Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 с безценна победа над Лудогорец

ЦСКА 1948 с безценна победа над Лудогорец

16 Май, 2026 18:09 1 592 8

  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • efbet лига-
  • стадион „витоша“-
  • бистрица-
  • вар-
  • първа лига

Лаша Двали се разписа в добавеното време

ЦСКА 1948 с безценна победа над Лудогорец - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 постигна златна победа с 1:0 над бившия шампион Лудогорец в директния сблъсък от предпоследния 35-и кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Витоша“ в Бистрица предложи всичко, което футболът може да роди – куп пропуски, червен картон и победен гол в 96-ата минута, който бе официално зачетен едва в 101-ата след изтощително петминутно разглеждане от системата ВАР.

Срещата в Бистрица започна с високо темпо и домакините първи погледнаха към противниковата врата. Още в началните минути, след центриране от свободен удар, Егор Пархоменко отклони топката, но Флориан Кребс се размина на сантиметри от това да я засече в мрежата. В 8-ата минута Ивайло Чочев направи решителен и самоотвержен шпагат, с който блокира Мамаду Диало в чиста стрелкова позиция.

Натискът на ЦСКА 1948 продължи и в 13-ата минута Петър Витанов стреля опасно от дъгата, но топката премина на метър над напречната греда на Хендрик Бонман. Секунди по-късно вратарят на разградчани имаше изключителен късмет – Борислав Цонев свали с глава към Елиас Франко, който обаче не успя да нанесе удар от непосредствена близост, а добавката на Кребс бе блокирана.

Лудогорец отговори подобаващо в 18-ата минута с най-чистото положение до момента. Бърнард Текпетей се измъкна сам срещу Петър Маринов, преодоля го и стреля към опразнената врата, но бранителят Лаша Двали се върна предвидливо и изби топката на метър пред голлинията.

До края на полувремето Текпетей застраши още веднъж домакините с удар във външната страна на мрежата, а в заключителните секунди Петър Станич опита центриране, което придоби странна траектория и едва не изненада Петър Маринов, но стражът на домакините изби над гредата.

Втората част започна в далеч по-мудно темпо. Наставникът на домакините Алвеша предприе радикален ход, извършвайки тройна промяна още на почивката. Колегата му начело на Лудогорец – Хьогмо, изчака десетина минути, преди да вкара в игра Педро Нареси и Ив Ерик Биле.

В 62-ата минута една от резервите на домакините – Фредерик Масиел, бе изведен сам срещу Бонман след отлично подаване с глава от Атанас Илиев, но германският вратар на Лудогорец спечели индивидуалния дуел.

Четвърт час преди края на редовното време Лаша Двали за втори път в мача се оказа последна преграда пред гола, блокирайки опасен удар на Ерик Маркус.

Най-чистото положение за второто полувреме обаче се откри пред ЦСКА 1948 в 84-ата минута. Фредерик Масиел достави великолепно центриране с външен фалц, а Атанас Илиев засече топката мощно от воле, но Хендрик Бонман демонстрира феноменален рефлекс и спаси точката за своя тим.

Истинската драма бе запазена за продължението на срещата. В 95-ата минута крайният бранител на Лудогорец Сон извърши грубо нарушение, за което получи втори жълт и съответно червен картон. Това автоматично го изважда от изключително важния сблъсък срещу ЦСКА в последния кръг.

Само минута по-късно стадионът в Бистрица избухна. Борислав Цонев изпълни отсъдения пряк свободен удар, отбраната на разградчани не успя да изчисти добре и топката и след разиграването тя попадна в Лаша Двали, който с прецизен удар матира Бонман за 1:0. Последваха пет минути на огромно напрежение, в които ВАР арбитрите Геро Писков и Мариян Гребенчарски разглеждаха ситуацията под лупа. В 101-ата минута главният съдия Мартин Великов посочи центъра – голът е редовен, а ЦСКА 1948 триумфира!

ЦСКА 1948 - ЛУДОГОРЕЦ 1:0
1:0 Лаша Двали 90`+6`

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов – 96. Драган Гривич, 21. Лаша Двали, 6. Егор Пархоменко, 22. Огниен Гашевич (К) (87` - 3. Хуанми Карион) – 23. Флориан Кребс, 34. Петър Витанов – 77. Елиас Франко (46' - 67. Фредерик Масиел), 10. Борислав Цонев, 11. Георги Русев (46' - 20. Браян Собреро) – 93. Мамаду Диало (46' - 9. Атанас Илиев)

Старши треньор: Александър Александров

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман – 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 3. Антон Недялков, 27. Винисиус Ногейра – 26. Филип Калоч (56' - 30. Педро Нареси), 18. Ивайло Чочев – 37. Бърнард Текпетей (76' - 82. Иван Йорданов), 14. Петър Станич (87` - 7. Алберто Салидо), 77. Ерик Маркус – 9. Квадво Дуа (56' - 29. Ив Ерик Биле)

Старши треньор: Пер-Матиас Хьогмо

ЦСКА 1948 - Лудогорец Разград 1:0
Левски - ЦСКА 2:0

ЦСКА 1948 с безценна победа над Лудогорец


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цецка Ловечова

    10 9 Отговор
    Тежка гавра с припоците от Ловеч. Второто менте пред първото с 3 точки. А първото беше изгаврено на собствен терен. Ах колко жалко е да си припок!

    Коментиран от #3

    18:21 16.05.2026

  • 2 Лудогорец е уморен от многото мачове

    0 5 Отговор
    През този сезон
    Догодина пак ще е шампион
    Ще играе няколко мача в европа за престиж и няма да се заиграва в Европа
    В УЕФА трябва да направят шампионска лига само с шампионите на държавите от европа силни слаби шампионати ще се види на терена

    Коментиран от #5

    18:56 16.05.2026

  • 3 Хайде да сме обективни -

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Цецка Ловечова":

    тимчето на Лавчис НЯМА НИЩО общо с "Левски 2914" но кой знае защо, новоучреденото отборче си присвои и името, и годината. Поздрави за титлата и дано не се падне някой футболен великан от Малта или Фарьорските острови, че да отиде напред...

    Коментиран от #4, #6

    19:14 16.05.2026

  • 4 Неточност-

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде да сме обективни -":

    1914, а 2914...

    19:15 16.05.2026

  • 5 Реалист

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лудогорец е уморен от многото мачове":

    Властта се смени, ако спрат кранчето на Домуса , крейзифорест ще последва Литекс и тем подобните отборчета

    20:04 16.05.2026

  • 6 Син Хун

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде да сме обективни -":

    Е, делиорманци и микренци вече могат да спинкат спокойно. Край с кошмарите- сбъднаха се. Евала на числото- да е ясно. Те строшиха кокалите на делиорманци на няколко пъти!

    20:36 16.05.2026

  • 7 Дрън, дрън...

    3 0 Отговор
    Двата проекта на домуса били направили драма...хахаха!

    20:57 16.05.2026

  • 8 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Дигиталното ЦСКА победи с гол от чиста засада, ама нейсе, нека се порадват!

    21:11 16.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове