Великобритания може и да се върне в ЕС, но трябва да забрави за предишните си привилегии

Великобритания няма да може да се присъедини отново към ЕС при специалните условия, на които се е радвала в миналото. Това заявиха ветерани от преговорите за Брекзит, цитирани от "Гардиън".

Предупрежденията дойдоха, тъй като висши политици от Лейбъристката партия, борещи се за лидерство в своята формация и страна, говорят открито за желанието си да се върнат в Съюза в някакъв момент в бъдеще.

Георг Рикелес - бивш съветник в работната група на ЕС за Брекзит, заяви, че очаква държавите членки да заемат "много топла, гостоприемна" позиция, но и "твърда" по отношение на британска кандидатура за членство.

"Има стратегическа нужда ЕС и Обединеното кралство да работят заедно, но не мисля, че би имало апетит за откриване на нови десетилетия на британска изключителност", посочи той. "Цената на повторното влизане би било членство при нормални условия".

По време на 47-ата си годишнина от членството в ЕС Великобритания постигна безпрецедентен специален статут: отказ от основни политики, като единната валута и Шенгенската зона без паспорти, както и отстъпка от плащанията в бюджета на ЕС, като същевременно си изгради роля на държава, която задава дневния ред.

Сандро Гози - италиански министър по въпросите на Европа от 2014 до 2018 г., заяви "със сигурност ще започнем" с тези стандартни условия, когато беше попитан за членството в еврозоната и Шенгенската зона при евентуални преговори за повторно влизане. "Ясно е, че специално скроената политика е отминала и че преговорите на Обединеното кралство трябва да обхванат всички въпроси, които са предвидени за всеки кандидат".

Гози - понастоящем евродепутат и председател на делегацията на Европейския парламент в парламентарната асамблея за партньорство ЕС-Обединеното кралство, прогнозира, че държавите членки на ЕС биха приветствали британска кандидатура за повторно присъединяване въпреки несигурността около евентуален премиерски пост на Найджъл Фараж.

Уес Стрийтинг отбеляза през уикенда, че Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към ЕС в бъдеще. Въпреки че съюзниците на бившия министър на здравеопазването твърдят, че това не може да се случи без избори или референдум, за да се получи разрешение от британските избиратели, думите му разпалиха отдавна скрити разриви относно Европа на върха на управляващата Лейбъристка партия.

Анди Бърнам - кметът на Голям Манчестър, който се стреми да се завърне в Уестминстър, за да се противопостави на премиера, вече е заявявал, че иска Великобритания да се присъедини отново към блока, докато е жив. Вчера обаче той уточни, че няма да се опитва да осъществи това, ако стане премиер в краткосрочен план.

Гози посочи: "Брекзит е голяма катастрофа за Обединеното кралство, но е и загуба за ЕС... Ако в момент на такава огромна глобална бъркотия Обединеното кралство реши да поиска повторно присъединяване към ЕС, мисля, че за нашия политически модел това би било голяма победа". Той подчерта, че това не е победа над Обединеното кралство, а е за "нашата привлекателност".

Великобритания има и други възможности, като например "да бъде асоциирана с единния пазар" и да бъде основател на нов Европейски съвет за сигурност, предложен орган за лидерство в отбраната, който може да включва до дузина членове, но все още не е напълно детайлизиран, допълни той. "Мисля, че възможностите са повече от просто пълно присъединяване. Но това би зависило до голяма степен от Обединеното кралство да вземе решение, да разбере какво иска", изтъкна Гози.

Полският външен министър и англофил Радослав Сикорски също предупреди Великобритания да не очаква подобно споразумение на предишното си "де факто членство по избор" в ЕС. По-рано този месец той заяви, че британските елити трябва да "осъзнаят" основния принцип на Европейския съюз: че получаваш повече ползи, когато споделяш част от своя суверенитет.

Една бъдеща кандидатура на Великобритания — като бивш член, преминал през горчив и конфликтен развод с ЕС — също се разглеждаше като нещо различно от всички останали случаи.

Рикелес, който сега е заместник-директор в Центъра за европейска политика, посочи, че мнозина в европейските столици и Брюксел приветстват "духа и сигналите" от Великобритания, но подчерта, че това е далеч от формален процес. "ЕС ще трябва да види траен национален консенсус, че Обединеното кралство наистина е променило мнението си".

Разсъждавайки върху собствения си опит, той отбеляза: "ЕС може да работи с Великобритания, когато тя знае какво иска. Трудно му е с Великобритания, която иска ползите от интеграцията, докато запазва политиката на разделение".

"Светът на Брекзит вече не съществува", заяви той, визирайки руския милитаризъм, икономическата принуда от страна на Китай и политиката "Америка на първо място" на Доналд Тръмп. "Смятам, че всеки човек със здрав разум трябва да вижда, че Великобритания и ЕС принадлежат към едно и също стратегическо пространство. Ако това беше националният консенсус [Великобритания да се върне в ЕС] ... мисля, че ЕС би се ангажирал напълно и много сериозно. Но стигнали ли сме дотам сега? Все още не".

Главната говорителка на Европейската комисия Паула Пиньо отказа да коментира евентуалните условия за преговори. Позовавайки се на предстоящата среща на върха между ЕС и Великобритания, която се очаква да се проведе в началото на юли, тя заяви: "Водят се разговори за по-тясно сътрудничество в редица области. Това е етапът, на който се намираме в момента, и именно върху това работим в подготовка за следващата среща на върха, вместо да спекулираме с големи, нови или възобновени въпроси".