Лионел Меси блести в зрелище между Интер Маями и Синсинати

14 Май, 2026 10:18 797 1

Аржентинецът остана на косъм от хеттрик

Лионел Меси блести в зрелище между Интер Маями и Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интер Маями изкова впечатляваща победа с 5:3 като гост на Синсинати. Главният герой отново бе Лионел Меси, който озари терена с два гола и асистенция.

Още в шестата минута аржентинският виртуоз разтърси мрежата на домакините, но радостта му бе кратка – страничният съдия вдигна флага за засада и попадението не бе зачетено. Меси обаче не се отказа и в средата на първата част наказа груба грешка на защитника Мат Миазга, който не успя да изчисти топката и я подари на звездата на Маями. Безпощаден, Меси откри резултата и даде тон на головото шоу.

Синсинати не се предаде и в 41-вата минута Ауеке Денкей изравни от бялата точка.

В началото на второто полувреме Павел Буха донесе пълен обрат за домакините, но Меси отново напомни за себе си – след прецизно центриране отляво, той реализира втория си гол в мача и отбеляза впечатляващия си 909-ти гол в професионалната кариера.

В 62-рата минута Евандер Ферейра покачи на 3:2. За 3:3 се разписа резервата на гостите Матео Силвети в 79-ата минута след пас на Меси.

До края на мача Херман Бертераме вкара за 4:3, а секунди преди изтичането на редовното време Меси сложи точка на спора - 5:3.

С този успех „чаплите“ се затвърдиха на второто място в Източната конференция с 25 точки, само на две зад лидера Нешвил.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Блести като брокат на 💩. Някой уважаващ се футболен фен взима ли я тази лига на сериозно?

    11:47 14.05.2026

