ЦСКА 1948 с безценна победа над Лудогорец

ЦСКА 1948 постигна златна победа с 1:0 над бившия шампион Лудогорец в директния сблъсък от предпоследния 35-и кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Витоша“ в Бистрица предложи всичко, което футболът може да роди – куп пропуски, червен картон и победен гол в 96-ата минута, който бе официално зачетен едва в 101-ата след изтощително петминутно разглеждане от системата ВАР.

Срещата в Бистрица започна с високо темпо и домакините първи погледнаха към противниковата врата. Още в началните минути, след центриране от свободен удар, Егор Пархоменко отклони топката, но Флориан Кребс се размина на сантиметри от това да я засече в мрежата. В 8-ата минута Ивайло Чочев направи решителен и самоотвержен шпагат, с който блокира Мамаду Диало в чиста стрелкова позиция.

Натискът на ЦСКА 1948 продължи и в 13-ата минута Петър Витанов стреля опасно от дъгата, но топката премина на метър над напречната греда на Хендрик Бонман. Секунди по-късно вратарят на разградчани имаше изключителен късмет – Борислав Цонев свали с глава към Елиас Франко, който обаче не успя да нанесе удар от непосредствена близост, а добавката на Кребс бе блокирана.

Лудогорец отговори подобаващо в 18-ата минута с най-чистото положение до момента. Бърнард Текпетей се измъкна сам срещу Петър Маринов, преодоля го и стреля към опразнената врата, но бранителят Лаша Двали се върна предвидливо и изби топката на метър пред голлинията.

До края на полувремето Текпетей застраши още веднъж домакините с удар във външната страна на мрежата, а в заключителните секунди Петър Станич опита центриране, което придоби странна траектория и едва не изненада Петър Маринов, но стражът на домакините изби над гредата.

Втората част започна в далеч по-мудно темпо. Наставникът на домакините Алвеша предприе радикален ход, извършвайки тройна промяна още на почивката. Колегата му начело на Лудогорец – Хьогмо, изчака десетина минути, преди да вкара в игра Педро Нареси и Ив Ерик Биле.

В 62-ата минута една от резервите на домакините – Фредерик Масиел, бе изведен сам срещу Бонман след отлично подаване с глава от Атанас Илиев, но германският вратар на Лудогорец спечели индивидуалния дуел.

Четвърт час преди края на редовното време Лаша Двали за втори път в мача се оказа последна преграда пред гола, блокирайки опасен удар на Ерик Маркус.

Най-чистото положение за второто полувреме обаче се откри пред ЦСКА 1948 в 84-ата минута. Фредерик Масиел достави великолепно центриране с външен фалц, а Атанас Илиев засече топката мощно от воле, но Хендрик Бонман демонстрира феноменален рефлекс и спаси точката за своя тим.

Истинската драма бе запазена за продължението на срещата. В 95-ата минута крайният бранител на Лудогорец Сон извърши грубо нарушение, за което получи втори жълт и съответно червен картон. Това автоматично го изважда от изключително важния сблъсък срещу ЦСКА в последния кръг.

Само минута по-късно стадионът в Бистрица избухна. Борислав Цонев изпълни отсъдения пряк свободен удар, отбраната на разградчани не успя да изчисти добре и топката и след разиграването тя попадна в Лаша Двали, който с прецизен удар матира Бонман за 1:0. Последваха пет минути на огромно напрежение, в които ВАР арбитрите Геро Писков и Мариян Гребенчарски разглеждаха ситуацията под лупа. В 101-ата минута главният съдия Мартин Великов посочи центъра – голът е редовен, а ЦСКА 1948 триумфира!

ЦСКА 1948 - ЛУДОГОРЕЦ 1:0

1:0 Лаша Двали 90`+6`

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов – 96. Драган Гривич, 21. Лаша Двали, 6. Егор Пархоменко, 22. Огниен Гашевич (К) (87` - 3. Хуанми Карион) – 23. Флориан Кребс, 34. Петър Витанов – 77. Елиас Франко (46' - 67. Фредерик Масиел), 10. Борислав Цонев, 11. Георги Русев (46' - 20. Браян Собреро) – 93. Мамаду Диало (46' - 9. Атанас Илиев)

Старши треньор: Александър Александров

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман – 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 3. Антон Недялков, 27. Винисиус Ногейра – 26. Филип Калоч (56' - 30. Педро Нареси), 18. Ивайло Чочев – 37. Бърнард Текпетей (76' - 82. Иван Йорданов), 14. Петър Станич (87` - 7. Алберто Салидо), 77. Ерик Маркус – 9. Квадво Дуа (56' - 29. Ив Ерик Биле)

Старши треньор: Пер-Матиас Хьогмо

