Значителен ръст на български и международни отбранителни компании на „ХЕМУС 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Значителен ръст на участниците на тазгодишното изложение за военна и отбранителна техника „Хемус“ отчитат организаторите. През 2024 г. броят на участниците беше 157, а тази година достига 197 компании – ръст, надвишаващ 25%. Българските компании достигат 107, което е ръст от 34% спрямо предходното издание. Броят на чуждестранните директни изложители се е увеличил от 77 на 90, или ръст от близо 17%. Традиционно висок остава и броят на чуждестранните делегации – 17.

„Технологичният фокус на тазгодишното издание на „Хемус“ е насочен към ключови области на съвременната сигурност – киберсигурност, технически комуникации, автономни системи, безпилотни технологии, интелигентни системи за управление. Особено силно е представено развитието на дрон технологиите, интелигентните системи от ново поколение“, каза по време на официалното откриване на XVII-то издание на „Хемус“ министърът на отбраната България Димитър Стоянов.

Министърът говори за механизма SAFE, който дава възможност за съчетаване на българската армия с укрепването на индустриалния и технологичния капацитет на страната. В Националния план по SAFE са включени 9 ключови проекта за развитието на българските въоръжени сили. Фокусът им е върху ускорено изграждане на приоритетни отбранителни способности и модернизация на българската армия.

Министър Стоянов припомни, че държавата ни вече е сред одобрените от Европейската комисия национални инвестиционни планове по отбраната. Предстой подписване на споразумение за реализиране на инвестиция в размер на 3.2 млрд. EUR. „Това ще даде възможност за ускорено придобиване на отбранителни способности и развитие на национална отбранителна индустрия чрез съвместни проекти и още поръчки“, коментира министърът на отбраната.

На изложението се представя най-новото в областта на отбраната „Хемус“. Създадено е през 1995 г. и се провежда на всеки две години от Фондация „Хемус 95“. Тазгодишното издание е под егидата на министерствата на отбраната, икономиката, иновациите и дигиталната трансформацията. Изложението предоставя платформа за демонстриране на технологични постижения и споделяне на научноизследователски новости в областта на отбраната и сигурността.