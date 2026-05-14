Триумф в купата може да гарантира на ЦСКА привилегирована позиция в жребия за Лига Европа

14 Май, 2026 06:18 1 456 5

Финалът с Локомотив Пловдив е на 20 май

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще се изправи срещу Локомотив Пловдив във финала за Купата на България на 20 май – двубой, който не само ще определи носителя на трофея, но и ще реши кой ще получи златния билет за участие в Лига Европа. Победата в този мач ще осигури на "армейците" място сред поставените отбори в първия квалификационен кръг на престижния европейски турнир, сочат данни на Football meets data.

Със своя коефициент от 6.500, ЦСКА изпреварва най-близкия си конкурент сред непоставените – словашкия Жилина, който разполага с 5.500 точки. Това означава, че при евентуален триумф на финала, "червените" ще попаднат в компанията на елитни клубове като Ференцварош, Карабах, Шериф Тираспол, Динамо Киев и Хайдук Сплит – всички те също ще бъдат сред поставените в жребия. От другата страна на барикадата, освен Жилина, ще се наредят Войводина Нови Сад, Университатя Клуж, Алуминий, Дери Сити и Вестри.

Преди да се впусне в битката за Купата, ЦСКА има още едно сериозно изпитание – дербито с Левски в баражите на Първа лига, което ще се проведе само четири дни преди финала. Старши треньорът Христо Янев е изправен пред сложна задача: да балансира състава си така, че да запази ключовите играчи свежи за решаващия сблъсък с Локомотив Пловдив, без да подцени градския съперник.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 преписвач

    3 0 Отговор
    цели шест отбора от горе споменатите отбори не са завоювали правото да участват в лигата.Фейк статия.

    06:48 14.05.2026

  • 2 отделно

    2 0 Отговор
    от това има голяма вероятност Партизан и ЧФР Клуж да се класират .Дори и един от тях да се класира ЦСКА моментално отива при непоставените дори да е взел купата.Та така...

    07:23 14.05.2026

  • 3 Левски 1914

    3 0 Отговор
    Само дето цска го няма, ФАЛИРА преди 9,5 години!

    Коментиран от #4

    08:24 14.05.2026

  • 4 Заради

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    такива като теб ЦСКА е по жив от всякога и след 3 месеца ще цъка на чисто нов стадион красавец на пъпа на София ,а вие си чакайте палмите да поникнат седейки под дъжда....

    Коментиран от #5

    09:16 14.05.2026

  • 5 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Заради":

    На новия стадион ще цъка Литекс от град Ловеч, който ви млати 8 - 0.

    10:25 14.05.2026

