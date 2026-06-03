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Масова промяна в Монтана: 12 футболисти напускат отбора

Масова промяна в Монтана: 12 футболисти напускат отбора

3 Юни, 2026 18:05 683 1

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  • стадион огоста

Революция в състава след изпадането във Втора лига

Масова промяна в Монтана: 12 футболисти напускат отбора - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Монтана, който наскоро изпадна във Втора лига, предприема сериозни промени в състава си. Ръководството официално обяви, че 12 от досегашните футболисти няма да продължат да защитават цветовете на тима през следващия сезон. Решението идва след изтичането на договорите им, които няма да бъдат подновени.

Сред имената, които вече няма да виждаме на стадион "Огоста", са Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Суарес, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Иван Коконов, Филип Ежике, Витиньо, Костадин Илиев, Умаро Балде и Антон Тунгаров.

В официално изявление в социалните мрежи, от Монтана изразиха признателност към напускащите футболисти за отдадеността и приноса им към отбора.


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