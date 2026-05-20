Новини
Спорт »
Бг футбол »
Наско Сираков към играчите на Левски: Истинското изпитание тепърва предстои

Наско Сираков към играчите на Левски: Истинското изпитание тепърва предстои

20 Май, 2026 12:52 666 4

  • левски-
  • спонсор-
  • наско сираков-
  • футболистите

Легендарният президент на „сините“ мотивира отбора след дългоочаквания триумф

Наско Сираков към играчите на Левски: Истинското изпитание тепърва предстои - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Силни думи на празненството на Левски, организирано от генералния спонсор на клуба - президентът, Наско Сираков, се е обърнал с послание към футболистите.

Сираков, който е символ на „сините“ и носител на безброй успехи, е подчертал пред играчите, че най-големите битки тепърва предстоят.

"Трудно е да стигнеш до победата, но по-трудно е да се задържиш на върха. Истинската работа тепърва започва - аз не обичам да падам", категоричен е президентът.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Световен

    2 2 Отговор
    Истинското изпитание ще е срещу фризйорите, месарите от Малта

    Коментиран от #2

    13:13 20.05.2026

  • 2 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Световен":

    6 пепсита за МЕНТЕТО моля!

    13:37 20.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гибралтар РЕД

    0 1 Отговор
    Треперете кухороги,идваме!

    14:33 20.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове