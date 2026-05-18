Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Хакери разпращат фалшиви съобщения от името на транспортното министерство

Хакери разпращат фалшиви съобщения от името на транспортното министерство

18 Май, 2026 17:08 700 5

  • хакери-
  • съобщения-
  • транспортно министерство

Компетентните органи вече са официално уведомени за разпространението на фалшивите съобщения

Хакери разпращат фалшиви съобщения от името на транспортното министерство - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Граждани получават измамни съобщения с искане за плащания и лични данни от името на Министерството на транспорта и съобщенията.

Измамниците използват широк арсенал от електронни канали, включително SMS-и, електронни писма и нотификации чрез мобилни приложения. Целта на кампанията е да подведе потребителите да предоставят чувствителна банкова информация, да извършат нерегламентирани преводи или да свалят злонамерени файлове на устройствата си.

От пресцентъра на ведомството категорично заявяват, че министерството не изпраща подобни запитвания и не изисква такъв тип действия от гражданите.

"Призоваваме гражданите да бъдат внимателни, да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация" – посочват от държавната институция в официалната си позиция.

Компетентните органи вече са официално уведомени за разпространението на фалшивите съобщения и са предприети необходимите действия за пресичане на измамата и установяване на извършителите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Ганчо даде пълен достъп до телефоните си с БГ-АЛЕРТА. Да не се оплаква сега.

    17:10 18.05.2026

  • 2 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    Докато има шарани, Рос дебили, ще има и рибари.
    Колко ли бяха, трябва да питаме Костадиноф?

    17:12 18.05.2026

  • 3 Бангам ви рангата

    3 0 Отговор
    Бойко го окраде това министерство, нямат пари за и-мейли така че не се връзвайте ами ходете да се бангвате на центъра

    17:17 18.05.2026

  • 4 1488

    2 0 Отговор
    не минал номера
    друг бил крадеца

    и тъй вече 36 г

    17:22 18.05.2026

  • 5 УдоМача

    1 0 Отговор
    Колко пъти да ви се казва - това не са хакери а рибари! Ловят шарани с прости средства!!

    18:31 18.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове