? Защо никога не говорят за Атлетико Мадрид, например? Има някои лоши хора в клуба, които изкарват информация от клуба и я споделят, ще ги открием и ще се погрижа за тях, оставете ги на мен", заяви той.

"Искам някой да ми опонира, но никога не намирам някой, може би съм страшен. Когато чуя за моята оставка, не ми пука. Няма смисъл да освиркват играчите, това е сякаш да освиркваш нашите деца, истинските фенове няма да го направят. Съдиите ни ограбиха 18 точки в Ла Лига този сезон. Спечелих седем титли от Ла Лига и трябваше да са 14, но другите седем ми ги откраднаха. Всички вие сте грозни, така че оставете момичето (б.ред. посочва жена журналист) да говори. Пресата не бива да си мисли, че притежава Реал Мадрид. Течът на информация беше лош и от боят между Чуамени и Валверде. След бой хората могат да се оправят, да пият кафе, да си стиснат ръцете, но теч като този - ужасяващо е", продължи президентът на Реал Мадрид.

"Журналистите са ужасни, вършат ужасна работа. Аз съм президентът с най-много титли в историята, всички са с мен. Не за първи път двама играчи се бият, постоянно се случва. Феновете са с мен в битката ми срещу Ла Лига, Барселона, Негрейра и срещу всички. Казусът Негрейра е най-големият скандал в историята на футбола. Не мога да повярвам, че още не е решено. Същите съдии от тази ера са още активни и продължават да реферират. В това няма смисъл. Ла Лига е срещу Реал Мадрид", сподели Флорентино Перес.