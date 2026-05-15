Даниил Медведев оцеля срещу "щастлив губещ" и си уреди зрелище със Синер

15 Май, 2026 07:29 814 2

Миналогодишният шампион трябваше да прави обрат, за да елиминира „щастливия губещ“ Мартин Ландалусе с 1:6, 6:4, 7:5 в двубой, продължил над два часа.

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев демонстрира характер и класа, за да си пробие път до полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим. Миналогодишният шампион трябваше да прави обрат, за да елиминира „щастливия губещ“ Мартин Ландалусе с 1:6, 6:4, 7:5 в двубой, продължил над два часа.

Срещата започна шокиращо за бившия номер 1 в света, след като 20-годишният испанец доминираше изцяло в първия сет. Ландалусе продължи да притиска съперника си и в решителната част, където поведе с пробив след три двойни грешки на Медведев. В този критичен момент обаче опитът на руснака си каза думата. Медведев пласира феноменален печеливш удар от бекхенд ретур, с който върна пробива и обърна инерцията в мача. Въпреки че пропусна три мачбола при 5:4 в третия сет, той не трепна и затвори мача при четвъртия си опит.

„Той игра нереално в началото. Ако играе така във всеки мач, ще бъде в Топ 5 до края на годината. Когато си млад, е трудно да поддържаш такова ниво цял мач, затова аз просто се борих. Щастлив съм, че успях да измъкна победата“, сподели Медведев след мача.

С този успех той си осигури място на полуфиналите, където ще се изправи срещу световния №1 Яник Синер. Италианецът се намира в невероятна серия от 32 поредни победи в турнирите от категория Мастърс 1000, а в преките двубои води срещу Медведев с 9-7 победи. За руснака победата над Ландалусе бе негова 50-а в кариерата на клей.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Добрите печелят с ретури, слабаците - със сервис.

    10:43 15.05.2026

  • 2 Синер е номер 1

    1 0 Отговор
    Няма значение колко си добър срещу Синер.Сега Синер ще спечели титлата на турнира Мастърс 1000 в Рим и така ще спечели Кариерен Златен Мастърс !!!

    14:07 15.05.2026

