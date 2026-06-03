Евгени Симеонов сменя Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл“

Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл”. Не негово място е назначен Евгени Симеонов. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерски съвет.
Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от Министерския съвет.
„Евгени Симеонов има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата – част от групата „Лукойл”, каза Пулев. Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години, след което става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически наздор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шопо
13:20 03.06.2026
2 ВЪПРОС
дали ще има наказани???
Коментиран от #13
13:23 03.06.2026
3 Мдаммм
Коментиран от #7
13:23 03.06.2026
4 Якото пребоядисване започна
13:25 03.06.2026
5 минувач
13:28 03.06.2026
6 Управлението
13:32 03.06.2026
7 До тия с минусите
До коментар #3 от "Мдаммм":Евгени Симеонов започва работа в държавната администрация през 2016 г., което е преди 10 години спрямо текущата 2026 г. Неговото първо назначение е в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), която е към Министерството на икономиката.По това време на власт е второто правителство на Бойко Борисов (коалиция между ГЕРБ и Реформаторския блок), което управлява от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г.
Ето детайли за неговата кариерна траектория в агенцията:
2016 – 2017 г.: Назначен за младши специалист в Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.
2017 – 2020 г.: Старши инспектор в същата дирекция.
2020 – 2022 г.: Главен инспектор. 2022 г.: Заместник-председател, а по-късно през октомври 2022 г. е назначен за председател на ДАМТН от служебното правителство на Гълъб Донев.
2026 г.: Към юни 2026 г. той е освободен от поста председател на ДАМТН и назначен за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“.
Коментиран от #10, #15, #21, #23, #36
13:33 03.06.2026
8 4567
13:38 03.06.2026
9 Прилича на
Коментиран от #11
13:41 03.06.2026
10 Кариерата му е впечатляваща това е факт
До коментар #7 от "До тия с минусите":Изглежда професионално , но и последователно назначение. Но не е популярен за широката публика.
Коментиран от #16, #27
13:41 03.06.2026
11 Още първото му държавно стъпало е
До коментар #9 от "Прилича на":Специалист по течни горива. Това е връзката. И аз не знаех сега научих.
Коментиран от #34
13:44 03.06.2026
12 Директора👨✈️
Коментиран от #20
13:44 03.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 НАГЛИЯ
13:45 03.06.2026
15 Да де
До коментар #7 от "До тия с минусите":Кадър на ГЕРБ
Демек- все от същите..
Коментиран от #18, #26
13:45 03.06.2026
16 Хи хи
До коментар #10 от "Кариерата му е впечатляваща това е факт":Бягай бе , дирекция контрол на качествата на течните горива работил , страшни качества !Допускам , че са го избрали по интегритет , там е силен ! Смешна история !
Коментиран от #24
13:51 03.06.2026
17 НЯКОЙ
13:51 03.06.2026
18 Ми то няма какъв да е
До коментар #15 от "Да де":Толкова дълго управляват ГЕРБ и ДПС че всички кадри са техни. Но трябва от някъде да се почне. Вече става кадър на ПБ.
13:51 03.06.2026
19 мечо
13:52 03.06.2026
20 Цент надолу ли?
До коментар #12 от "Директора👨✈️":Ше мине 3 еврака,демек почти 6 лева-чудо невиждано
13:52 03.06.2026
21 И с тази биография,
До коментар #7 от "До тия с минусите":някой реши, че става за управител на Лукоил? Хайде холан. Явно, че и този, който го е назначил не си дава сметка, какво е Лукоил. Чий син е или от коя партийна младежка организация е? Има ли 35 години? Свършиха ли хората, които работят цял живот "на терен", с подходящо образование и интелект?
Коментиран от #33
13:53 03.06.2026
22 Прогресивна България
13:53 03.06.2026
23 мечо
До коментар #7 от "До тия с минусите":беше вав ергена прупуснал си
Коментиран от #25
13:53 03.06.2026
24 Тъй де!
До коментар #16 от "Хи хи":Демек бил началник на лаборантите,голем опит голему нящу!
Коментиран от #38
13:54 03.06.2026
25 Сириозну?
