Левски има късмет, че дербито с ЦСКА е на Националния стадион, а освен това „сините“ нямат други домакинства до края на сезона. Иначе шампионите трябваше да търсят къде да играят, защото в момента „Георги Аспарухов“ е неизползваем, съобщава "Мач Телеграф".

Причината за това са щетите, които са нанесли част от феновете на тима по време на вакханалията, която сътвориха в събота при награждаването на тима.

В момента игрището е в плачевно състояние. Теренът е надупчен като швейцарско сирене, след като десетки са решили да си вземат чим за спомен. Взето е знамето на ветераните, което стои на видно място на пистата пред сектор „В“, както и таблото за смените.

„Всеки е взел за спомен, каквото може“, коментират с тъга на „Герена“.

Освен това запалянковци са правили опит да изкъртят и вратите, но са успели само да ги изкривят. Това обаче означава, че трябва да бъдат сменени, а това може да доведе до проблеми с поливната и дренажната системи, а според запознати и с отоплителната.

За капак Левски бе единственият клуб от efbet Лига, който бе глобен по няколко точки заради феновете. Общата санкция е на стойност 5 266,30 евро. От тях най-тежко е наказанието за изстреляните ракети по време на мача с Лудогорец - 2045.17 евро. Хулио Веласкес пък се сдоби с предупреждение и глоба от 204,52 евро.