Хетафе мечтае за Европа след категоричен успех над Майорка

14 Май, 2026 06:57 540 0

Два гола на Сатриано и силна игра у дома доближават "сините" до европейските турнири

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хетафе надви Майорка с 3:1 в среща от 36-ия кръг на испанската Ла Лига. С този успех "сините" направиха важна крачка към мечтаното участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

В 14-ата минута Мартин Сатриано даде тон на победата, след като откри резултата с прецизен удар.

До почивката уругвайският нападател удвои аванса на домакините, реализирайки второто си попадение в 41-ата минута.

След паузата Заид Ромеро се разписа в 63-ата минута, с което на практика сложи точка на спора.

Гостите от Майорка успяха да върнат едно попадение само две минути по-късно – в 65-ата минута Омар Маскарел засече с глава отлично центриране на Пабло Торе и оформи крайното 3:1.

Въпреки усилията си, "червено-белите" не намериха път обратно в мача.

След този ценен успех Хетафе вече заема седмата позиция в таблицата с 48 точки и гледа уверено към местата, даващи право на участие в европейските турнири. За Майорка ситуацията остава напрегната – тимът е 17-и с 39 точки, колкото имат и Жирона и Леванте, които се борят за оцеляване в елита.


