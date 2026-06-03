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Евгени Симеонов сменя Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл“

Евгени Симеонов сменя Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл“

3 Юни, 2026 13:16 2 460 40

  • евгени симеонов-
  • румен спецов-
  • лукойл

Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от Министерския съвет

Евгени Симеонов сменя Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл”. Не негово място е назначен Евгени Симеонов. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерски съвет.

Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от Министерския съвет.

„Евгени Симеонов има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата – част от групата „Лукойл”, каза Пулев. Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години, след което става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически наздор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шопо

    19 4 Отговор
    Е он, че намалили цената на бензиньо ?

    13:20 03.06.2026

  • 2 ВЪПРОС

    21 4 Отговор
    С този дефицит от 7 %
    дали ще има наказани???

    Коментиран от #13

    13:23 03.06.2026

  • 3 Мдаммм

    8 11 Отговор
    Нема свои качествени кадри,та опрехме пак до гербаджия,пфу!!!Срам,срам...

    Коментиран от #7

    13:23 03.06.2026

  • 4 Якото пребоядисване започна

    15 2 Отговор
    Не че не сме го виждали и преди де...ама скучно вече беее...

    13:25 03.06.2026

  • 5 минувач

    10 5 Отговор
    Не че нещо ама...... от североисток са посочили този като по приемлив.

    13:28 03.06.2026

  • 6 Управлението

    15 3 Отговор
    На проба грешка вече сме го виждали. Говори за липса на мислещи и лоялни кадри. Каквито и хубави неща да направите ще изглеждат жалки . Защото сте на принципа ака мине. Заиграването ви с пенсионерите вече ви намали рейтинга, което беше груба грешка.

    13:32 03.06.2026

  • 7 До тия с минусите

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаммм":

    Евгени Симеонов започва работа в държавната администрация през 2016 г., което е преди 10 години спрямо текущата 2026 г. Неговото първо назначение е в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), която е към Министерството на икономиката.По това време на власт е второто правителство на Бойко Борисов (коалиция между ГЕРБ и Реформаторския блок), което управлява от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г.

    Ето детайли за неговата кариерна траектория в агенцията:
    2016 – 2017 г.: Назначен за младши специалист в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
    2017 – 2020 г.: Старши инспектор в същата дирекция.
    2020 – 2022 г.: Главен инспектор. 2022 г.: Заместник-председател, а по-късно през октомври 2022 г. е назначен за председател на ДАМТН от служебното правителство на Гълъб Донев.
    2026 г.: Към юни 2026 г. той е освободен от поста председател на ДАМТН и назначен за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

    Коментиран от #10, #15, #21, #23, #36

    13:33 03.06.2026

  • 8 4567

    5 2 Отговор
    Генчо одобрен ли е от посолството и ако "ДА", от кое посолство.

    13:38 03.06.2026

  • 9 Прилича на

    9 3 Отговор
    поредната калинка. Какви са допирните му точки с петрола и горивата? Лукоил не е лъжица за всяка уста. Тези хора каква самооценка имат за възможностите и квалификацията си?

    Коментиран от #11

    13:41 03.06.2026

  • 10 Кариерата му е впечатляваща това е факт

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "До тия с минусите":

    Изглежда професионално , но и последователно назначение. Но не е популярен за широката публика.

    Коментиран от #16, #27

    13:41 03.06.2026

  • 11 Още първото му държавно стъпало е

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прилича на":

    Специалист по течни горива. Това е връзката. И аз не знаех сега научих.

    Коментиран от #34

    13:44 03.06.2026

  • 12 Директора👨‍✈️

    7 2 Отговор
    На нас какво ни пука?! Просто друг ще лапа заплата от 100К на месец. Цената на колонката няма да мръдне и цент надолу... така че 🙄

    Коментиран от #20

    13:44 03.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НАГЛИЯ

    9 11 Отговор
    Сомо глупости пишете! БРАВО НА РАДЕВ! Ще млъкнете скоро. Нещата вече са тръгнали в добра посока!

    13:45 03.06.2026

  • 15 Да де

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "До тия с минусите":

    Кадър на ГЕРБ
    Демек- все от същите..

    Коментиран от #18, #26

    13:45 03.06.2026

  • 16 Хи хи

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Кариерата му е впечатляваща това е факт":

    Бягай бе , дирекция контрол на качествата на течните горива работил , страшни качества !Допускам , че са го избрали по интегритет , там е силен ! Смешна история !

    Коментиран от #24

    13:51 03.06.2026

  • 17 НЯКОЙ

    5 1 Отговор
    този спецов е мошен...ик от краса, дедесар. и това шеф на нап. Боже пази България

    13:51 03.06.2026

  • 18 Ми то няма какъв да е

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да де":

    Толкова дълго управляват ГЕРБ и ДПС че всички кадри са техни. Но трябва от някъде да се почне. Вече става кадър на ПБ.

    13:51 03.06.2026

  • 19 мечо

    1 3 Отговор
    тос не е ли от ергена там очастваше

    13:52 03.06.2026

  • 20 Цент надолу ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Директора👨‍✈️":

    Ше мине 3 еврака,демек почти 6 лева-чудо невиждано

    13:52 03.06.2026

  • 21 И с тази биография,

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "До тия с минусите":

    някой реши, че става за управител на Лукоил? Хайде холан. Явно, че и този, който го е назначил не си дава сметка, какво е Лукоил. Чий син е или от коя партийна младежка организация е? Има ли 35 години? Свършиха ли хората, които работят цял живот "на терен", с подходящо образование и интелект?

