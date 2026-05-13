Левски има късмет, че дербито с ЦСКА е на Националния стадион, а освен това „сините“ нямат други домакинства до края на сезона. Иначе шампионите трябваше да търсят къде да играят, защото в момента „Георги Аспарухов“ е неизползваем, съобщава "Мач Телеграф".
Причината за това са щетите, които са нанесли част от феновете на тима по време на вакханалията, която сътвориха в събота при награждаването на тима.
В момента игрището е в плачевно състояние. Теренът е надупчен като швейцарско сирене, след като десетки са решили да си вземат чим за спомен. Взето е знамето на ветераните, което стои на видно място на пистата пред сектор „В“, както и таблото за смените.
„Всеки е взел за спомен, каквото може“, коментират с тъга на „Герена“.
Освен това запалянковци са правили опит да изкъртят и вратите, но са успели само да ги изкривят. Това обаче означава, че трябва да бъдат сменени, а това може да доведе до проблеми с поливната и дренажната системи, а според запознати и с отоплителната.
За капак Левски бе единственият клуб от efbet Лига, който бе глобен по няколко точки заради феновете. Общата санкция е на стойност 5 266,30 евро. От тях най-тежко е наказанието за изстреляните ракети по време на мача с Лудогорец - 2045.17 евро. Хулио Веласкес пък се сдоби с предупреждение и глоба от 204,52 евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Даниел
Сектор Б не знае как се празнува титла,това е истината!
6 Баш Левскар
8 Толбухин
Няма толкова заблудени същества.
Думите са излишни по делата ще ги познаете.
12:53 13.05.2026
До коментар #6 от "Баш Левскар":студен да те целува 1949
15 Синята лавина
До коментар #2 от "Даниел":Щото в Чехия знаят. Тук е много по-добре. Феновете на чорбарската Славия бяха наказани за 4 мача, глоба от 1 000 000 лева и служебна загуба. При нас бе много по-цивилизовано и европейско. Само Раев се жалва, че му взели от тревата и някакви предмети
