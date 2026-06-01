Ламин Ямал се завръща в пълна бойна готовност за старта на Испания на Световното първенство

1 Юни, 2026 17:45 479 2

Младата звезда на "Ла Фурия" преодолява травмата и ще бъде на линия за Мондиал 2026

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отличната новина за феновете на испанския футбол е факт – Ламин Ямал, считан за едно от най-ярките млади таланти на "Ла Фурия", ще бъде напълно възстановен и готов да се включи още в първия мач на Испания на Световното първенство през 2026 година. Това потвърди лично селекционерът Луис де ла Фуенте в интервю за "Мундо Депортиво".

След като получи неприятна травма в подколянното сухожилие по време на двубоя между Барселона и Селта на 22 април, 18-годишният Ямал бе принуден да пропусне няколко ключови срещи. Въпреки това, медицинският щаб и треньорският екип на националния отбор са категорични – рехабилитацията му протича отлично и той ще бъде в оптимална форма за началото на Мондиала. "Уверени сме, че Ламин ще пристигне в перфектно състояние. Дори бих казал, че ще бъде на разположение още за първия двубой. Разбира се, ще следим внимателно процеса, но всичко върви по план", сподели Де ла Фуенте.

Испанският национален отбор ще открие участието си на Световното първенство с мач срещу Кабо Верде на 15 юни. Само шест дни по-късно "червените" ще се изправят срещу Саудитска Арабия, а последният им съперник в груповата фаза ще бъде Уругвай.


