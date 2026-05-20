Тръмп и семейството му няма да платят близо 100 милиона долара данъци

20 Май, 2026 15:21 1 122 6

Министерството на правосъдието им предостави имунитет от данъчни производства

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и семейството му са получили имунитет от всякакви текущи данъчни производства, съгласно директива на Министерството на правосъдието на САЩ.

Според документа, подписан от изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш, на правителството на САЩ ще бъде „забранено за постоянно да преследва или да търси преразглеждане“ на текущи данъчни искове срещу Тръмп, членовете на семейството му и свързани с него бизнеси. Тази разпоредба беше включена като част от сделка, в която американският лидер оттегли дело за 10 млрд. USD срещу Службата за вътрешни приходи в замяна на създаването на фонд от 1,8 млрд. USD за лица, за които републиканецът смята, че са били преследвани по политически причини.

Според The ​​New York Times, решението на Министерството на правосъдието освобождава лидера на страната от евентуално плащане на приблизително 100 милиона долара след одит на данъчното възстановяване в размер на 72,9 млн. USD, което той е подал и получил от 2010 г. насам. Тази сума представлява данъци върху доходите и лихви, които е платил от 2005 до 2008 г., докато е бил водещ на риалити шоуто „Чиракът“. Президентът на САЩ оправда искането си за възстановяване, като посочи колосалните загуби, които е понесъл бизнесът му, по-специално казиното и небостъргачът му в Чикаго. По-късно той повтори губещия характер на кулата и казиното в Чикаго. IRS твърди, че политикът се е опитал да отпише една и съща данъчна сума два пъти.


  • 1 Българин

    3 13 Отговор
    Президента Тръмп е направил толкова много за американския народ и за САЩ. че не само никой няма да му търси данъци, а съвсем скоро ще стане и Цар на Америка! Конгресът в момента завършва законодателството, по което това ще стане необратим факт!

    15:24 20.05.2026

  • 2 ТОЗИ МУШМОРОК

    16 1 Отговор
    ЗА ЛИЧНИ ОБЛАГИ С ДЕЙСТВИЯТА СИ РАЗСИПВА СВЕТА И НАЙ ВЕЧЕ САЩ.НЯКОЙ ДЕН ЩЕ МУ ПОТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ.

    15:25 20.05.2026

  • 3 хехе

    13 0 Отговор
    За сметка на това приближения кръг на "миротвореца" спечели милиарди на борсата заради нефтената криза която създаде рижия.

    15:26 20.05.2026

  • 4 Еееее, това

    14 0 Отговор
    Е голяма гавра!

    15:26 20.05.2026

  • 5 А имат пушки

    9 1 Отговор
    Американската честност на практика. Не, че щяха да обеднеят, въпросът е принципен, дерат се само голтаците.

    15:32 20.05.2026

  • 6 Нннннн

    3 0 Отговор
    Е па нищо ново под Слънцето,от времето на Фараоните😂

    16:05 20.05.2026