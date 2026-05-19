Алек Болдуин се отказва от Холивуд, за да се отдаде на семейството си

Източници на RadarOnline.com твърдят, че 68-годишната звезда от "30 Rock" почти изцяло се е оттеглил от Холивуд, за да се посвети на семейството си и на съпругата си Хилария Болдуин, пише dir.bg.

"Алек е на ръба на силите си от години", разказва човек от обкръжението му. "Сега той поема по-голямата част от грижите за децата, за да може Хилария да се занимава със собствените си проекти и ангажименти."

По думите на източника двамата не обичат да разчитат на бавачки, което означава, че ежедневието на актьора е напълно запълнено.

"Той е зает от ранна сутрин до късна вечер. Изглежда изтощен непрекъснато. Хората около него се притесняват, защото е видимо изморен", твърди близък до семейството.

Според него Болдуин е бил под огромно напрежение още преди трагедията на снимачната площадка на филма "Ръжда" през 2021 година. Тогава по време на снимки беше застреляна операторката Халина Хъчинс. Срещу актьора бяха повдигнати обвинения за непредумишлено убийство, но впоследствие делото беше прекратено. Въпреки това случилото се продължава да тежи сериозно на актьора.

"Той още не може да се съвземе от тази трагедия. Това е нещо, което не спира да го преследва", твърди източникът.

Самият Болдуин също признава, че случилото се е оставило дълбоки следи върху живота му.

"Това разруши нервите ми, здравето ми, кариерата ми, семейството ми. Имам чувството, че ми отне поне десет години от живота", споделя актьорът.

Макар публично да се опитва да показва, че се чувства добре в ролята си на баща у дома, хора от обкръжението му твърдят, че стресът продължава да се натрупва.

"Той лесно избухва, не се храни добре и всички около него му повтарят, че трябва да започне да обръща повече внимание на здравето си", казва източникът.