Градските съперници Севиля и Бетис в битка за Петър Станич

Голямото съперничество в андалусийската столица се разгаря и на трансферния пазар. Севиля и Бетис следят отблизо полузащитника на Лудогорец Петър Станич, който се превърна в една от сензациите на европейската сцена през сезона, съобщава Gol Digital.

24-годишният сръбски национал има действащ договор с "орлите" до юни 2028 г., а пазарната му стойност според различни източници се оценява на около 3.5 милиона евро.

Финансовото предимство е на страната на Бетис

В надпреварата за подписа на атакуващия халф Бетис изглежда има предимство. Спортното ръководство на "зелено-белите", начело с Ману Фахардо, разполага с по-голяма финансова свобода в сравнение с градския си съперник. Севиля е с много ограничен бюджет и трябва първо да освободи средства от заплати, преди да може да привлече нови играчи. Тази разлика в инвестиционния капацитет може да се окаже решаваща, когато Лудогорец постави цена, отговаряща на силните изяви на своя футболист.

Атакуващ халф с показатели на централен нападател

Станич привлича вниманието след феноменален сезон в Лига Европа. Сърбинът оглави листата на голмайсторите в груповата фаза на турнира с показатели, нетипични за офанзивен полузащитник. Неговият пробив съчетава включвания от втора позиция, голов нюх и умение за комбинативна игра. Този профил напълно отговаря на типа млад и перспективен играч, който както Севиля, така и Бетис търсят на пазара.

Договорът на играча с българския клуб до 2028 г. дава на Лудогорец силна позиция в преговорите. Без да изпитват спешна нужда да продава, отборът от Разград може да изчака оферта, която напълно удовлетворява финансовите му изисквания. Нито един от кандидатите не смята, че операцията ще бъде лесна. Пространството за преговори е малко, като се очаква крайната цена да надхвърли първоначалната оценка от 3.5 милиона евро.

Олимпиакос на Мендилибар също е в надпреварата

Конкуренцията обаче не се ограничава само до андалусийската столица. Олимпиакос, воден от Хосе Луис Мендилибар, също се включи в битката за сръбския национал. Гръцкият гранд от Пирея действа активно на пазара и предлага участие в европейските турнири като силен аргумент. Източници от пазара твърдят, че клубът е готов да представи сериозно предложение за заплата, за да привлече една от сензациите на европейската сцена.

Развръзката ще зависи от това кой ще направи решителната крачка. Севиля и Бетис се следят изкъсо в битка, в която "зелено-белите" влизат с предимството на по-добрата си финансова стабилност. От Гърция Олимпиакос дебне с коза на атрактивен проект. Петър Станич, откритието на европейския сезон, се превърна в едно от най-желаните имена на пазара, а бъдещето му обещава да нажежи лятото както в Хелиополис, така и в Нервион.