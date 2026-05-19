Великобритания може и да се върне в ЕС, но трябва да забрави за предишните си привилегии

19 Май, 2026 11:16

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Великобритания няма да може да се присъедини отново към ЕС при специалните условия, на които се е радвала в миналото. Това заявиха ветерани от преговорите за Брекзит, цитирани от "Гардиън".

Предупрежденията дойдоха, тъй като висши политици от Лейбъристката партия, борещи се за лидерство в своята формация и страна, говорят открито за желанието си да се върнат в Съюза в някакъв момент в бъдеще.

Георг Рикелес - бивш съветник в работната група на ЕС за Брекзит, заяви, че очаква държавите членки да заемат "много топла, гостоприемна" позиция, но и "твърда" по отношение на британска кандидатура за членство.

"Има стратегическа нужда ЕС и Обединеното кралство да работят заедно, но не мисля, че би имало апетит за откриване на нови десетилетия на британска изключителност", посочи той. "Цената на повторното влизане би било членство при нормални условия".

По време на 47-ата си годишнина от членството в ЕС Великобритания постигна безпрецедентен специален статут: отказ от основни политики, като единната валута и Шенгенската зона без паспорти, както и отстъпка от плащанията в бюджета на ЕС, като същевременно си изгради роля на държава, която задава дневния ред.

Сандро Гози - италиански министър по въпросите на Европа от 2014 до 2018 г., заяви "със сигурност ще започнем" с тези стандартни условия, когато беше попитан за членството в еврозоната и Шенгенската зона при евентуални преговори за повторно влизане. "Ясно е, че специално скроената политика е отминала и че преговорите на Обединеното кралство трябва да обхванат всички въпроси, които са предвидени за всеки кандидат".

Гози - понастоящем евродепутат и председател на делегацията на Европейския парламент в парламентарната асамблея за партньорство ЕС-Обединеното кралство, прогнозира, че държавите членки на ЕС биха приветствали британска кандидатура за повторно присъединяване въпреки несигурността около евентуален премиерски пост на Найджъл Фараж.

Уес Стрийтинг отбеляза през уикенда, че Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към ЕС в бъдеще. Въпреки че съюзниците на бившия министър на здравеопазването твърдят, че това не може да се случи без избори или референдум, за да се получи разрешение от британските избиратели, думите му разпалиха отдавна скрити разриви относно Европа на върха на управляващата Лейбъристка партия.

Анди Бърнам - кметът на Голям Манчестър, който се стреми да се завърне в Уестминстър, за да се противопостави на премиера, вече е заявявал, че иска Великобритания да се присъедини отново към блока, докато е жив. Вчера обаче той уточни, че няма да се опитва да осъществи това, ако стане премиер в краткосрочен план.

Гози посочи: "Брекзит е голяма катастрофа за Обединеното кралство, но е и загуба за ЕС... Ако в момент на такава огромна глобална бъркотия Обединеното кралство реши да поиска повторно присъединяване към ЕС, мисля, че за нашия политически модел това би било голяма победа". Той подчерта, че това не е победа над Обединеното кралство, а е за "нашата привлекателност".

Великобритания има и други възможности, като например "да бъде асоциирана с единния пазар" и да бъде основател на нов Европейски съвет за сигурност, предложен орган за лидерство в отбраната, който може да включва до дузина членове, но все още не е напълно детайлизиран, допълни той. "Мисля, че възможностите са повече от просто пълно присъединяване. Но това би зависило до голяма степен от Обединеното кралство да вземе решение, да разбере какво иска", изтъкна Гози.

Полският външен министър и англофил Радослав Сикорски също предупреди Великобритания да не очаква подобно споразумение на предишното си "де факто членство по избор" в ЕС. По-рано този месец той заяви, че британските елити трябва да "осъзнаят" основния принцип на Европейския съюз: че получаваш повече ползи, когато споделяш част от своя суверенитет.

Една бъдеща кандидатура на Великобритания — като бивш член, преминал през горчив и конфликтен развод с ЕС — също се разглеждаше като нещо различно от всички останали случаи.

Рикелес, който сега е заместник-директор в Центъра за европейска политика, посочи, че мнозина в европейските столици и Брюксел приветстват "духа и сигналите" от Великобритания, но подчерта, че това е далеч от формален процес. "ЕС ще трябва да види траен национален консенсус, че Обединеното кралство наистина е променило мнението си".

Разсъждавайки върху собствения си опит, той отбеляза: "ЕС може да работи с Великобритания, когато тя знае какво иска. Трудно му е с Великобритания, която иска ползите от интеграцията, докато запазва политиката на разделение".

"Светът на Брекзит вече не съществува", заяви той, визирайки руския милитаризъм, икономическата принуда от страна на Китай и политиката "Америка на първо място" на Доналд Тръмп. "Смятам, че всеки човек със здрав разум трябва да вижда, че Великобритания и ЕС принадлежат към едно и също стратегическо пространство. Ако това беше националният консенсус [Великобритания да се върне в ЕС] ... мисля, че ЕС би се ангажирал напълно и много сериозно. Но стигнали ли сме дотам сега? Все още не".

