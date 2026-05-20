Легендата на българския спорт Весела Лечева празнува рожден ден

20 Май, 2026 12:33 716 3

Икона на олимпийската слава отбелязва личен празник

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов

Днес, 20 май, България отдава заслужена почит на една от най-ярките си спортни звезди – Весела Лечева, която отбелязва своя рожден ден. Родена във Велико Търново през 1964 година, Лечева е символ на упоритост, талант и безспорен професионализъм.

Кариерата на Весела Лечева е истинска спортна приказка. Тя се превръща в двукратна олимпийска вицешампионка по спортна стрелба – първо в Сеул през 1988 г., а след това и в Барселона през 1992 г. Нейната колекция от отличия е впечатляваща: пет световни титли, осем европейски златни медала и четири трофея от Световната купа. Не случайно е обявена за най-добрия стрелец на ХХ век.

Освен като изключителен спортист, Весела Лечева се утвърди и като лидер в спортната администрация. Тя е заемала поста министър на младежта и спорта, както и член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис. В момента оглавява Българския олимпийски комитет, където продължава да работи за развитието на българския спорт.

Честит празник!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бялджип

    5 2 Отговор
    Поздравления за рожденият й ден! Обаче да се обявява за една от най-ярките ни спортни звезди, за икона на олимпийската слава, смятам за пресилено. Имаме далеч по-заслужили спортисти от нея с много по-големи успехи и те не са малко. Съвсем очевидно тук е подмазването заради административната и власт. Срамно и жалко, но така е у нас.

    12:42 20.05.2026

  • 2 Будител

    5 1 Отговор
    Хаха...работи за себе си и десетките фирми които има...хазарт ...застрахователни дружества...заложни къщи...бързи кредити...хотели....

    13:16 20.05.2026

  • 3 123

    2 1 Отговор
    Жива,здрава и щастлива!!!

    13:16 20.05.2026

