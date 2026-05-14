Елина Свитолина с драматичен обрат и исторически полуфинал в Рим

14 Май, 2026 10:44 1 070 1

Украинската тенисистка елиминира световната №2 Елена Рибакина след епичен двубой

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Елина Свитолина демонстрира изключителна устойчивост и характер, за да се класира на полуфиналите на престижния турнир WTA 1000 в Рим – постижение, което украинката не бе постигала от осем години насам. В напрегнат четвъртфинален сблъсък тя надделя над втората в световната ранглиста Елена Рибакина от Казахстан с резултат 2:6, 6:4, 6:4 след 2 часа и 23 минути битка.

Още от първите минути Рибакина наложи темпото, като реализира ранен пробив и затвори първия сет с категоричното 6:2. Украинката изглеждаше притисната до стената, но не се предаде. Във втората част Свитолина стабилизира сервиса си и успя да пробие подаването на съперничката за 3:2, след което удържа предимството си до края на сета.

Третият сет се превърна в истински психологически дуел. Свитолина поведе с 3:0, но Рибакина не се отказа и се опита да обърне развоя с агресивна игра и тактика на изтощение. Въпреки това, украинката показа хладнокръвие в ключовите моменти, спасявайки цели 16 от 20 точки за пробив в хода на мача. Ключовият осми гейм донесе решаващия обрат – Свитолина обърна от 0:15 и затвори мача с победа, която ще се помни дълго.

На полуфиналите в Рим Елина Свитолина ще се изправи срещу друга бивша шампионка – световната №1 Ига Швьонтек от Полша.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

