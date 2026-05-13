Григор Димитров с нова загуба - крах за българина на старта в Бордо

Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира на клей от сериите „Чалънджър 175" в Бордо (Франция) с награден фонд от 272 272 евро.
Българинът отстъпи в оспорван мач, решен в два тайбрека, с 6:7(3), 6:7(7) срещу квалификанта Мартин Дам (САЩ). Срещата продължи час и 54 минути.
Това е втора поредна загуба за Димитров във веригата „Чалънджър", след като отпадна още в първия кръг и в Екс-ан-Прованс (Франция).
Така българинът се намира в серия от шест поредни загуби и има само два успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона.
Димитров проби още в първия гейм на мача, но допусна изравняване още в следващия. Българинът пропусна две точки за пробив при 4:4 и още една при 5:5 в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Димитров изостана с 0:3 точки и го загуби с 3:7.
Българинът поведе с пробив за 5:3 във втората част и сервираше за изравняване на резултата, но в следващия гейм допусна рибрейк на нула. Така се стигна до втори тайбрек. В него Димитров спаси три мачбола, но при четвъртата си възможност Дам приключи мача в своя полза.
