Легендата на българския спорт Весела Лечева празнува рожден ден

Днес, 20 май, България отдава заслужена почит на една от най-ярките си спортни звезди – Весела Лечева, която отбелязва своя рожден ден. Родена във Велико Търново през 1964 година, Лечева е символ на упоритост, талант и безспорен професионализъм.

Кариерата на Весела Лечева е истинска спортна приказка. Тя се превръща в двукратна олимпийска вицешампионка по спортна стрелба – първо в Сеул през 1988 г., а след това и в Барселона през 1992 г. Нейната колекция от отличия е впечатляваща: пет световни титли, осем европейски златни медала и четири трофея от Световната купа. Не случайно е обявена за най-добрия стрелец на ХХ век.

Освен като изключителен спортист, Весела Лечева се утвърди и като лидер в спортната администрация. Тя е заемала поста министър на младежта и спорта, както и член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис. В момента оглавява Българския олимпийски комитет, където продължава да работи за развитието на българския спорт.

Честит празник!