Флорентино Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид

Флорентино Перес не спира. Президентът на Реал Мадрид и кандидат в изборите, които ще се проведат в неделя, 7 юни, даде ново интервю тази сряда, този път за вестник „El Español“, в което отново отправи остри критики към своя съперник Енрике Рикелме и посочи кога ще обяви първото вече договорено попълнение.

„Ще има имена още преди неделя, спокойно. Хората не се съмняват в това, хората ме познават. Винаги съм вдъхвал надежда през 23-те години, в които съм президент. Тези, които ме познават, знаят, че най-добрите футболисти ще бъдат в Реал Мадрид и че рано или късно ще спечелим още някоя Шампионска лига“, заявява той по повод трансферите, като добавя, че „в четвъртък ще обявя първото голямо попълнение“.

Според информация на изданието първите две сделки ще бъдат за Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис, които трябва да подсилят отбраната.

По отношение на треньорския пост, запитан директно за Жозе Моуриньо, Перес се ограничи до краткото: „Ще го обявя съвсем скоро“. Той коментира и изявлението на Енрике Рикелме от неделя, че Раул Гонсалес ще бъде негов спортен директор, ако спечели изборите.

„Струва ми се добре, макар че не знам дали изобщо е говорил с него. Обаждат ми се агенти, които ми казват, че Рикелме разговаря с играчи и им казва: „Не казвайте „не“. Не вярвам на нищо, което казва. Един от трансферите, за които говореше, беше Родри, но очевидно няма договорка с него“, заяви той.

Флорентино отново акцентира върху това, което според него са лъжи от страна на Рикелме. За своя опонент той казва: „Не го познавам добре, макар че познавам баща му, който беше в екипа на Рамон Калдерон“, и подчертава, че няма „никакво съмнение“, че Рикелме би подписал кредитното споразумение с CVC, предложено от Ла Лига на професионалните клубове.

„Всичко, което казва Рикелме, е като телевизионното предаване „Всичко е лъжа“. Твърди, че идва да спаси Реал Мадрид, а същевременно трябва да тегли кредит с 54% лихва за собствената си компания. Това е необяснимо“, добавя той.

Бизнесменът отново заговори за конкретни личности и изостри реториката си срещу онези, които според него искат да навредят на клуба.

„Тук са се събрали всички лоши фактори: хората на Калдерон, хората на Тебас, хората от Федерацията… Тези от онзи мрачен период искат на всяка цена отново да овладеят Реал Мадрид. Искат да присвоят клуба в свой личен интерес – нещо, което аз не съм правил нито веднъж през тези 26 години“, заяви той категорично.

„С мен Реал Мадрид винаги ще принадлежи на своите членове.“ Така Флорентино започва обяснението си за модела на собственост, който иска да бъде подложен на референдум в клуба.

„Какво искам да направя? Forbes оценява Реал Мадрид на 10 милиарда, макар че според мен струва повече, и моето предложение е това богатство да принадлежи пряко на членовете.“

Той твърди, че начинът за осъществяване на това ще бъде обсъден и подложен на гласуване. „Ще проучим различните варианти, ще ги обсъдим и всички членове ще гласуват на референдум. Искам да преминем от романтичната идея да бъдеш член на Реал Мадрид към нещо реално и осезаемо. Освен това това е начин да защитим клуба в бъдеще от случаи като поправките в Закона за спорта, които Тебас се опита да наложи чрез лобистка организация, наречена Acento, върху депутати от PSOE и PP. Предупредиха ме навреме и благодарение на това успях да предотвратя отнемането на имуществото на членовете на Реал Мадрид. Ако не бях разбрал, Ла Лига щеше да постигне целта си“, разсъждава той.

По тази тема Перес коментира и обвиненията на Рикелме, че клубът е силно задлъжнял и се нуждае от средства преди 30 юни.

„Ако другата кандидатура твърди, че ние сме задлъжнели, при положение че сме най-богатият клуб в света, тогава какво остава за останалите испански отбори? Лъжа е, че трябва да се прави нова оценка заради кредита за реконструкцията на стадиона. Лихвата по този заем е под 3%, а оставащата за изплащане сума е 1 милиард. Стадионът се изплаща ежегодно чрез приходите, които вече генерира.“

Накрая той подчертава, че концертите ще се завърнат на „Бернабеу“ и че клубът ще работи с институциите, за да се намери решение. „Всички изпълнители искат да изнасят концерти тук, дори Папата иска да дойде“, казва той, преди да завърши с думите: „Който атакува стадиона, проявява неуважение към Реал Мадрид, а не към мен.“

По отношение на един от големите си бъдещи проекти Флорентино Перес беше категоричен. Става дума за „Bernabéu Infinito“ („Безкрайният Бернабеу“), чрез който членовете на клуба ще могат да се наслаждават на потапящо изживяване на стадиона чрез специални очила и телевизионно излъчване.

„Всеки човек, където и да се намира по света, ще може да гледа мач така, сякаш е на стадиона“, обяснява той.

В отговор на критиките на Рикелме, който подчерта, че очилата на Apple са твърде скъпи, Флорентино заявява:

„Да не се тревожи. Това ще се превърне в глобален феномен и цените ще паднат. В момента сме свидетели на технологична революция във футбола. През 40-те години революцията бяха стадионите, защото целта беше да се привлекат повече хора на трибуните. Когато аз се кандидатирах през 2000 година, революцията беше телевизията и маркетингът – в тази епоха живяхме досега. А сега е ред на технологиите.“