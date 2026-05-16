Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Донски на финал в Португалия

Александър Донски на финал в Португалия

16 Май, 2026 10:47 579 0

  • александър донски-
  • финала-
  • двойки-
  • тенис-
  • турнир-
  • чалънджър-
  • оейраш-
  • португалия

Тенисистът ще играе за трофея на двойки

Александър Донски на финал в Португалия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш (Португалия) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха убедително вторите поставени Гонсало Ескобар (Еквадор) и Мариано Кестелбойм (Аржентина) с 6:1, 6:3 за точно един час игра.

Донски и Бантия реализираха два пробива по пътя към успеха в първия сет и добавиха още два във втората част, за да затворят мача без особени затруднения.


В спор за титлата двамата ще се изправят утре срещу Тиаго Перейра (Португалия) и Давид Вега Ернандес (Испания).


С класирането си за финала Александър Донски си осигури 60 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, където в момента заема 103-ото място.

За Донски това ще бъде пети финал на двойки от началото на сезона. В началото на април той стана вицешампион в Менорка (Испания), през март игра на два финала на турнири от сериите „Чалънджър" в Руанда, а преди това спечели титлата в Ню Делхи (Индия).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове