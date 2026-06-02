Георги Миланов може да заиграе в Локомотив София

2 Юни, 2026 14:41 472 1

Бившият национал напуска Динамо Букурещ и обмисля ново предизвикателство в българския футбол

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) подготвя оферта за един от най-опитните български полузащитници – Георги Миланов. Според информация на „Тема Спорт“, столичният клуб е готов да привлече 34-годишния халф, който наскоро обяви раздялата си с румънския гранд Динамо Букурещ.

Самият Миланов не крие, че всички опции за бъдещето му са на масата. В изявление след напускането на Динамо, той подчерта, че най-важното за него е да попадне в среда, където ще бъде ценен и уважаван.

Георги Миланов е добре познато име на родната футболна сцена. Той започна своя възход в Литекс (Ловеч), откъдето си извоюва място в националния отбор. След това облече екипа на Левски, а през последните години натрупа ценен опит и в чужбина. Последните му изяви с националната фланелка бяха през есента, когато България се изправи срещу Грузия и Испания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герак Митко

    0 0 Отговор
    Абе на тоя не е ли редно вече да му викат "бай Гошо". Не беше ли шампион с Литекс, преди доста много годинки.

    15:58 02.06.2026

