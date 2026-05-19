Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Алек Болдуин се отказва от Холивуд, за да се отдаде на семейството си

Алек Болдуин се отказва от Холивуд, за да се отдаде на семейството си

19 Май, 2026 07:42 882 4

  • алек болдуин-
  • холивуд-
  • семейство-
  • халина хъчинс

"Алек е на ръба на силите си от години", разказва човек от обкръжението му

Алек Болдуин се отказва от Холивуд, за да се отдаде на семейството си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Източници на RadarOnline.com твърдят, че 68-годишната звезда от "30 Rock" почти изцяло се е оттеглил от Холивуд, за да се посвети на семейството си и на съпругата си Хилария Болдуин, пише dir.bg.

"Алек е на ръба на силите си от години", разказва човек от обкръжението му. "Сега той поема по-голямата част от грижите за децата, за да може Хилария да се занимава със собствените си проекти и ангажименти."

По думите на източника двамата не обичат да разчитат на бавачки, което означава, че ежедневието на актьора е напълно запълнено.

"Той е зает от ранна сутрин до късна вечер. Изглежда изтощен непрекъснато. Хората около него се притесняват, защото е видимо изморен", твърди близък до семейството.

Според него Болдуин е бил под огромно напрежение още преди трагедията на снимачната площадка на филма "Ръжда" през 2021 година. Тогава по време на снимки беше застреляна операторката Халина Хъчинс. Срещу актьора бяха повдигнати обвинения за непредумишлено убийство, но впоследствие делото беше прекратено. Въпреки това случилото се продължава да тежи сериозно на актьора.

"Той още не може да се съвземе от тази трагедия. Това е нещо, което не спира да го преследва", твърди източникът.

Самият Болдуин също признава, че случилото се е оставило дълбоки следи върху живота му.

"Това разруши нервите ми, здравето ми, кариерата ми, семейството ми. Имам чувството, че ми отне поне десет години от живота", споделя актьорът.

Макар публично да се опитва да показва, че се чувства добре в ролята си на баща у дома, хора от обкръжението му твърдят, че стресът продължава да се натрупва.

View this post on Instagram

A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)


"Той лесно избухва, не се храни добре и всички около него му повтарят, че трябва да започне да обръща повече внимание на здравето си", казва източникът.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се чуди човек

    3 0 Отговор
    Алек баща ли е, дядо ли е на тези деца? И той го докара до ролята на детегледач. По едно време се опитваше да имитира Тръмп, но нещо вече не го прави.

    07:48 19.05.2026

  • 2 Хаха

    4 0 Отговор
    Нацвъка на тая млада жена цял отбор деца , а сега бил изтощен да ги гледа... Ами той гони 70-те, къде му е бил акъла?

    08:00 19.05.2026

  • 3 Дат Меймън

    3 0 Отговор
    Никой вече не иска да свима фирми с него. Поне отърва пандиза за убийство, кото не знаел какво става.

    08:11 19.05.2026

  • 4 Полицейски служител

    0 0 Отговор
    И тех ще изпозастреля. Такива в България директно ги оставяме на място и го пишем с момчетата за убит при самозащита.

    09:53 19.05.2026