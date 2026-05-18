Огромен астероид минава близо до Земята тази вечер

Приблизително в 1:00 ч. българско в нощта от понеделник срещу вторник, 19 май астероид 2026 JH2, чийто диаметър се оценява на 25-35 метра, ще премине между Земята и Луната при най-близкото си приближаване, съобщава НАСА. Скоростта му е умерена - около 9 километра в секунда.

Приближаващият се астероид е приблизително наполовина по-малък от тези, известни като „убийци на градове“, уточнява Телеграф. Въпреки че те няма да унищожат живота на Земята, ако ударят, жертвите и разрушенията ще бъдат неизбежни – ако астероидът падне в гъсто населен район, а не в океана (което е по-вероятно) или дори в тайгата, като Тунгуския метеорит.

Ясен пример за удар на 50-метров астероид съществува. Това е кратерът в Аризона, разположен в Съединените щати. Той е образуван от удар, случил се преди приблизително 50 000 години. Кратерът е с диаметър 1200 метра и дълбочина 170 метра. Учените оценяват силата на експлозията, която го е „изкопала“, на 20 мегатона. За сравнение, бомбите, хвърлени върху Хирошима и Нагасаки, са били приблизително по 20 килотона всяка.

В този случай експертите казват, че сблъсъкът е изключен – 2026 JH2 ще ни подмине на приблизително 91 000 километра. Това е около 0,2 пъти разстоянието от Земята до Луната. Много близо, по космически стандарти. Сателитът за изследване на транзитиращи екзопланети (TESS), оборудван с телескопи за търсене на екзопланети, е изложен на риск. Неговата орбита дори преминава над траекторията на астероида.

Космическият „гост“ се движи по елиптична орбита. Той прави една пълна обиколка около Слънцето, подобно на Земята, на всеки 3,7 години. Тревожното е, че толкова голямо небесно тяло като 2026 JH2 беше открито едва вчера, на 10 май 2026 г. Обектът беше забелязан от американски астрономи от обсерваторията Маунт Лемън в Аризона. Всъщност те почти го пропуснаха. Това показва, че рискът от внезапен сблъсък с по-малък, но неотчетен обект (като метеорита от Челябинск) остава доста висок.

Астрономите смятат, че 2026 JH2 ще бъде видим през бинокъл. Виртуалните наблюдатели ще могат да го видят по време на излъчване, организирано на уебсайта на проекта „Виртуален телескоп“.