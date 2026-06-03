Турци искат Годой

Два отбора от елита на Турция искат голмайстора на ЦСКА Леандро Годой. Очаква се съвсем скоро те да излязат с конкретна оферта за южноамериканеца.

Аржентинецът е сред тримата играчи на "армейците", към които има сериозен интерес от чужбина. Твърде вероятно е "червените" да се разделят с някой от нападателите си.

"Аржентинецът е профил играч, който е между класически нападател в наказателното поле и модерен пресинг. Най-голямото му оръжие е инстинктът му за отбелязване на голове и позиционирането му в правилните зони. През сезон 2024/25 стана реализатор №1 в българското първенство с 18 попадения за Берое. После премина с ЦСКА и се разписа 15 пъти (13 в шампионата и 2 за купата). По отношение на стила на игра прилича на Матео Ретеги (б.р. - настоящ нападател на Ал Кадисия, бивш на Аталанта и Дженоа). Той е играч, който ще окаже голямо влияние в Суперлигата", се казва в материал от Турция, цитиран от "Тема Спорт".