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Орбан е упражнявал личен контрол върху работата на службите за сигурност, заяви Мадяр

Орбан е упражнявал личен контрол върху работата на службите за сигурност, заяви Мадяр

3 Юни, 2026 13:26 714 7

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • виктор орбан

По думите му Орбан е можел лично да взема решения за извършването на обиски и акции

Орбан е упражнявал личен контрол върху работата на службите за сигурност, заяви Мадяр - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател на Унгария Виктор Орбан е упражнявал личен контрол върху работата на правоохранителните органи и службите за сигурност, заяви в публикация във "Фейсбук" настоящият премиер Петер Мадяр, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ, предаде БТА.

По думите му Орбан е можел лично да взема решения за извършването на обиски и акции, както и за забавянето на определени процедури. "Той трябва да бъде подведен под отговорност за това", подчерта Мадяр.

Премиерът сподели и публикация на унгарското издание "Телекс", в която се твърди, че предишното правителство, и по-конкретно Виктор Орбан, е разпоредило акция срещу т. нар. украински "златен конвой" без достатъчно професионални основания. Според материала, който се позовава на разговори с източници, запознати със случая или участвали в него, решението за акцията е било взето на най-високо политическо равнище.

На 5 март унгарските служби са задържали транзитен конвой на Държавна спестовна банка на Украйна, превозващ от Австрия към Украйна 40 милиона долара, 35 милиона евро и 9 килограма злато, сочат данни на унгарската данъчна администрация. На 6 май украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Унгария е върнала на Украйна задържаните средства и златото.

Междувременно депутатът от партия ТИСА Мартон Мелетей-Барна внесе законопроект за закриване на Службата за защита на суверенитета на Унгария. Според мотивите на проекта институцията не е изпълнявала реални обществени функции, а създаването ѝ е било продиктувано от политически цели и интереси. Мелетей-Барна твърди, че истинската ѝ роля е била да оказва политически натиск върху граждани, неправителствени организации и медии.

В законопроекта се посочва още, че поддържането на държавен орган, занимаващ се с "псевдонаучни дейности в подкрепа на измислени конспиративни теории", представлява заплаха за върховенството на закона и възпрепятства участието на гражданите в обществения живот. Според авторите на предложението Службата за защита на суверенитета не е защитавала суверенитета на Унгария, а напротив, играла е ключова роля в подкрепа на авторитарното упражняване на властта.

Предвижда се законът за закриване на службата да влезе в сила ден след официалното му обнародване. Институцията функционира в Унгария от 1 февруари 2024 г.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    А Бойко Борисов върху ДАНС.

    13:28 03.06.2026

  • 2 Орбан в затвора

    4 10 Отговор
    Всички Диктатори и кандидат диктатори или на бесилото или в затвора

    Коментиран от #4, #5

    13:29 03.06.2026

  • 3 А дъртата бункерна гадулка кога

    2 7 Отговор
    Ще го ритат по улиците??

    13:30 03.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Орбан в затвора":

    Петер Мадяр е назначил дъщерята на Орбан за външен министър на Унгария и е предложил Орбан на мястото на Урсула. Затова Орбан "загуби" изборите. А каква жълтопаветна еуфория беше въвФакти!
    Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    Коментиран от #7

    13:44 03.06.2026

  • 6 Унгарците

    1 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    14:47 03.06.2026

  • 7 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Виктор и ученика му Петер скалъпиха "загубата" на Виктор......
    и пуснаха урсулите и каите по пързалката

    язък за мангизите дето ги хвърлиха да манипулират изборите в Унгария......унгарците не са ..ъпи като молдовските и румънски мамалигари

    14:55 03.06.2026

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