Един от най-резултатните нападатели в съвременния футбол - Роберт Левандовски, е на прага на ново предизвикателство, след като Барселона все още не е отправила предложение за удължаване на договора му. Според информация на реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, преговори между двете страни към момента не се водят, а настоящият контракт на 37-годишния поляк изтича на 30 юни.

В случай че в близките седмици не се появи нова оферта от „Камп Ноу“, Левандовски ще се превърне в свободен агент. Интерес към опитния нападател проявяват клубове от Саудитска Арабия и САЩ, които вече са отправили конкретни предложения. Италиански отбори също следят ситуацията, но високата заплата на Левандовски се оказва сериозна пречка за евентуален трансфер на Ботуша.

Самият Левандовски наскоро намекна, че не би се поколебал да приеме оферта от първенство с по-ниско ниво на конкуренция, ако това се окаже най-добрият вариант за продължаване на кариерата му. Този сезон той записа 43 мача във всички турнири с екипа на Барселона, като реализира 18 гола и добави 4 асистенции за общо 2221 минути на терена.