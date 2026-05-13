В момента „Георги Аспарухов“ е неизползваем

13 Май, 2026 11:59 2 002 16

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски има късмет, че дербито с ЦСКА е на Националния стадион, а освен това „сините“ нямат други домакинства до края на сезона. Иначе шампионите трябваше да търсят къде да играят, защото в момента „Георги Аспарухов“ е неизползваем, съобщава "Мач Телеграф".

Причината за това са щетите, които са нанесли част от феновете на тима по време на вакханалията, която сътвориха в събота при награждаването на тима.

В момента игрището е в плачевно състояние. Теренът е надупчен като швейцарско сирене, след като десетки са решили да си вземат чим за спомен. Взето е знамето на ветераните, което стои на видно място на пистата пред сектор „В“, както и таблото за смените.

„Всеки е взел за спомен, каквото може“, коментират с тъга на „Герена“.

Освен това запалянковци са правили опит да изкъртят и вратите, но са успели само да ги изкривят. Това обаче означава, че трябва да бъдат сменени, а това може да доведе до проблеми с поливната и дренажната системи, а според запознати и с отоплителната.

За капак Левски бе единственият клуб от efbet Лига, който бе глобен по няколко точки заради феновете. Общата санкция е на стойност 5 266,30 евро. От тях най-тежко е наказанието за изстреляните ракети по време на мача с Лудогорец - 2045.17 евро. Хулио Веласкес пък се сдоби с предупреждение и глоба от 204,52 евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    26 5 Отговор
    ГОВЕДА

    12:02 13.05.2026

  • 2 Даниел

    21 0 Отговор
    Освен изброените щети и липси,с нахлуването си феновете лишиха целия отбор от задължителната шампионска обиколка на стадиона и най-вече 99% от присъстващите на трибуните от радостта,която чакаха толкова дълго време,а някой щяха да имат щастието да го видят за пръв път!!!
    Сектор Б не знае как се празнува титла,това е истината!

    Коментиран от #15

    12:08 13.05.2026

  • 3 Нормално

    23 4 Отговор
    Като се съберат много го,веда на едно място така става, хаха...

    12:11 13.05.2026

  • 4 ГОВЕ..ДАТА

    18 3 Отговор
    Си потрошили собствения стодион. Голем смех и Евала.

    12:20 13.05.2026

  • 5 Крум

    14 2 Отговор
    Да играят на поляните на кв. Требич.....

    12:27 13.05.2026

  • 6 Баш Левскар

    10 15 Отговор
    Моля прасетата да си коментират тяхната кочина и да не си навират зурлите на шампионския стадион!

    Коментиран от #14

    12:31 13.05.2026

  • 7 Обор

    13 4 Отговор
    С име на апостол.

    12:45 13.05.2026

  • 8 Толбухин

    13 3 Отговор
    Да се смея ли да плача ли?
    Няма толкова заблудени същества.
    Думите са излишни по делата ще ги познаете.

    12:53 13.05.2026

  • 9 нормално

    8 3 Отговор
    за динамовците от брега на сухата река , само че новия диксън ако ги прецака - трябва да се връщат да ремонтират

    12:59 13.05.2026

  • 10 Простотията няма почивен ден

    16 2 Отговор
    Лумпените са си лумпени дори и собствения си стадион ще оберат затова горе на трибуните и никакво слизане на терена на простака свобода не трябва да се дава голям резил

    13:22 13.05.2026

  • 11 Трол

    8 1 Отговор
    За бомбички и слънчогледови семки е идеален.

    13:41 13.05.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Говеда.

    14:08 13.05.2026

  • 13 1914

    6 2 Отговор
    Измучu нещо!

    14:18 13.05.2026

  • 14 майка ти

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баш Левскар":

    студен да те целува 1949

    14:50 13.05.2026

  • 15 Синята лавина

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Щото в Чехия знаят. Тук е много по-добре. Феновете на чорбарската Славия бяха наказани за 4 мача, глоба от 1 000 000 лева и служебна загуба. При нас бе много по-цивилизовано и европейско. Само Раев се жалва, че му взели от тревата и някакви предмети

    Коментиран от #16

    15:15 13.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

