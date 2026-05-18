Двама играчи от българската efbet Лига ще защитават цветовете на Кабо Верде на Световното първенство 2026

18 Май, 2026 18:18 680 0

Марсио Да Роса и Дерой Дуарте попаднаха в националния тим на „Сините акули“ за престижния футболен форум

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама състезатели от родната efbet Лига ще представят Кабо Верде на предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 година. Селекционерът на африканския тим, Педро Брито, включи в разширения си състав вратаря на Монтана Марсио Да Роса и полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте.

Двамата футболисти ще имат възможността да премерят сили с някои от най-големите имена в световния футбол, след като Кабо Верде попадна в изключително оспорвана група заедно с Испания, Уругвай и Саудитска Арабия.

Преди да се впуснат в битките на Мондиал 2026, „Сините акули“ ще преминат през сериозни проверки на международната сцена. Тимът ще изиграе контролни срещи срещу Сърбия в Португалия, както и срещу Бермудските острови на американска земя. Тези мачове ще бъдат отлична възможност за Да Роса и Дуарте да се докажат и да спечелят доверието на треньорския щаб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

