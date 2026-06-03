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Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

3 Юни, 2026 13:21 850 7

  • хемус-
  • изложение-
  • отбрана-
  • димитър стоянов

Технологичният фокус на тазгодишното издание е насочен към киберсигурност, технически комуникации, автономни системи, безпилотни технологии и интелигентни системи за управление

Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Значителен ръст на участниците на тазгодишното изложение за военна и отбранителна техника „Хемус“ отчитат организаторите. През 2024 г. броят на участниците беше 157, а тази година достига 197 компании – ръст, надвишаващ 25%. Българските компании достигат 107, което е ръст от 34% спрямо предходното издание. Броят на чуждестранните директни изложители се е увеличил от 77 на 90, или ръст от близо 17%. Традиционно висок остава и броят на чуждестранните делегации – 17.

„Технологичният фокус на тазгодишното издание на „Хемус“ е насочен към ключови области на съвременната сигурност – киберсигурност, технически комуникации, автономни системи, безпилотни технологии, интелигентни системи за управление. Особено силно е представено развитието на дрон технологиите, интелигентните системи от ново поколение“, каза по време на официалното откриване на XVII-то издание на „Хемус“ министърът на отбраната България Димитър Стоянов.

Министърът говори за механизма SAFE, който дава възможност за съчетаване на българската армия с укрепването на индустриалния и технологичния капацитет на страната. В Националния план по SAFE са включени 9 ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили. Фокусът им е върху ускорено изграждане на приоритетни отбранителни способности и модернизация на българската армия.

Министър Стоянов припомни, че държавата ни вече е сред одобрените от Европейската комисия национални инвестиционни планове по отбраната. Предстой подписване на споразумение за реализиране на инвестиция в размер на 3.2 млрд. EUR. „Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности и развитие на национална отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и още поръчки“, коментира министърът на отбраната.

На изложението се представя най-новото в областта на отбраната „Хемус“. Създадено е през 1995 г. и се провежда на всеки две години от Фондация „Хемус 95“. Тазгодишното издание е под егидата на министерствата на отбраната, икономиката, иновациите и дигиталната трансформацията. Изложението предоставя платформа за демонстриране на технологични постижения и споделяне на научноизследователски новости в областта на отбраната и сигурността.

Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пловдив съвсем деградира

    5 1 Отговор
    Голяма гордост - изложение за оръжия, жалки сте.

    Коментиран от #4

    13:24 03.06.2026

  • 2 Като Мухи !

    2 1 Отговор
    На !

    Лай

    --

    Но !

    13:25 03.06.2026

  • 3 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    И БРАТУШКИТЕ ДА ПРАТЯТ ЕДИН ОРЕШНИК ЗА ИЗЛОЖБАТА! НЕМЕДЛЕНО!

    13:29 03.06.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пловдив съвсем деградира":

    ...ЗА УБИЙСТВО НА ДЕЦА, ВМЕСТО ДА СЕ ПРАВЯТ ХУМАННИ ЗАВОДИ!ПУУУУ!

    Коментиран от #5

    13:30 03.06.2026

  • 5 анализатор

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Какви деца бре, Зеленио чака да му се даде оръжие, требе да бързаме !!!!

    13:36 03.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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