Стана ясно кой ще ръководи дербито Левски - ЦСКА

Радослав Гидженов бе назначен да ръководи дербито между Левски и ЦСКА от 35-ия кръг на efbet Лига. Емблематичният сблъсък между "сини" и "червени" ще се проведе в събота, 16 май, от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Паралелно с него, другият ключов двубой от първата четворка, който противопоставя ЦСКА 1948 и шампиона Лудогорец, ще бъде ръководен от Васил Минев.

Назначенията продължават и в групата, бореща се за места между пето и осмо в крайното класиране. Любослав Любомиров ще свири сблъсъка между Ботев Пловдив и Черно море, докато Георги Гинчев е определен за главен арбитър на мача между Арда и Локомотив Пловдив.