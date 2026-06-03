Евгени Симеонов сменя Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл“

Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл”. Не негово място е назначен Евгени Симеонов. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерски съвет.

Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от Министерския съвет.

„Евгени Симеонов има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата – част от групата „Лукойл”, каза Пулев. Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години, след което става председател на Държавната агенция за метрологичен и технически наздор.