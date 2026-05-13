Григор Димитров с нова загуба - крах за българина на старта в Бордо

13 Май, 2026 21:02 2 113 24

  • григор димитров-
  • турнира-
  • чалънджър-
  • бордо-
  • франция-
  • тенис

Турнирът във Франция е от сериите „Чалънджър 175"

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира на клей от сериите „Чалънджър 175" в Бордо (Франция) с награден фонд от 272 272 евро.

Българинът отстъпи в оспорван мач, решен в два тайбрека, с 6:7(3), 6:7(7) срещу квалификанта Мартин Дам (САЩ). Срещата продължи час и 54 минути.

Това е втора поредна загуба за Димитров във веригата „Чалънджър", след като отпадна още в първия кръг и в Екс-ан-Прованс (Франция).

Така българинът се намира в серия от шест поредни загуби и има само два успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона.


Димитров проби още в първия гейм на мача, но допусна изравняване още в следващия. Българинът пропусна две точки за пробив при 4:4 и още една при 5:5 в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Димитров изостана с 0:3 точки и го загуби с 3:7.

Българинът поведе с пробив за 5:3 във втората част и сервираше за изравняване на резултата, но в следващия гейм допусна рибрейк на нула. Така се стигна до втори тайбрек. В него Димитров спаси три мачбола, но при четвъртата си възможност Дам приключи мача в своя полза.


  • 1 Да, да

    26 1 Отговор
    Продължаваме напред! След 300 се брои като фаворит-300++

    Коментиран от #8

    21:07 13.05.2026

  • 2 Споко

    17 2 Отговор
    Гришо, крах е когато не ти стане ТТениса, а не тениса! Дръж печено!

    21:08 13.05.2026

  • 3 бай ганьо

    19 1 Отговор
    тоя е от моята черга!келепира свърши!

    21:09 13.05.2026

  • 4 Перо

    26 9 Отговор
    Тоя каун до кога ще го издържа държавата?

    21:12 13.05.2026

  • 5 Давай Гришо

    27 6 Отговор
    Гришо вкарва извън корта, на мексиканката.

    Коментиран от #18, #22

    21:13 13.05.2026

  • 6 Бостанжия

    29 4 Отговор
    Аз ви казах преди няколко месеца още...
    До края на годината ,кауннья ще е извън 500-те...
    Иначе тенис нито играя ,нито гледам ,ама от кауньи отбирам...еле от асковски...

    Коментиран от #9

    21:16 13.05.2026

  • 7 Оставете го, бе

    21 3 Отговор
    Момчето така дава на тениса, нали така каза! Хасковски каунь!

    21:18 13.05.2026

  • 8 Абе пак

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да, да":

    Лош жребий, скоро ще го гледаме в Созопол, от началото на годината има 95 точки, а Нестеров - 97, кой сега е номер едно

    21:20 13.05.2026

  • 9 Нищо

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бостанжия":

    Чудно, ако отпадне от Уимбълдън и Париж

    21:22 13.05.2026

  • 10 Няма ли кой да му каже

    25 1 Отговор
    ЕГНто не прощава
    Турнирите може да менка ама ЕГНто Не

    Коментиран от #15

    21:23 13.05.2026

  • 11 ХА ХА ХА

    17 2 Отговор
    ТИПИЧЕН ГАНЬО. СПРИ СЕ БЕ КАУНЬ.

    21:38 13.05.2026

  • 12 Не ЕГН то,

    7 3 Отговор
    а тестостеронът не прощава.

    21:39 13.05.2026

  • 13 да не е

    12 1 Отговор
    ходил на солариум ??? Малко тъмничък ми се се струва ... и нека да приключва

    21:45 13.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пешо

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Няма ли кой да му каже":

    Не е до ЕГН.Той толкова си може.

    21:50 13.05.2026

  • 16 Реалиста

    7 11 Отговор
    Хайде оставете момчето на мира. Кой от вас има подобни постижения на световно ниво. Засрамете се.

    22:59 13.05.2026

  • 17 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Тоя като някоя му врътне главата и забравя какво се прави на корта. Извади си главата от зззника и спри да мислиш за на оная зизите

    23:36 13.05.2026

  • 18 Герп боклуци

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Давай Гришо":

    От там пари не падат освен ако дуп@рата и не е касичка

    23:37 13.05.2026

  • 19 МЕКСИКАНСКАТА МАФИОТКА

    9 1 Отговор
    ША ГО ИЗЦЕДИ СЯКАКСИ ТОТАЛ. ГРИШКО ША ПОЧВА ОТ ПЪРВИ КЛАС СКОРО...

    23:41 13.05.2026

  • 20 Смешник

    6 1 Отговор
    Тоя що се мъчи още

    00:40 14.05.2026

  • 21 розодендрон

    1 1 Отговор
    Затова се снима в реклами човекът.

    08:15 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

