Продава се първото произведено F430 Scuderia

Свещеният Граал за съвременните колекционери на Ferrari се появи за продажба. Дълго преди Михаел Шумахер да свали прочутата копринена покривка от състезателното оръжие на Маранело на Автомобилното изложение във Франкфурт през 2007 година, Ferrari тихо беше сглобила един-единствен пионер в серийно производство. Точно тази кола, с шаси номер 155217, официално излезе на свободния пазар чрез луксозния брокер AAtelier M, предлагайки рядка възможност да притежавате зародиша на легендата на Scuderia.

Този конкретен модел е по-стар от изложбените автомобили на Ferrari във Франкфурт и първоначално е бил запазен като вътрешен заводски автомобил. Избягвайки традиционните медийни задължения, доказателствата сочат, че е бил предназначен изключително за висшето ръководство на Ferrari под надзора на тогавашния председател Лука ди Монтедземоло. Влиянието на ръководството е веднага видимо в неговите високо усъвършенствани, нетрадиционни спецификации. Отдалечавайки се значително от предсказуемия Rosso Corsa, този първи екземпляр от серията е облечен в историческия, наситено тъмен Blu Scozia, подчертан от дискретна състезателна лента Corsa и съчетан с безупречен състезателен интериор Grigio Alcantara.

От механична гледна точка шаси 155217 представлява необузданата основа на историята на 430 Scuderia. Той разполага с легендарния 4,3-литров атмосферен V8 двигател с мощност 510 конски сили, съчетан с автоматизирана ръчна скоростна кутия F1 Superfast2, способна на превключвания за 60 милисекунди. Прекарал живота си след напускане на завода скрит в частни колекции, километражът показва отлично запазени 23 000 километра.

Както се очаква за автомобил с такава историческа значимост, AAtelier M не е обявила официална цена. Въпреки това, като се има предвид, че стандартните серийни Scuderia в момента се търгуват рутинно на цени между 600 000 и 800 000 евро на пазара, се очаква надценката за „Numero Uno“ лесно да изстреля тази синя красавица над прага от седем цифри. За свръхбогатите фераристи това представлява почти неповторима възможност да си осигурят точно този автомобил, който положи основите на съвременната ера на леките V8 двигатели на Маранело.