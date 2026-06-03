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Флорентино Перес обеща ново сензационно попълнение в Реал Мадрид

Флорентино Перес обеща ново сензационно попълнение в Реал Мадрид

3 Юни, 2026 18:48 646 1

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Президентът на "кралския клуб" загатна за първия голям трансфер това лято

Флорентино Перес обеща ново сензационно попълнение в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Флорентино Перес – емблематичният президент на Реал Мадрид и кандидат за нов мандат начело на клуба – обяви, че съвсем скоро ще разкрие името на първото ново попълнение за лятото. В изявление, изпълнено с увереност и оптимизъм, Перес подчерта, че феновете могат да очакват големи имена още преди края на седмицата.

"Спокойно, съвсем скоро ще има новини. През всичките 23 години, в които съм президент, винаги съм давал поводи за надежда. Хората ме познават – най-добрите футболисти идват в Реал Мадрид, а нови трофеи от Шампионската лига са само въпрос на време. В четвъртък ще обявя първото голямо име," заяви Перес, подхранвайки още повече спекулациите около трансферната политика на "белия балет".

Испанските спортни медии вече гъмжат от слухове и догадки. Според последните информации, първите две трансферни цели на мадридчани са защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате и холандският национал Дензъл Дъмфрис, който в момента играе за Интер. Интересното е, че и двата трансфера са получили зелена светлина от бъдещия старши треньор на Реал – Жозе Моуриньо, което допълнително засилва интригата около лятната селекция.


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    19:55 03.06.2026

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