Хакери разпращат фалшиви съобщения от името на транспортното министерство

Граждани получават измамни съобщения с искане за плащания и лични данни от името на Министерството на транспорта и съобщенията.

Измамниците използват широк арсенал от електронни канали, включително SMS-и, електронни писма и нотификации чрез мобилни приложения. Целта на кампанията е да подведе потребителите да предоставят чувствителна банкова информация, да извършат нерегламентирани преводи или да свалят злонамерени файлове на устройствата си.

От пресцентъра на ведомството категорично заявяват, че министерството не изпраща подобни запитвания и не изисква такъв тип действия от гражданите.

"Призоваваме гражданите да бъдат внимателни, да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация" – посочват от държавната институция в официалната си позиция.

Компетентните органи вече са официално уведомени за разпространението на фалшивите съобщения и са предприети необходимите действия за пресичане на измамата и установяване на извършителите.