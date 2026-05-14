Септември София и Спартак Варна излизат в битка за жизненоважни точки

14 Май, 2026 11:05 624 0

Мачът е от 15:15 часа

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София посреща Спартак Варна в изключително важна среща и за двата тима. Двубоят започва в 15:15ч., а главен съдия е Мариян Гребенчарски. Срещата ще бъде предавана в ефира на Диема спорт.

И двата тима се борят за оцеляване, като "соколите" са на 13-о място, даващо право на бараж с 31 точки, а столичани са предпоследни, но само с две точки по-малко.

Септември все още не е записал победа по време на плейофите. Столичани спечелиха три точки след равенства 1:1 с Локомотив София, Монтана и Ботев Враца и загубиха от Славия с 1:2 в "Овча купел". Старши треньорът на домакините Христо Арангелов няма да може да разчита на Кубрат Йонашчъ, който е наказан заради натрупани картони.

Спартак Варна има успех в плейофите, като той дойде в последния кръг срещу Славия у дома, когато "белите" бяха победени с 2:1. В другите си мачове варненци записаха две загуби от Берое и Ботев Враца и равенство с Добруджа. Цветослав Маринов и Георг Стояновски няма да са на разположение на наставника Гьоко Хаджиевски заради картони.

Последният мач между двата тима бе в последния кръг от редовния сезон и завърши 0:0 в София.


