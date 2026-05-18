WhatsApp въвежда дългоочаквана функция в iOS

Meta се стреми да запълни значителна пропусната възможност за защита на личните данни в своята платформа за съобщения, като WhatsApp разширява тестовете на дългоочакваната си функция за изчезващи съобщения „След прочитане“ и за iOS. Открита от сайта за проследяване WABetaInfo в бета версия 26.19.10.72 за iOS, актуализацията въвежда отдавна очаквана функция за краткотрайност, която привежда WhatsApp в по-голямо съответствие с платформи като Snapchat. Като се отказва от фиксираните отброявания, които се задействат в момента на изпращане на съобщението, този нов инструмент предоставя на потребителите строг контрол върху това колко дълго информацията остава видима, след като е била действително видяна.

Основният механизъм на актуализацията въвежда протокол с двоен таймер, намиращ се в подменюто „Default message timer“. Когато изпращачът активира опцията „After reading“, той може да определи срок на съществуване след прочитане от пет минути, един час или дванадесет часа. Например, съобщение, изпратено в 10:00 ч. с петминутен срок, автоматично ще се изтрие от телефона на изпращача в 10:05 ч. Въпреки това часовникът на устройството на получателя започва да тиктака едва след като той физически отвори разговора, което гарантира, че няма да пропусне важна информация поради преждевременно изтичане на срока на валидност на заден план. Ако получателят остави съобщението напълно непрочетена, предпазна функция автоматично изтрива данните след 24 часа, за да поддържа сървърите чисти.

Тази промяна е насочена към практичен недостатък в дизайна, присъщ на настоящите глобални параметри на приложението от 24 часа, 7 дни и 90 дни. Преди това материалите, чувствителни към времето, като временни кодове за вход, временни пароли за вход или кратки банкови данни, рискуваха да бъдат напълно изтрити, преди получателят дори да отвори приложението, ако възникне закъснение между доставката и прегледа. Новата структура ефективно превръща текстовите съобщения в гъвкаво текстово разширение на съществуващата медийна функция „View Once“ на WhatsApp, като предлага сигурна среда за краткотрайни оперативни актуализации, без да запълва трайно вътрешната памет на телефона.

Макар че внедряването в TestFlight бележи значителен етап за потребителите на iPhone, Meta все още не се е ангажирала с твърд краен срок за цялостно и стабилно публично пускане на нито една от двете основни операционни системи. Функцията остава с възможност за включване или изключване на базата на отделен чат или глобално, като гарантира, че съществуващите архиви остават напълно незасегнати, освен ако не бъдат променени ръчно от потребителя. Тъй като бета групата продължава да се разширява през следващите седмици, технологичната индустрия ще наблюдава дали този динамичен модел с обратно отброяване ефективно решава проблема с дългосрочното претрупване с данни, което продължава да тормози съвременните архитектури за незабавни съобщения.