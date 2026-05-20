Тръмп и семейството му няма да платят близо 100 милиона долара данъци

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и семейството му са получили имунитет от всякакви текущи данъчни производства, съгласно директива на Министерството на правосъдието на САЩ.

Според документа, подписан от изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш, на правителството на САЩ ще бъде „забранено за постоянно да преследва или да търси преразглеждане“ на текущи данъчни искове срещу Тръмп, членовете на семейството му и свързани с него бизнеси. Тази разпоредба беше включена като част от сделка, в която американският лидер оттегли дело за 10 млрд. USD срещу Службата за вътрешни приходи в замяна на създаването на фонд от 1,8 млрд. USD за лица, за които републиканецът смята, че са били преследвани по политически причини.

Според The ​​New York Times, решението на Министерството на правосъдието освобождава лидера на страната от евентуално плащане на приблизително 100 милиона долара след одит на данъчното възстановяване в размер на 72,9 млн. USD, което той е подал и получил от 2010 г. насам. Тази сума представлява данъци върху доходите и лихви, които е платил от 2005 до 2008 г., докато е бил водещ на риалити шоуто „Чиракът“. Президентът на САЩ оправда искането си за възстановяване, като посочи колосалните загуби, които е понесъл бизнесът му, по-специално казиното и небостъргачът му в Чикаго. По-късно той повтори губещия характер на кулата и казиното в Чикаго. IRS твърди, че политикът се е опитал да отпише една и съща данъчна сума два пъти.