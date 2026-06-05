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Васил Терзиев: Най-сетне - зелена светлина за Околовръстното

Васил Терзиев: Най-сетне - зелена светлина за Околовръстното

5 Юни, 2026 19:31 721 8

  • васил терзиев-
  • софия-
  • околовръстен път-
  • изграждане-
  • строеж-
  • асфалт

Този проект е жизненоважен и заради Националната детска болница

Васил Терзиев: Най-сетне - зелена светлина за Околовръстното - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-сетне - зелена светлина за Околовръстното.

Имаме повод за голям оптимизъм Правителството подписа решението, с което се дава ход на довършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път.

Това написа във "Фейсбук" кметът на столицата Васил Терзиев.

След 25 години чакане, този „пуст“ проект най-сетне излиза от задънената улица. За софиянци Околовръстното не е въпрос на асфалт. То е време със семействата ни, по-чист въздух и край на задръстванията, които изпиват енергията на града ни.

Това беше тема номер едно при всяка моя среща с всеки министър на регионалното развитие и благоустройството. Не спряхме да настояваме, че София не може да чака повече.

В края на 2025 г. Столичната община прехвърли на държавата всички необходими общински имоти, за да разчистим пътя за реалното строителство. Сега, с решението на МОСВ да не се извършва нова процедура по ОВОС, се спестяват години бюрокрация. Предстоят поръчки за проектиране и строителство, като реалистичната цел е трасето от бул. „Бъкстон“ до АМ „Струма“ да бъде готово до 2031 г.

Повече от път – достъп до здраве

Този проект е жизненоважен и заради Националната детска болница. През октомври 2025 година подписахме споразумение с АПИ и Здравната инвестиционна компания за детска болница, защото достъпът на децата, родителите и линейките до болницата зависи пряко от довършването на тези 8 километра.

Никоя институция не е остров

Винаги съм вярвал, че когато спрем да си прехвърляме топката и започнем да работим заедно, София печели. Решението на правителството е доказателство за това.

Когато институциите работят за хората, а не за политически точки, резултатите не закъсняват.

Ние сме просто публични служители, чиято задача е да намираме решения. И днес сме една голяма крачка по-близо до решението на един от най-тежките проблеми на София.

Продължаваме работа. С търпение и последователност.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най- после

    3 0 Отговор
    Дългоочакваната възможност, цялото Околомръсно да ти налезе!
    Кеф, А?

    19:35 05.06.2026

  • 2 Когато го започнан

    5 0 Отговор
    тоя участък ти вече няма да си Кмет ! Други ще си правят PR с него ! А който и вариант на проекта да изберат от НИМ до НИСИ ще струва много ! Та и с финансирането няма да е лесно ! А и от южните райони да отидеш в Банкя за да се върнеш на Драгичево не е малка глупост ! Навремето Тата ако беше отчуждил сокаците по Княжево сега щеше да е друго !

    19:41 05.06.2026

  • 3 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Кретенът, който три години тупаше топката с отчуждителните процедури на терени около бъдещото околовръстно, сега гордо се пъчи с резултата от неможачеството си!
    Апропо - вече трета година се подпира и надлезът към Бояна...
    Това е нивото, свикнахте, нали?

    19:41 05.06.2026

  • 4 хмммм

    5 0 Отговор
    умрял комунистически кон

    19:42 05.06.2026

  • 5 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Отново ще напомня,че Терзията е най-некадърният кмет в историята на София.

    19:46 05.06.2026

  • 6 Софето

    0 0 Отговор
    Паркинги направи, София е превърната в смехотворен надземен паркинг. Жалка картинка..

    19:47 05.06.2026

  • 7 Васил Терзиев

    1 0 Отговор
    За мен най-важното беше да даря 251 хил. лева на педофила-убиец калушеф. Другото е каквото ми заповядат от централата на Държавна сигурност.

    19:51 05.06.2026

  • 8 Миме

    1 0 Отговор
    терзийката-мазния педухански амбреаж го интерсува единствено собствения му лигав аспух

    19:55 05.06.2026

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