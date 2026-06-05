Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Един е загинал, а 25 са ранени ВИДЕО

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. По неофициална информация един човек е загинал, а 25 са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила, посочи БНТ.
Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил, съобщиха от ЦМГ.
Към мястото са изпратени 8 екипа на Бърза помощ. От Центъра за спешна медицинска помощ потвърдиха, че има една жертва - 27-годишен мъж, роден в Индия.
Петима тежко пострадали вече са настанени в ИСУЛ, ВМА и болница "Св. Анна".
Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, един - на 45 години - е с множество наранявания. Другите ранени са на възраст 40 и 46 години, съобщи "Нова телевизия".
Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и спасителни автомобили, както и на СДВР.
От Центъра за градска мобилност съобщиха, че става дума за автобус номер 119, който е на частен превозвач.
Движението по "Челопешко шосе" е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
20:41 05.06.2026
2 Яшар
20:46 05.06.2026
3 русофил
Коментиран от #5
20:46 05.06.2026
4 Ами да, те
20:48 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Обективен
Коментиран от #8, #9
20:53 05.06.2026
7 факт
Коментиран от #14
20:57 05.06.2026
8 факт
До коментар #6 от "Обективен":-700
Коментиран от #13
20:58 05.06.2026
9 А50
До коментар #6 от "Обективен":И ти май се мислиш за тарикат, но си просто еничар. Точно вие 30г рушите държавата и създадохте чалга бангаранга
20:59 05.06.2026
10 време е
20:59 05.06.2026
11 Сатана Z
21:00 05.06.2026
12 ГОВЕДА
21:00 05.06.2026
13 И още 36
До коментар #8 от "факт":От 1989 до сега
21:02 05.06.2026
14 Позитивните Новини
До коментар #7 от "факт":Единият се е самоумъртвил
21:12 05.06.2026
15 Бангаранга
21:14 05.06.2026
16 Демократ
21:19 05.06.2026
17 Нека да пиша
Коментиран от #21
21:24 05.06.2026
18 Имало е гонка
21:28 05.06.2026
19 Славия
21:29 05.06.2026
20 Някой
И е чудно, че чак сега стана такава случка.
Пробита държава - не заслужаваме да я има.
Коментиран от #26
21:29 05.06.2026
21 Всеки може да е на негово място
До коментар #17 от "Нека да пиша":Ти да не си нещо по различен.
Коментиран от #28, #29
21:30 05.06.2026
22 оня с коня
милицията само имитира дейност
нормално е това което се случва
много от тия накормани дори не лежат ефективно в затвора
21:30 05.06.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
къде са новите БМВ-та купени със народни пари
21:31 05.06.2026
24 Откога
21:32 05.06.2026
25 Явно, новата
21:33 05.06.2026
26 стари столици
До коментар #20 от "Някой":Гонките са по Симеон Велики и надолу по Илия Янулов.
21:33 05.06.2026
27 Грешка
21:35 05.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.