    Коментиран от #33

    13:53 03.06.2026

  • 22 Прогресивна България

    3 4 Отговор
    Време беше. Сега Спецов ще има повече време за Асен Василев

    13:53 03.06.2026

  • 23 мечо

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "До тия с минусите":

    беше вав ергена прупуснал си

    Коментиран от #25

    13:53 03.06.2026

  • 24 Тъй де!

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Демек бил началник на лаборантите,голем опит голему нящу!

    Коментиран от #38

    13:54 03.06.2026

  • 25 Сириозну?

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "мечо":

    Много смешну...

    13:56 03.06.2026

  • 26 Айде бе

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да де":

    И как реши че е кадър на Герб?
    Само защото като специалист е започнал работа в едно министерство. Ами то по тези министерства има хора които вършат същинската работа, а не само калинки на Герб, ПП и ДБ!

    Коментиран от #29, #32

    13:57 03.06.2026

  • 27 И какво му е

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кариерата му е впечатляваща това е факт":

    впечатляващото? В администрацията на 2 години автоматично ги прехвърлят в по-висока "степен", за да им расте заплатата. 10 години висене на бюро не те прави добър специалист. Той до Бургас е ходил само на почивка на море. Трябва човек, врял и кипял. А този е "аджамия-канцеларски плъх".

    14:00 03.06.2026

  • 28 Перо

    4 2 Отговор
    Поредната непрофесионална калинка, чиновник!

    14:01 03.06.2026

  • 29 Именно!

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Айде бе":

    Това се нарича "административна мафия"!!!Трябва да си човек на някой(едно време по време на комунизЪма и социализЪма се наричаха "връзки",ама мисля,че все още понятието е популярно),за да бъдеш назначен дори на най-ниската длъжност!

    14:01 03.06.2026

  • 30 Да си

    3 2 Отговор
    Бяха върнали собствеността на руснаците, сега със сигурност ще платим няколко милиарда, плюс милиони разходи за делото.

    Коментиран от #35

    14:01 03.06.2026

  • 31 Най после една хубава новина Спецов е

    5 4 Отговор
    Безработен! Спецов е рядко срещано посредствен и неграмотен човек издигнал се до тези постове благодарение на мъжката му любов с Асена!

    Коментиран от #37, #40

    14:01 03.06.2026

  • 32 Митко

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Айде бе":

    Е сега вече има и калинки на ПБ . .

    14:04 03.06.2026

  • 33 Не,не са свършили

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "И с тази биография,":

    Просто НЕ искат да работят за тази власт,защото имат достойнство,пък и никой НЕ ги търси,защото са професионалисти.На властта(административната мафия) по правило не й трябват професионалисти,а послушковци!!!Типичен пресен пример за административна мафия(в скучая както общинска така и държавна) е строежа на КУБ във Варна.Има още много такива на баш българи предприемачи и строители....

    14:08 03.06.2026

  • 34 И аз съм

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Още първото му държавно стъпало е":

    специалист. Като напълня резервоара и усетя, как пуфти колата, и разбирам, колко Лукоил е каращисал бензина. Пропуснали сте да напишете, какви курсове и къде е изкарал в чужбина на държавна издръжка, и колко му е била заплатата ( 150 000 евро/год., като на оная кифла-шефката на НДК).

    14:11 03.06.2026

  • 35 604

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Да си":

    Да я бяха взели държавата..ама то няма държава а мутри дет ще я точат и буторясат 20 пъти..ще и наливат точат и така докът не останат хора да им бачкат и съоръжения на които дъ бачкът. Рано или късно всичко се троши ако не се подържа, за модернизация не говоря, че е смешно да купиш ной евтиния индийски или китайски боклук с европара да му набиеш табелките на прекупвача ти шуринак и да си делнете 2/3 ти от европарата, това не е модернизация щот тия машини са по зле в пъти от това дето правеха некъдърните комунисти инженери, дет копирали от запада! Не не копираха а модернизироха и рационализираха!

    14:13 03.06.2026

  • 36 604

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "До тия с минусите":

    Шибънъ чиновник парашутист! Като всички партийни шуринаци, тва е болест от комунистште на 80 те!

    14:16 03.06.2026

  • 37 Добруджанец

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Най после една хубава новина Спецов е":

    От Толбухин е родом...

    Другото няма да добавям...

    Коментиран от #39

    14:17 03.06.2026

  • 38 Така се оказва ,

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тъй де!":

    но интегритет има , няма спор ! Завършил военното училище " Тодор Каблешков " . Чакам тази година да има наплив във военните училища , виж какво става !

    14:29 03.06.2026

  • 39 Поредния подскачащ по левия тротоар

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Добруджанец":

    Всички ли сте толкова умни и крадливи от там?

    14:30 03.06.2026

  • 40 Милионер

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Най после една хубава новина Спецов е":

    Пука му че е безработен. Той си живее в Дубай предполагам. Не му трябва да работи. Има си всичко. Късметлия е

    14:32 03.06.2026

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