До коментар #23 от "мечо":Много смешну...
13:56 03.06.2026
26 Айде бе
До коментар #15 от "Да де":И как реши че е кадър на Герб?
Само защото като специалист е започнал работа в едно министерство. Ами то по тези министерства има хора които вършат същинската работа, а не само калинки на Герб, ПП и ДБ!
Коментиран от #29, #32
13:57 03.06.2026
27 И какво му е
До коментар #10 от "Кариерата му е впечатляваща това е факт":впечатляващото? В администрацията на 2 години автоматично ги прехвърлят в по-висока "степен", за да им расте заплатата. 10 години висене на бюро не те прави добър специалист. Той до Бургас е ходил само на почивка на море. Трябва човек, врял и кипял. А този е "аджамия-канцеларски плъх".
14:00 03.06.2026
28 Перо
14:01 03.06.2026
29 Именно!
До коментар #26 от "Айде бе":Това се нарича "административна мафия"!!!Трябва да си човек на някой(едно време по време на комунизЪма и социализЪма се наричаха "връзки",ама мисля,че все още понятието е популярно),за да бъдеш назначен дори на най-ниската длъжност!
14:01 03.06.2026
30 Да си
Коментиран от #35
14:01 03.06.2026
31 Най после една хубава новина Спецов е
Коментиран от #37, #40
14:01 03.06.2026
32 Митко
До коментар #26 от "Айде бе":Е сега вече има и калинки на ПБ . .
14:04 03.06.2026
33 Не,не са свършили
До коментар #21 от "И с тази биография,":Просто НЕ искат да работят за тази власт,защото имат достойнство,пък и никой НЕ ги търси,защото са професионалисти.На властта(административната мафия) по правило не й трябват професионалисти,а послушковци!!!Типичен пресен пример за административна мафия(в скучая както общинска така и държавна) е строежа на КУБ във Варна.Има още много такива на баш българи предприемачи и строители....
14:08 03.06.2026
34 И аз съм
До коментар #11 от "Още първото му държавно стъпало е":специалист. Като напълня резервоара и усетя, как пуфти колата, и разбирам, колко Лукоил е каращисал бензина. Пропуснали сте да напишете, какви курсове и къде е изкарал в чужбина на държавна издръжка, и колко му е била заплатата ( 150 000 евро/год., като на оная кифла-шефката на НДК).
14:11 03.06.2026
35 604
До коментар #30 от "Да си":Да я бяха взели държавата..ама то няма държава а мутри дет ще я точат и буторясат 20 пъти..ще и наливат точат и така докът не останат хора да им бачкат и съоръжения на които дъ бачкът. Рано или късно всичко се троши ако не се подържа, за модернизация не говоря, че е смешно да купиш ной евтиния индийски или китайски боклук с европара да му набиеш табелките на прекупвача ти шуринак и да си делнете 2/3 ти от европарата, това не е модернизация щот тия машини са по зле в пъти от това дето правеха некъдърните комунисти инженери, дет копирали от запада! Не не копираха а модернизироха и рационализираха!
14:13 03.06.2026
36 604
До коментар #7 от "До тия с минусите":Шибънъ чиновник парашутист! Като всички партийни шуринаци, тва е болест от комунистште на 80 те!
14:16 03.06.2026
37 Добруджанец
До коментар #31 от "Най после една хубава новина Спецов е":От Толбухин е родом...
Другото няма да добавям...
Коментиран от #39
14:17 03.06.2026
38 Така се оказва ,
До коментар #24 от "Тъй де!":но интегритет има , няма спор ! Завършил военното училище " Тодор Каблешков " . Чакам тази година да има наплив във военните училища , виж какво става !
14:29 03.06.2026
39 Поредния подскачащ по левия тротоар
До коментар #37 от "Добруджанец":Всички ли сте толкова умни и крадливи от там?
14:30 03.06.2026
40 Милионер
До коментар #31 от "Най после една хубава новина Спецов е":Пука му че е безработен. Той си живее в Дубай предполагам. Не му трябва да работи. Има си всичко. Късметлия е
14:32 03.06.2026