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Велислав Величков обвини държавата в тайно съучастие за "незаконната дейност на КУБ"

Велислав Величков обвини държавата в тайно съучастие за "незаконната дейност на КУБ"

5 Юни, 2026 21:07 450 5

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  • герб-
  • корупция

По времето на местното управление на ГЕРБ във Варна са се случвали редица незаконни дейности

Велислав Величков обвини държавата в тайно съучастие за "незаконната дейност на КУБ" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата или е отсъствала съзнателно, или тайно е подпомагала незаконната дейност на КУБ. Това очевидно се е случило с политическа протекция. Зад всичко това е седяла държавата, а не общината - държавата с главно "Д".

Това констатира депутатът от "Продължаваме промяната" адв. Велислав Величков в декларация по случая с незаконното селище в местността "Баба Алино" край Варна, обобщи news.bg.

По времето на местното управление на ГЕРБ във Варна са се случвали редица незаконни дейности, които са довели до строежа на цяло едно селище, а държавата реагира чак при започване на продажбите на имотите, заяви той от трибуната на Народното събрание (НС).

Бившият кмет Иван Портних отрича да е знаел за извършването на незаконните дейности, макар че всички документи сочат, че постройки са съществували преди 31 март 2021, а главния архитект на район "Приморски" дори не е разпитан по случая.

Въпреки всички сигнали и сезирани контролни органи, прокуратурата във Варна бездейства. ДАНС също демонстрира непоследователни действия, изпратен е доклад до премиера, президента, председателя на НС и прокурора Сарафов, който не е реагирал на изготвения доклад. През това време кметът на Варна Благомир Коцев е арестуван и остава в ареста 5 месеца, а строителната дейност продължава с пълни сили, допълни Величков и заяви, че единствените органи и институции, които констатират незаконно строителство, са Регионалната дирекция по горите (РДГ) и кметът на Коцев, подчерта депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 кой му дреме

    4 0 Отговор
    абе ко стана с кильрчо дето подава фалшиви документи и убива българи по пътищата

    21:09 05.06.2026

  • 2 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Нищо подобно.Корумоираният кмет и неговия заместник са от ППдофилската секта.

    21:11 05.06.2026

  • 3 Емигрант

    1 0 Отговор
    Попитали радио "Ереван" има ли гербаджия който да не краде ? Радиото отговорило: - не разбрахме, за мъртвец ли питате ?

    21:26 05.06.2026

  • 4 Пеевски е,той е

    2 0 Отговор
    Пеевски се отрече от освободения заради "Баба Алино" директор на РИОСВ-Варна, отне партийния му пост заради незаконният строеж

    21:33 05.06.2026

  • 5 ТУК НЯМА ДЪРЖАВА , ВСИЧКО МОЖЕ

    0 0 Отговор
    сега последно ще ги узаконявате нали ? ха ха ха

    нямате токи да ги съборите да видят наглите че имаме държава

    още няколко дена ще шумите и ще узаконите всучко дъртиПОМИЯРИ

    21:34 05.06.2026

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