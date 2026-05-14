Зенит Казан удари Локомотив Новосибирск и Мони Николов във финалите за Купата на Русия

Локомотив Новосибирск, воден от българския национал Симеон Николов, претърпя поражение във втория си мач от финалната шестица за Купата на Русия. Тимът на Пламен Константинов се изправи срещу мощния Зенит Казан, но отстъпи с 0:3 гейма (12:25, 17:25, 19:25) в двубой от група "Б".

От първия съдийски сигнал стана ясно, че Зенит Казан няма да даде и сантиметър преднина. Силната игра на съперника не позволи на Локомотив да намери ритъма си, а резултатите в отделните геймове ясно показаха доминацията на казанци. Въпреки усилията на Николов и компания, разликата в класите се оказа решаваща.

Въпреки загубата, Локомотив Новосибирск все още още има шанс за полуфиналите. Победата в първия мач срещу Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 гейма дава надежда на отбора. Всичко ще се реши в сблъсъка между Зенит Казан и Динамо-ЛО. Ако резултатът се развие в полза на Локомотив, българският национал и съотборниците му ще продължат напред.

Полуфиналните срещи за Купата на Русия ще се изиграят в събота, 16 май, когато най-добрите ще се борят за място на финала.