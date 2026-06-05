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Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Един е загинал, а 25 са ранени ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Един е загинал, а 25 са ранени ВИДЕО

5 Юни, 2026 20:38, обновена 5 Юни, 2026 21:01 2 365 29

  • автобус-
  • катастрофа-
  • софия-
  • челопешко шосе

В автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил

Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Един е загинал, а 25 са ранени ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. По неофициална информация един човек е загинал, а 25 са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила, посочи БНТ.

Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. По информация на дежурен диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил, съобщиха от ЦМГ.

Към мястото са изпратени 8 екипа на Бърза помощ. От Центъра за спешна медицинска помощ потвърдиха, че има една жертва - 27-годишен мъж, роден в Индия.

Петима тежко пострадали вече са настанени в ИСУЛ, ВМА и болница "Св. Анна".

Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, един - на 45 години - е с множество наранявания. Другите ранени са на възраст 40 и 46 години, съобщи "Нова телевизия".

Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и спасителни автомобили, както и на СДВР.

От Центъра за градска мобилност съобщиха, че става дума за автобус номер 119, който е на частен превозвач.

Движението по "Челопешко шосе" е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    7 9 Отговор
    искам софя да бъде с население 50% от всичкото и да се блъскат и псуват денонощно

    20:41 05.06.2026

  • 2 Яшар

    36 2 Отговор
    Индия- та на Европа .Бог да прости загиналия , и дано оздравеят ранените .дори в Скопие карат по нормално и няма толко наркоси

    20:46 05.06.2026

  • 3 русофил

    3 16 Отговор
    прекрасно!

    Коментиран от #5

    20:46 05.06.2026

  • 4 Ами да, те

    6 7 Отговор
    така правят автобусите - обръщат се...

    20:48 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обективен

    14 5 Отговор
    2026-681=1345.Това са годините, през които съществувате безмислено ,тарикати. Защо не направите услуга на света като ..... изчезнете, а?

    Коментиран от #8, #9

    20:53 05.06.2026

  • 7 факт

    19 1 Отговор
    тия от колите да се умъртвят веднага

    Коментиран от #14

    20:57 05.06.2026

  • 8 факт

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    -700

    Коментиран от #13

    20:58 05.06.2026

  • 9 А50

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Обективен":

    И ти май се мислиш за тарикат, но си просто еничар. Точно вие 30г рушите държавата и създадохте чалга бангаранга

    20:59 05.06.2026

  • 10 време е

    29 1 Отговор
    да се върне смъртното наказание. В Румъния няма нито една жертва, нито един ранен, слез взривяване на дрон с експлозиви, у нас един убит и 25 ранени от напушени ненормалници, които се забавляват по столичните улици. Няма да стане с присъди от 5-10 години, от които реално излежават само половината, тук си трябва окончателна присъда, иначе безумието ще продължава, а ние и без друго намаляване със страшна скорост.

    20:59 05.06.2026

  • 11 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Изрази съболезнования на близките на убития ма,пача!

    21:00 05.06.2026

  • 12 ГОВЕДА

    7 0 Отговор
    Избихте се БЕ.

    21:00 05.06.2026

  • 13 И още 36

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "факт":

    От 1989 до сега

    21:02 05.06.2026

  • 14 Позитивните Новини

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "факт":

    Единият се е самоумъртвил

    21:12 05.06.2026

  • 15 Бангаранга

    4 2 Отговор
    Ние сме само 6 Млн., но по зулуми скоро ще надминем Милиардна Индия! Дерзай народе!

    21:14 05.06.2026

  • 16 Демократ

    4 8 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус

    21:19 05.06.2026

  • 17 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    27 годишен ,оригинал джипси ..

    Коментиран от #21

    21:24 05.06.2026

  • 18 Имало е гонка

    2 0 Отговор
    Но никой нищо няма да им направи.

    21:28 05.06.2026

  • 19 Славия

    0 1 Отговор
    Шампион...🗣

    21:29 05.06.2026

  • 20 Някой

    3 1 Отговор
    МВР да спи още. Ежедневно се правят гонки по околовръстното от района на "Джъмбо" в посока Войнеговци. Подават се сигнали но МВР не реагира. Чудно защо? Убеден съм, че не е само там.
    И е чудно, че чак сега стана такава случка.
    Пробита държава - не заслужаваме да я има.

    Коментиран от #26

    21:29 05.06.2026

  • 21 Всеки може да е на негово място

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Нека да пиша":

    Ти да не си нещо по различен.

    Коментиран от #28, #29

    21:30 05.06.2026

  • 22 оня с коня

    1 0 Отговор
    в това село софия дрогата се продава на всяко кише

    милицията само имитира дейност

    нормално е това което се случва

    много от тия накормани дори не лежат ефективно в затвора

    21:30 05.06.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    най важното е че купиха нови БМВ за милицията да гони престъпниците

    къде са новите БМВ-та купени със народни пари

    21:31 05.06.2026

  • 24 Откога

    0 0 Отговор
    маршрута на автобус 119 е по Челопешко шосе. Той не минаваше от там.

    21:32 05.06.2026

  • 25 Явно, новата

    0 0 Отговор
    Мода е да забиеш кола в автобус!

    21:33 05.06.2026

  • 26 стари столици

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Гонките са по Симеон Велики и надолу по Илия Янулов.

    21:33 05.06.2026

  • 27 Грешка

    0 1 Отговор
    Обърках се с Чепинско

    21:35 05.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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