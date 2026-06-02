Георги Миланов може да заиграе в Локомотив София

Локомотив (София) подготвя оферта за един от най-опитните български полузащитници – Георги Миланов. Според информация на „Тема Спорт“, столичният клуб е готов да привлече 34-годишния халф, който наскоро обяви раздялата си с румънския гранд Динамо Букурещ.

Самият Миланов не крие, че всички опции за бъдещето му са на масата. В изявление след напускането на Динамо, той подчерта, че най-важното за него е да попадне в среда, където ще бъде ценен и уважаван.

Георги Миланов е добре познато име на родната футболна сцена. Той започна своя възход в Литекс (Ловеч), откъдето си извоюва място в националния отбор. След това облече екипа на Левски, а през последните години натрупа ценен опит и в чужбина. Последните му изяви с националната фланелка бяха през есента, когато България се изправи срещу Грузия и Испания.