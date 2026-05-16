Александър Донски на финал в Португалия

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш (Португалия) с награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха убедително вторите поставени Гонсало Ескобар (Еквадор) и Мариано Кестелбойм (Аржентина) с 6:1, 6:3 за точно един час игра.

Донски и Бантия реализираха два пробива по пътя към успеха в първия сет и добавиха още два във втората част, за да затворят мача без особени затруднения.



В спор за титлата двамата ще се изправят утре срещу Тиаго Перейра (Португалия) и Давид Вега Ернандес (Испания).



С класирането си за финала Александър Донски си осигури 60 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, където в момента заема 103-ото място.

За Донски това ще бъде пети финал на двойки от началото на сезона. В началото на април той стана вицешампион в Менорка (Испания), през март игра на два финала на турнири от сериите „Чалънджър" в Руанда, а преди това спечели титлата в Ню Делхи (Индия).