Главната говорителка на Европейската комисия Паула Пиньо отказа да коментира евентуалните условия за преговори. Позовавайки се на предстоящата среща на върха между ЕС и Великобритания, която се очаква да се проведе в началото на юли, тя заяви: "Водят се разговори за по-тясно сътрудничество в редица области. Това е етапът, на който се намираме в момента, и именно върху това работим в подготовка за следващата среща на върха, вместо да спекулираме с големи, нови или възобновени въпроси".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Берлинер цайтунг

    1 2 Отговор
    Никога не сме ползвали такива!

    11:20 19.05.2026

  • 2 Сатана Z

    16 6 Отговор
    Лейбърите изгубиха дори местните избори ,на които гласуват всички жители на общините независимо дали имат УК гражданство или не.На парламентарни избори или на референдум УК Реформ ще отвее всякакви опити за завръщане в тоя пропаднал съюз управляван от назначени чиновници.

    11:33 19.05.2026

  • 3 Овчар

    7 3 Отговор
    Този сайт е изтрещял информация за публикуване има толкова много нооо тези са слепи или се правят на такива...!

    11:34 19.05.2026

  • 4 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    10 1 Отговор
    Откакто напуснаха ЕС нещата в света много се объркаха. Първо Путин им попари мечтите, а след него и Тръмп. С Индия и Китай отношенията им не се развиват според планвете на активистите за Брекзит. Всичко се основаваше на политическа цел, подкрепяна от британски политици, групи по интереси и известни лица още от присъединяването на страната към Европейската икономическа общност през 1973 г. Настроенията в различните региони предизвикват сериозни противоположни мнения още от самото начало и поне засега, особено след съмнителната перспектива в отношенията със САЩ, имат два възможни варианта на разавитие. Или да се разпадне Обединеното кралство, или да запазят единството си отново в ЕС. Ако не предприемат правилния ход рано или късно Шотландия и Северна Ирландия ще поискат да се отделят, а това може да повлече и Уелс. Такова развитие не би било полезно за никого.

    11:43 19.05.2026

  • 5 Констатация

    10 2 Отговор
    Немъ да съ върне!!! Не им съ връзвайте, туй са най-великите манипулатори и мошенници, дори и евреите се учат от тях!!! -)))))

    11:50 19.05.2026

  • 6 Тома

    12 1 Отговор
    Те напуснаха ЕС защото не им се плащаше за чужди народи.Англичаните от векове са свикнали да грабят и на тях да се плаща.Така че да забравят лейбъристите за връщане

    11:51 19.05.2026

  • 7 Край

    15 4 Отговор
    Партията на Фараж която искаше излизане от ЕС спечели последните избори не заблуждавайте хората че англичаните мечтаят да се връщат в Ес

    Коментиран от #9, #14

    11:59 19.05.2026

  • 8 Млад еврас

    8 4 Отговор
    Да ве, тъкмо се оттърваха и ша са завърнат ЕС режима да им диктува правилата, та ЕС е потънал повече и от тях.

    12:17 19.05.2026

  • 9 Един

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Край":

    Връщането в ЕС се обсъжда в лебаристката партия. За това се пише в статията.

    12:18 19.05.2026

  • 10 991

    5 1 Отговор
    Не, благодарим!
    То не остана англичанин в Англия. Превзеха ги отвътре! По време на Брекзит проблема им бяхме уж ние българите и румънците. Е, получиха за каквото гласуваха, излязоха от ЕС и се напълниха с нелегални мигранти от Близкия изток и Африка ...

    Коментиран от #12

    12:22 19.05.2026

  • 11 Ха ха

    0 1 Отговор
    да бе, може, може ама на дали....

    12:29 19.05.2026

  • 12 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "991":

    А някак си да усещаш, че това не е заради референдума, а е против референдума? Просто политиците им, както е обичайно, си действаха и действат по техните си програми напук на хората. Референдумът беше да не се пускат имигранти, правителството пусна милиони. Но иначе Брекзит е виновен..... Същото и по темата за екологията и цената на енергията. Гражданите са гласували против да се спазват такива политики на ЕС, управляващите си действат ударно и не им дреме, а сега направо винят референдума за своите мизерии.

    12:29 19.05.2026

  • 13 така е

    2 0 Отговор
    Да си подаде молбата и след като изпълни всички еврокритерии, ще почака 30тина години.

    12:38 19.05.2026

  • 14 Прав си

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Край":

    Стамър заяви, че напук на Европата ще присъедини Обединеното кралство заедно с 54те отвъдморски териториии към зараждащата се руска империя!

    Коментиран от #15

    12:40 19.05.2026

  • 15 Казанлъшкия

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Прав си":

    В г..ъ. з..а

    12:59 19.05.2026

  • 16 Морски

    1 1 Отговор
    Добре са дошли!

    13:21 19.05.2026

  • 17 Членството в ЕС

    1 0 Отговор
    не е концерт пожелание, а ЕС не е хан. Що се отнася до Англия, тя винаги е гледала с пренебрежение и с ехидност към континента.

    14:39 19.05.2026

