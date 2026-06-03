Тайван засече 18 китайски военни самолета и 14 кораба около острова за денонощие

Тайванското Министерство на националната отбрана съобщи, че е засекло 18 китайски военни самолета, 8 военноморски кораба и 6 официални китайски плавателни съда в района около острова в периода между 6:00 ч. във вторник и 6:00 ч. в сряда.

Според ведомството 14 от самолетите на китайската Народоосвободителна армия са пресекли средната линия на Тайванския проток и са навлезли в северната и югозападната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван.

В отговор тайванските въоръжени сили са изпратили самолети и военноморски кораби и са разположили ракетни системи, за да наблюдават и проследяват дейността на китайските сили.

От началото на месеца Тайван е регистрирал общо 25 случая на навлизане на китайски военни самолети и 27 случая с китайски кораби в района около острова.

От септември 2020 г. насам Китай постепенно увеличава използването на тактиката на сивата зона, като системно разширява присъствието на военни самолети и военноморски кораби около Тайван.