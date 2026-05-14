Триумф в купата може да гарантира на ЦСКА привилегирована позиция в жребия за Лига Европа

ЦСКА ще се изправи срещу Локомотив Пловдив във финала за Купата на България на 20 май – двубой, който не само ще определи носителя на трофея, но и ще реши кой ще получи златния билет за участие в Лига Европа. Победата в този мач ще осигури на "армейците" място сред поставените отбори в първия квалификационен кръг на престижния европейски турнир, сочат данни на Football meets data.

Със своя коефициент от 6.500, ЦСКА изпреварва най-близкия си конкурент сред непоставените – словашкия Жилина, който разполага с 5.500 точки. Това означава, че при евентуален триумф на финала, "червените" ще попаднат в компанията на елитни клубове като Ференцварош, Карабах, Шериф Тираспол, Динамо Киев и Хайдук Сплит – всички те също ще бъдат сред поставените в жребия. От другата страна на барикадата, освен Жилина, ще се наредят Войводина Нови Сад, Университатя Клуж, Алуминий, Дери Сити и Вестри.

Преди да се впусне в битката за Купата, ЦСКА има още едно сериозно изпитание – дербито с Левски в баражите на Първа лига, което ще се проведе само четири дни преди финала. Старши треньорът Христо Янев е изправен пред сложна задача: да балансира състава си така, че да запази ключовите играчи свежи за решаващия сблъсък с Локомотив Пловдив, без да подцени градския съперник.