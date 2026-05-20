Наско Сираков към играчите на Левски: Истинското изпитание тепърва предстои

Силни думи на празненството на Левски, организирано от генералния спонсор на клуба - президентът, Наско Сираков, се е обърнал с послание към футболистите.

Сираков, който е символ на „сините“ и носител на безброй успехи, е подчертал пред играчите, че най-големите битки тепърва предстоят.

"Трудно е да стигнеш до победата, но по-трудно е да се задържиш на върха. Истинската работа тепърва започва - аз не обичам да падам", категоричен е президентът.